HLV Kim Sang-sik ơi, tại sao ông giỏi quá vậy?

HLV Kim Sang-sik khẳng định đẳng cấp

U.22 Việt Nam đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất trong lịch sử SEA Games, khi quật ngã U.22 Thái Lan dù bị dẫn trước 0-2 trong hiệp 1. Học trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu không tốt, bị đối thủ lấn lướt và ghi liền 2 bàn. Ở bất cứ trận đấu nào, thua 2 bàn đồng nghĩa thất bại cận kề. Với chung kết, áp lực còn lớn hơn vạn lần. Hầu hết các đội bị dẫn trước 0-2 trong lịch sử đá chung kết SEA Games đều phải chấp nhận về nhì chung cuộc.

Tuy nhiên, đó là trước khi HLV Kim Sang-sik bước đến và thay đổi chiều quay lịch sử. Trên sân Rajamangala, trước áp lực khủng khiếp của U.23 Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã biến điều không thể thành có thể.

Highlight U.22 Việt Nam 3-2 U.23 Thái Lan: Chiến thắng cảm xúc, HCV SEA Games xứng đáng

HLV Kim Sang-sik là biểu tượng chiến thắng của bóng đá Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điểm mạnh nhất của HLV Kim Sang-sik là khả năng đọc trận đấu để ứng biến, đồng thời "thổi lửa" tinh thần cầu thủ, đều đã được thể hiện trọn vẹn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, để mang lại cho U.22 Việt Nam diện mạo hoàn toàn khác.

Đình Bắc cùng đồng đội trở lại sân với áp lực lớn hơn, tinh thần kiên cường hơn và sức ép toàn diện hơn. Nhờ vậy, U.22 Việt Nam đè bẹp hoàn toàn sức phản kháng của U.22 Thái Lan với 2 bàn gỡ chỉ trong 15 phút, và không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để lấy lại thế trận trong những phút còn lại. Từ những cầu thủ bị hoài nghi bởi ít được thể hiện ở cả V-League lẫn đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik đã nhào nặn nên tập thể mang trái tim "sắt đá".

U.22 Việt Nam bình tĩnh tổ chức lại lối chơi, từng bước phối hợp lấn sân để tạo áp lực và điều gì phải đến cũng đã đến. Với tổng thời gian huấn luyện chỉ khoảng 2 tháng, ông Kim đã thấu hiểu học trò để truyền tải lối chơi phù hợp, cùng thứ ý chí chiến đấu hiếm thấy ở bất cứ lứa cầu thủ nào trước đây.

HLV Kim Sang-sik cũng thay người rất "mát tay", khi mọi cầu thủ ông tung vào sân đều để lại dấu ấn. Thái Sơn vào thay Quốc Cường cuối hiệp 1, sau đó, anh thực hiện pha chọc khe quyết định để Đình Bắc mang đến quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

U.23 Việt Nam ngược dòng nhờ trái tim quả cảm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bàn ấn định chiến thắng 3-2 có lẽ là biểu tượng cho phong cách thay người của ông Kim. Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận dứt điểm, rồi Thanh Nhàn ập vào đệm bóng cận thành. Đây chính là 3 cầu thủ HLV Kim Sang-sik tung vào sân. Còn minh chứng nào rõ ràng hơn thế cho tài năng của HLV người Hàn Quốc. Bởi một lần thành công, đó có thể là may mắn. Nhưng nhiều lần thành công, đó là đẳng cấp không thể chối cãi.

Ác mộng của người Thái

HLV Kim Sang-sik đã có năm 2025 vô tiền khoáng hậu. Ngày 5.1, ông cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup với chiến thắng nghẹt thở 3-2 (vâng, lại là 3-2) trên sân Rajamangala của Thái Lan. Giữa tháng 7, ông cùng U.23 Việt Nam hạ chủ nhà U.23 Indonesia (1-0) để vô địch U.23 Đông Nam Á. Đến cuối năm, lại thêm một chức vô địch nữa, lần này tiếp tục trước U.23 Thái Lan trên sân Rajamangala.

3 danh hiệu vô địch (cùng tấm vé gần như chắc chắn vượt vòng loại Asian Cup 2027) giúp HLV Kim Sang-sik có năm 2025 thành công vang dội. Ông là nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đoạt 3 chức vô địch trong 1 năm. Cũng là chiến lược gia đầu tiên và duy nhất vô địch tới 3 lần ngay trên sân khách, nhờ chiến thắng trước chủ nhà!

HLV Kim Sang-sik gieo rắc ác mộng cho các đội chủ nhà ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Có thể, HLV Kim Sang-sik không giỏi xây dựng mảng miếng chơi bóng nhuần nhuyễn, vì ông không có đủ thời gian huấn luyện. Tuy nhiên, chiến lược gia Hàn Quốc lại sở hữu thứ cần có nhất của một HLV cấp đội tuyển quốc gia: khả năng "liệu cơm gắp mắm" để đặt cầu thủ vào vị trí thích hợp, chọn ra lối chơi vừa sức và đọc trận đấu để ứng biến.

Bóng đá có cả trăm nghìn diễn biến, biến số có thể xuất hiện trong 90 phút. Và HLV Kim Sang-sik, bằng cách nào đó, luôn biết cách biến mọi thứ trở nên có lợi cho đội bóng của mình. Ngày đầu vô địch, người ta có thể nói ông là... Kim "Son"-sik, nhưng đến giờ, có lẽ chẳng còn ai hoài nghi. May mắn nhiều lần cũng là một loại năng lực, và thành công nhiều lần chính là chỉ dấu của đẳng cấp.

HLV Kim Sang-sik rất giỏi. Bóng đá Việt Nam may mắn khi có ông!