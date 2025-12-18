3 chị em ruột 'ẵm' về 3 HCV SEA Games cho thể thao Việt Nam

Chiều 18.12, ngày thi đấu thứ 9 của SEA Games 33, tin vui liên tiếp đến với Đoàn thể thao Việt Nam từ môn vật.

3 chị em ruột 'ẵm' về 3 HCV vật SEA Games cho Việt Nam

Theo đó, ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã cùng nhau tỏa sáng, đồng loạt giành HCV môn vật, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt và đầy tự hào của đoàn thể thao Việt Nam.

VĐV NGUYỄN THỊ MỸ LINH ẢNH: KHẢ HÒA

VĐV NGUYỄN THỊ MỸ TRANG ẢNH: KHẢ HÒA

VĐV NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH ẢNH: QUANG TUYẾN

Thi đấu ở các hạng cân khác nhau nhưng chung một ý chí và bản lĩnh, cả ba đã vượt qua các đối thủ trong khu vực bằng phong độ ổn định, tinh thần quyết tâm và khát khao chiến thắng đến cùng.

Trong niềm vui chiến thắng ấy là cả một hành trình dài của nỗ lực và hy sinh. Khi nhắc đến gia đình và chặng đường đã đi qua, 3 cô gái đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động trong buổi chia sẻ sau trận đấu.

Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam ghi nhận ba chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games. Được biết, gia đình của Mỹ Hạnh, Mỹ Linh và Mỹ Trang sinh sống tại Quảng Điền, TP Huế, nhà có 7 anh chị em, trong đó 5 người theo đuổi môn vật. Ngoài ba VĐV đang thi đấu tại SEA Games 33, em gái Mỹ Tiên (sinh năm 2005) là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của đội vật Huế, còn em trai Nguyễn Đăng Quốc (sinh năm 2013) cũng đang được đào tạo, từng bước làm quen với thi đấu.

Mỹ Hạnh và Mỹ Trang là những tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường SEA Games, trong khi đây là lần đầu tiên Mỹ Linh góp mặt ở sân chơi khu vực, thi đấu bên cạnh hai chị gái.

Đây là lần đầu tiên Mỹ Linh góp mặt ở sân chơi khu vực, 'ẵm' luôn HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến công của ba chị em không chỉ mang về những tấm huy chương quý giá, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tự hào của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.