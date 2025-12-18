Đội nhà thua đau đớn U.22 Việt Nam, cựu cầu thủ Thái Lan hành động 'sốc'

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với thắng lợi 3-2 thuộc về U.22 Việt Nam. Trong lịch sử, đây là lần thứ 3 bóng đá trẻ Việt Nam bước lên bục cao nhất của SEA Games. Phía đối diện, U.22 Thái Lan giành HCB. Xét rộng ra, đây cũng là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp mà đội trẻ của “Voi chiến” lỡ hẹn với tấm HCV.

Trên trang Facebook cá nhân, Sarayoot Chaikamdee đã bất ngờ đăng dòng trạng thái sau khi trận đấu trên sân Rajamangala: “Hãy cho phép tôi nói từ góc nhìn của một HLV và cũng giống như nhiều người khác chưa từng có cơ hội dẫn dắt đội U.22 Thái Lan! Đây là một thất bại khó nuốt trôi với người Thái Lan”.

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Sarayoot Chaikamdee cũng nhấn mạnh: “Chưa bao giờ tôi thấy HLV nào có thể khiến U.22 Thái Lan sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Rõ ràng họ đang dẫn 2-0, có thế trận tốt nhưng rồi thua 2-3 ngay trước mặt hàng chục nghìn CĐV nước nhà. Ông ta thật ngu ngốc”.

U.22 Việt Nam giành HCV ngay trên đất Thái Lan theo cách không thể ấn tượng hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Sarayoot Chaikamdee chỉ trích HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vì U.22 Thái Lan thua đau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KHAOSOD

Theo trang Khaosod, những gì Sarayoot Chaikamdee bày tỏ đang ám chỉ HLV đội U.22 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Trang báo xứ chùa vàng viết: “Một lời chỉ trích mạnh mẽ của Sarayoot Chaikamdee đã được đưa ra. Với những diễn biến vừa diễn ra trên sân Rajamangala, Sarayoot Chaikamdee dường như đang nói về HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ CĐV Thái Lan - những người hiện vẫn chưa thể chấp nhận trước trận thua sốc này”.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

“Trong quá khứ, Sarayoot Chaikamdee từng thi đấu ở giải V-League của Việt Nam khi khoác áo CLB Pisico Bình Định. Sarayoot Chaikamdee chơi ở vị trí tiền đạo và đã có 20 bàn sau 29 lần ra sân ở Việt Nam. Vì thế, Sarayoot Chaikamdee có lẽ là một trong những người người Thái Lan hiểu rõ nhất về sự cạnh tranh của 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam ở Đông Nam Á”, trang Khaosod bình luận.