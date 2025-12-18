Phần thưởng xứng đáng cho 'người hùng' của U.22 Việt Nam

Ở hiệp phụ thứ nhất, trận đấu đang "căng như dây đàn" khi hai đội hòa nhau 2-2, Nguyễn Thanh Nhàn chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn thắng để đưa U.23 Việt Nam vươn lên dẫn 3-2. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội bóng sao vàng, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành tấm HCV đầy ngoạn mục. Chiến thắng này càng trở nên cảm xúc hơn, khi U.23 Việt Nam đã bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn sau hiệp 1.

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Khoảnh khắc sút tung lưới "voi chiến", chân sút quê Tây Ninh đã cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc. Không quá khi nói rằng, Thanh Nhàn là "người hùng" của U.23 Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Và có thể nói, đây là phần thưởng xứng đáng sau nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo sinh năm 2003.

Thanh Nhàn ăn mừng đầy cảm xúc ảnh: nhật thịnh

Trong trận bán kết, Thanh Nhàn cũng ghi bàn trên chấm đá phạt, ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam trước Philippines.

Trước khi tỏa sáng ở kỳ đại hội lần này, Thanh Nhàn thường không có duyên trong những trận đấu hay giải đấu quan trọng của U.23 Việt Nam. Gần đây nhất, khi U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á 2026, Thanh Nhàn cũng gặp chấn thương và phải trở về CLB ngay trước ngày vào giải.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Sau những lần như thế, Thanh Nhàn dù không tránh khỏi nỗi buồn, nhưng anh vẫn nỗ lực để hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Đến lúc này, chân sút của CLB PVF-CAND đã chứng minh được giá trị của mình. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Thanh Nhàn.