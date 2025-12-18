'Biển người' ở trung tâm TP.HCM mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Tối 18.12, sau trận thắng của U.22 Việt Nam trước U.22 Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 33, hàng ngàn người ở TP.HCM đã xuống đường mừng Việt Nam vô địch.
Sau khi kết thúc trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ xuống các con đường trung tâm. Tại các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, rất đông người hòa trong không khí ăn mừng chức vô địch.
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, "biển người" tập trung xem bóng đá, cổ vũ đội U.22 Việt Nam và sau đó tỏa ra các tuyến đường.
