Thể thao SEA Games 33

Đình Bắc thực sự trưởng thành, HLV Kim muốn trò cưng ra biển lớn

Linh Nhi
Linh Nhi
(từ Bangkok)
18/12/2025 22:30 GMT+7

SEA Games 33 đã khép lại với tấm HCV của đội tuyển U.22 Việt Nam, chứng kiến bước trưởng thành vượt bậc của tiền đạo Đình Bắc.

Đình Bắc thực sự trưởng thành, HLV Kim muốn trò cưng ra biển lớn- Ảnh 1.

Đình Bắc đã có kỳ SEA Games 33 bùng nổ

ảnh: Nhật Thịnh

SEA Games thăng hoa của Đình Bắc

Trận tranh HCV môn bóng đá nam đúng thực sự là "chung kết trong mơ", giữa 2 đội bóng có nhiều tài năng và lối chơi định hình rõ nét nhất cấp độ trẻ của khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Đình Bắc thực sự là thủ lĩnh không phải bàn cãi trên hàng công U.22 Việt Nam.

Sau 4 trận đấu, chân sút của CLB CAHN đã ghi dấu ấn trực tiếp trong 5 bàn thắng, với 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Đó là 2 bàn thắng đem về chiến thắng 2-1 trận ra quân gặp U.22 Lào, cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước U.22 Malaysia.

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Trong trận trang HCV, anh trực tiếp kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số còn 1-2, giúp U.22 Việt Nam bừng tỉnh và gỡ hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và thắng 3-2 với pha lập công của Thanh Nhàn trong hiệp phụ.

Đình Bắc thực sự trưởng thành, HLV Kim muốn trò cưng ra biển lớn- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik muốn Đình Bắc ra nước ngoài

ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng dấu ấn của Đình Bắc còn lớn hơn thế, khi anh còn là linh hồn trong các pha tấn công bằng khả năng hoạt động rộng, di chuyển không ngừng và liên tục lên công, về thủ không biết mệt mỏi.

Nhờ đó, đội tuyển U.22 Việt Nam luôn có được sự biến hóa, không chỉ Đình Bắc mà các đồng đội cũng tạo ra sự cộng hưởng để cùng nhau tỏa sáng như Thanh Nhàn, Văn Thuận, Hiểu Minh, Minh Phúc, Lê Viktor…

Đã đến lúc Đình Bắc xuất ngoại

Đặc biệt, ngoài chuyên môn Đình Bắc đã cho thấy sự trưởng thành rất lớn trong suy nghĩ, luôn cho thấy sự khát khao cống hiến cháy bỏng, tinh thần trách nhiệm cao và chững chạc trong cách chơi bóng cũng như động viên đồng đội.

Đình Bắc thực sự trưởng thành, HLV Kim muốn trò cưng ra biển lớn- Ảnh 3.

Đình Bắc đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nói không quá, sau những tích lũy trong màu áo CLB CAHN thì SEA Games 33 đã trở thành sân khấu chứng kiến bước trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc, để anh sẵn sàng tiến thêm một nấc mới trong sự nghiệp.

Như khẳng định của HLV Kim Sang-sik: "Đình Bắc là cầu thủ giàu tiềm năng và có sự tiến bộ rất lớn thời gian qua. Với những gì đã biểu hiện suốt thời gian qua, đây là thời điểm thích hợp để cậu ấy tiến thêm một bước nữa.

Tôi nghĩ Đình Bắc đủ khả năng thử sức ở những giải đấu lớn hơn như K-League hay J-League. Được chơi ở môi trường phát triển, ở các CLB mạnh sẽ giúp cậu ấy tiến bộ và phát triển xa hơn nữa".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

