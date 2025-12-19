Chuyên gia Indonesia: ‘Thái Lan mất HCV vào tay U.22 Việt Nam vì ăn mừng quá sớm’

Bước vào trận chung kết SEA Games 33 diễn ra tối 18.12, U.22 Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn. Chỉ sau 45 phút, đội chủ nhà đã dẫn trước U.22 Việt Nam 2-0 nhờ các bàn thắng của Yotsakon và Seksan. Dù vậy, bước sang hiệp 2, U.22 Thái Lan đánh mất hoàn toàn thế trận và bị U.22 Việt Nam gỡ hòa. Không những vậy, khi trận đấu bước vào hiệp phụ, U.22 Thái Lan còn nhận thêm bàn thua thứ 3, qua đó ngậm ngùi nhìn U.22 Việt Nam giành HCV trên sân nhà.

Ông Hery Kurniawan nhận xét: “U.22 Thái Lan chơi đầy tự tin và quyết tâm trong hiệp 1 trận chung kết. Họ thậm chí đã dẫn trước 2-0 sau những cú đá rất đẹp của Yotsakorn Burapha ở phút thứ 20 và Seksan Ratree ở phút thứ 31. Tuy nhiên, việc dẫn trước 2-0 ngay trước giờ nghỉ đã khiến các cầu thủ U.22 Thái Lan chủ quan. Dường như khi bước vào phòng thay đồ, toàn đội U.22 Thái Lan đều có cùng suy nghĩ là tấm HCV đã nắm chắc trong tay”.

“Chính việc ăn mừng quá sớm khiến U.22 Thái Lan phải trả giá bằng thất bại. Đó là điều đau đớn với bóng đá Thái Lan khi mục tiêu của họ trước giải là phải giành HCV SEA Games 33”, ông Hery Kurniawan nhấn mạnh.

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

U.22 Việt Nam giành HCV đầy xứng đáng ẢNH: NHẬT THỊNH

U.22 Việt Nam chơi quá ấn tượng, khiến U.22 Thái Lan thua sốc

Chuyên gia bóng đá người Indonesia cũng đánh giá cao màn trình diễn của U.22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 33. Ông Hery Kurniawan phân tích: “Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã ghi tới 3 bàn thắng vào lưới đội chủ U.22 Thái Lan. U.22 Việt Nam thật sự đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, khiến CĐV Đông Nam Á nể phục. Màn lội ngược dòng của U.22 Việt Nam bắt đầu ở phút 48. Một quả phạt đền hoàn hảo của tiền đạo ngôi sao Nguyễn Đình Bắc đã tiếp thêm tinh thần cho đội hình trẻ của "Những chiến binh sao vàng". Phạm Lý Đức sau đó đã gây áp lực khiến hậu vệ Thái Lan đá phản lưới nhà và U.22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở phút 60. Hậu vệ này đã tận dụng thành công một pha lộn xộn trước khung thành của đội tuyển U.22 Thái Lan. Trong sự hưng phấn, phút 95, Thanh Nhàn ấn định tỷ số và cầu thủ vào sân từ ghế dự bị này đã ăn mừng cuồng nhiệt”.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

“Việc không giành được HCV tại SEA Games 2025 chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với đội tuyển U.22 Thái Lan. Họ rơi nước mắt trước hàng chục nghìn khán giả nhà đang có mặt trực tiếp ở sân Rajamangala. Hơn nữa, thất bại trong trận chung kết SEA Games 2025 dường như lặp lại nỗi đau mà họ đã trải qua trong trận chung kết SEA Games 2023. Khi đó, họ đã thua U.22 Indonesia với tỷ số 2-5 trong trận chung kết được tổ chức tại SVĐ Olympic Phnom Penh, Campuchia”, chuyên gia Hery Kurniawan nhận xét.

U.22 Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Thái Lan, phóng viên Buranit Rattanawichien của tờ Siamsport chia sẻ: “Với tư cách là một công dân Thái Lan, bản thân tôi thật đau đớn. Khi xem hiệp 1, tôi đã tự nghĩ vì sao U.22 Thái Lan lại thắng dễ đến thế vì chẳng thấy U.22 Việt Nam gây áp lực gì. Tuy nhiên, mọi cảm xúc thăng hoa trước đó của tôi đã sụp đổ khi trận đấu bắt đầu vào hiệp 2. Ngay khi U.22 Việt Nam ghi bàn đầu tiên, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Và từ thời điểm đó trở đi… U.22 Thái Lan dường như bị "sốc", nhanh chóng sụp đổ và phải thua 2-3.

Những gì U.22 Thái Lan thể hiện tệ đến mức tôi không thể tin vào mắt mình. Thành thật mà nói, U.22 Thái Lan nên thua ngay trong thời gian thi đấu chính thức”.