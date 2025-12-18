Sau khi FIFA xử thua Malaysia 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, giới chuyên môn nhận định AFC nhiều khả năng cũng sẽ vào cuộc.

FIFA đã ‘xuống tay’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal

Theo nhà phân tích Zakaria Rahim, các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 , bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và 2-0 trước Nepal, có thể bị xử thua bất cứ lúc nào, thậm chí trước cả khi CAS ra phán quyết.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Malaysia không chỉ mất vé cạnh tranh tại Asian Cup 2027 mà còn tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Theo Footy Rankings , riêng án phạt của FIFA đã khiến Malaysia mất gần 23 điểm, rơi từ hạng 116 xuống 122 thế giới.

Truyền thông Malaysia thừa nhận bóng đá nước này đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cựu tiền đạo Safee Sali nhấn mạnh FAM cần tôn trọng quyết định của FIFA, dừng cố chấp và coi đây là bài học đắt giá về việc tuân thủ luật lệ quốc tế.