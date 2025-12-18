Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài
Video Thể thao

'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài

Hồ Hiền - Quang Tuyến
18/12/2025 12:17 GMT+7

Niềm vui vỡ òa của đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 tối 17.12 nhanh chóng hóa thành nỗi uất ức, khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị 'tước trắng' bởi quyết định căng cờ sai của trợ lý trọng tài. Sai sót này được xác định là lỗi KMI, AFC dự kiến sẽ xử lý nghiêm.

Trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 vào tối 17.12 đã để lại dư âm buồn cho người hâm mộ Việt Nam khi đội tuyển nữ Việt Nam đã bị trọng tài lấy mấy một bàn thắng hợp lệ.

Vậy trợ lý trọng tài đã mắc lỗi KMI, là lỗi gì?

'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài

Phút 29, từ quả treo bóng chuẩn xác bên cánh phải của Vạn Sự, Bích Thùy băng lên đánh đầu tung lưới Philippines. Cả sân vận động vỡ òa, bởi đó là bàn thắng có thể xoay chuyển cục diện trận chung kết tranh HCV.

Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài Chathavong Phutsavan căng cờ báo việt vị. Những hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy Bích Thùy không hề việt vị, khi vẫn còn hậu vệ Philippines đứng thấp hơn, một tình huống “sạch”, rõ ràng, không có yếu tố gây tranh cãi.

Quyết định sai lầm này được xác định là lỗi KMI (Key Match Incident), sai sót nghiêm trọng ở tình huống mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.

Đáng chú ý, công tác trọng tài tại SEA Games nằm dưới sự quản lý chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo quy trình, AFC sẽ căn cứ báo cáo của giám sát trọng tài Yongmei Cui để đánh giá mức độ sai phạm và đưa ra hình thức xử lý. Trợ lý trọng tài mắc lỗi có thể đối mặt án kỷ luật nặng, bao gồm việc bị “treo cờ” nhiều trận.

Bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị “tước trắng” không chỉ để lại sự tiếc nuối cho tuyển nữ Việt Nam, mà còn trở thành vết gợn lớn của SEA Games 33, đặt ra dấu hỏi về chất lượng và bản lĩnh trọng tài ở những trận đấu quan trọng nhất khu vực.

Xem thêm bình luận