'Biển người' ở trung tâm TP.HCM mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Sau khi kết thúc trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ xuống các con đường trung tâm. Tại các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, rất đông người hòa trong không khí ăn mừng chức vô địch.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, "biển người" tập trung xem bóng đá, cổ vũ đội U.22 Việt Nam và sau đó tỏa ra các tuyến đường.

Lúc 23 giờ 20, không khí cổ vũ ăn mừng chức vô địch của U.22 Việt Nam trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn rất náo nhiệt

Như Ngọc (18 tuổi) đã lặn lội từ Bình Dương cũ xuống tận trung tâm TP.HCM để cùng bạn xem và cổ vũ U.22 Việt Nam. Ngay sau chiến thắng, Ngọc cùng bạn xuống đường đi qua nhiều con đường hò reo vui mừng

Lê Á Đông (phường Bình Thạnh) cầm cờ Tổ quốc, hô to "Việt Nam vô địch". Đông nói mình rất vui khi U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Đông cũng nhiều lần xuống đường ăn mừng khi các đội bóng đá Việt Nam giành chiến thắng

Một bạn trẻ cầm biển hiệu với dòng chữ Việt Nam vô địch

Trên đường Tôn Đức Thắng lúc 22 giờ 50, nhiều người trẻ tiếp tục xuống đường

Lúc 22 giờ 40, đường Nguyễn Huệ chật kín người và xe. Người dân hò reo, cầm cờ hô vang Việt Nam vô địch

Người dân ăn mừng chiến thắng của U.22 Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

"Việt Nam vô địch" - đi đến đâu cũng nghe tiếng reo hò của người dân khi U.22 Việt Nam lội ngược dòng giành HCV SEA Games 33, đánh bại U.22 Thái Lan

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Các tuyến đường trung tâm ở TP.HCM đông nghịt người

Người dân TP.HCM cổ vũ hết mình cho U.22 Việt Nam trong trận chung kết với U.22 Thái Lan

Cảm xúc vỡ òa tại “thánh địa” Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

Hàng ngàn người tập trung ở đường Lê Lợi (TP.HCM) chờ đợi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan tại SEA Games 23