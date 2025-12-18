Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới
Video Thể thao

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/12/2025 07:43 GMT+7

Sau trận chung kết SEA Games đầy tiếc nuối, đội trưởng Huỳnh Như không giấu được nỗi buồn khi nhắc tới tình huống bàn thắng hợp lệ không được công nhận, bước ngoặt lớn ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu. Dù vậy, tiền đạo kỳ cựu vẫn gửi lời tri ân người hâm mộ và bày tỏ niềm tin vào tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận chung kết SEA Games đầy tiếc nuối, đội trưởng Huỳnh Như không giấu được nỗi buồn khi chia sẻ về tình huống bàn thắng không được công nhận - bước ngoặt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Bên cạnh nỗi tiếc nuối về kết quả, Huỳnh Như dành nhiều thời gian để gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt hành trình tại SEA Games.

Từ những cổ động viên trực tiếp có mặt trên sân tại Thái Lan cho tới người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ, tất cả đều là nguồn động viên lớn với toàn đội.

Huỳnh Như không hứa hẹn về kỳ SEA Games tiếp theo. Dù không thể đạt được kết quả như mong muốn, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định toàn đội đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Huỳnh Như cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội trong những giải đấu sắp tới.

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Sau trận chung kết SEA Games 33 đầy tiếc nuối, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam, những điều chỉnh chiến thuật trong suốt trận đấu và cả bàn thắng hợp lệ không được công nhận. Dù chỉ giành HCB sau loạt luân lưu, nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định các học trò đã chiến đấu đến cùng và xứng đáng được ngẩng cao đầu.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Khám phá thêm chủ đề

Huỳnh Như Đội tuyển nữ việt nam Sea games chung kết SEA Games bóng đá nữ việt nam trọng tài bàn thắng bị từ chối Philippines HCB SEA Games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận