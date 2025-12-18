Sau trận chung kết SEA Games đầy tiếc nuối, đội trưởng Huỳnh Như không giấu được nỗi buồn khi chia sẻ về tình huống bàn thắng không được công nhận - bước ngoặt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Bên cạnh nỗi tiếc nuối về kết quả, Huỳnh Như dành nhiều thời gian để gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt hành trình tại SEA Games.

Từ những cổ động viên trực tiếp có mặt trên sân tại Thái Lan cho tới người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ, tất cả đều là nguồn động viên lớn với toàn đội.

Huỳnh Như không hứa hẹn về kỳ SEA Games tiếp theo. Dù không thể đạt được kết quả như mong muốn, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định toàn đội đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Huỳnh Như cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội trong những giải đấu sắp tới.