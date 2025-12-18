Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA đã ‘xuống tay’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal?
Video Thể thao

Hồ Hiền - Giang Lao
18/12/2025 15:57 GMT+7

Ngày 18.12 là hạn chót để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS, song dư luận nước này kêu gọi tôn trọng phán quyết của FIFA. Sau án xử thua 3 trận giao hữu, AFC được dự báo sẽ sớm vào cuộc, khiến các trận vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua.

Sau khi FIFA xử thua Malaysia 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, giới chuyên môn nhận định AFC nhiều khả năng cũng sẽ vào cuộc.

Theo nhà phân tích Zakaria Rahim, các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và 2-0 trước Nepal, có thể bị xử thua bất cứ lúc nào, thậm chí trước cả khi CAS ra phán quyết.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Malaysia không chỉ mất vé cạnh tranh tại Asian Cup 2027 mà còn tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Theo Footy Rankings, riêng án phạt của FIFA đã khiến Malaysia mất gần 23 điểm, rơi từ hạng 116 xuống 122 thế giới.

Truyền thông Malaysia thừa nhận bóng đá nước này đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cựu tiền đạo Safee Sali nhấn mạnh FAM cần tôn trọng quyết định của FIFA, dừng cố chấp và coi đây là bài học đắt giá về việc tuân thủ luật lệ quốc tế.

'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài

'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài

Niềm vui vỡ òa của đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 tối 17.12 nhanh chóng hóa thành nỗi uất ức, khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị 'tước trắng' bởi quyết định căng cờ sai của trợ lý trọng tài. Sai sót này được xác định là lỗi KMI, AFC dự kiến sẽ xử lý nghiêm.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

