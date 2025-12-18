Báo Thái Lan đau đớn khi nhìn đội nhà mất HCV, ông Kim vừa nhảy vừa hét ‘Việt Nam vô địch’

"U.22 Thái Lan thất bại trong đau đớn vì U.22 Việt Nam quá xuất sắc"

Ở trận chung kết diễn ra tối 18.12, U.22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Dù vậy, ở khoảng thời gian hiệp 2, họ chơi lép vế so với U.22 Việt Nam và chịu liên tiếp 2 bàn thua. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn sút bóng cận thành, ấn định màn ngược dòng 3-2 cho U.22 Việt Nam.

Khi trận đấu vừa khép lại, trang báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, Siamsport bình luận: “U.22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, dập tắt hy vọng của Thái Lan ngay trên sân nhà Rajamangala! Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc, ghi ba bàn thắng liên tiếp để lật ngược thế trận dù sớm bị thua trước 0-2. Với nhiều CĐV Thái Lan, thật đau đớn khi phải nhìn U.22 Việt Nam giành HCV ngay trên sân Rajamangala. Đáng nói hơn, đây là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Việt Nam nâng cao danh hiệu vô địch ngay trên sân nhà của Thái Lan”.

HLV Kim Sang-sik vừa nhảy vừa hét Việt Nam vô địch

U.22 Việt Nam có màn ngược dòng cảm xúc, giành HCV SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Highlight U.22 Việt Nam 3-2 U.22 Thái Lan: Chiến thắng cảm xúc, HCV SEA Games xứng đáng

“U.22 Việt Nam đã giành 3 HCV trong 4 kỳ SEA Games gần đây nhất và đó chính là lời khẳng định cho sức mạnh của họ. Trong khi đó, Thái Lan về nhì lần thứ ba liên tiếp, bỏ lỡ cơ hội giành tấm HCV SEA Games thứ 17. Trận đấu diễn ra đầy cảm xúc, kịch tính và căng thẳng đến tận phút cuối cùng – một trận chung kết mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ không bao giờ quên”, Siamsport nhận xét.

Bình luận viên của kênh truyền hình Thairath bày tỏ sau khi trận chung kết khép lại: “Thật đau lòng, tàn khốc và vô cùng thất vọng. Trận chung kết tranh HCV môn bóng đá tại SEA Games chứng kiến đội tuyển Thái Lan, "Những chú voi chiến trẻ", dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại để thua 2-3 sau 120 phút. Đó thực sự là một khoảnh khắc buồn đối với các cầu thủ Thái Lan. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui tại sân vận động Rajamangala.

Chúng ta đã chờ 8 năm và rồi thất bại đau đớn ngay trên sân nhà trước U.22 Việt Nam. Tấm HCV lần thứ 17 đã không xuất hiện! Toàn đội U.22 Thái Lan đã gục ngã ngay trên sân, không thể chấp nhận kết quả này”.

Sau hiệp 1 thất vọng, U.22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn bộ mặt và chơi áp đảo đối thủ để giành chiến thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, trang Khaosod viết trên Facebook: “U.22 Thái Lan ban đầu dẫn trước nhưng cuối cùng lại để thua Việt Nam, bỏ lỡ cơ hội giành HCV SEA Games lần thứ tư liên tiếp. CĐV, cầu thủ và ban huấn luyện Thái Lan giờ chẳng thể nói thành lời. Nhiều người chết lặng và khóc trong nức nở”.

Cảm xúc vỡ òa tại “thánh địa” Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

“U.22 Việt Nam khởi đầu chung kết SEA Games 33 không tốt, họ sớm bị thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, U.22 Việt Nam đã không vỡ trận. Ngược lại, họ càng chơi càng hay, ngược dòng đánh bại U.22 Thái Lan một cách không thể xuất sắc hơn. Dù tiếc nuối nhưng cũng phải thừa nhận tấm HCV SEA Games 33 của U.22 Việt Nam vẫn xứng đáng”, trang Khaosod kết luận.

Sau trận, ông HLV Kim Sang-sik vừa nhảy vừa hét "Việt Nam vô địch" ngay tại sân Rajamangala - nơi mà ông đã cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2024.