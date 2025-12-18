Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt

Thu Bồn
Thu Bồn
18/12/2025 23:53 GMT+7

Không chỉ làm nức lòng người hâm mộ, chiến thắng kịch tính của U.22 Việt Nam trước Thái Lan còn được Google vinh danh đầy bất ngờ. Một màn pháo hoa rực rỡ đã xuất hiện ngay trên trang tìm kiếm để chúc mừng nhà vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tối 18.12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra với kịch bản không thể kịch tính hơn. U.22 Việt Nam dù bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1, đã vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Chiến tích này không chỉ khẳng định vị thế số 1 khu vực mà còn tạo nên cơn sốt trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Hòa chung không khí đó, "gã khổng lồ công nghệ" Google đã ngay lập tức cập nhật một tính năng thú vị để chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cụ thể, khi người hâm mộ truy cập vào trang chủ Google và gõ từ khóa tìm kiếm "U.22 Việt Nam", kết quả trả về không chỉ là bảng tỷ số chiến thắng 3-2 mà còn đi kèm một hiệu ứng đồ họa đẹp mắt.

Google tạo hiệu ứng đẹp mắt chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam

Ngay khi trang kết quả hiện ra, những chùm pháo hoa được bắn lên tưng bừng từ phía dưới màn hình. Google đã rất tinh tế khi sử dụng hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng cho những chùm pháo hoa này, mô phỏng đúng màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam.

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng Asian Cup

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam công kênh HLV Kim Sang-sik

ẢNH: NHẬT THỊNH

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt- Ảnh 2.

U.22 Việt Nam giành HCV đầy quả cảm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt nhất, khoảnh khắc cao trào của màn chúc mừng từ Google là khi các chùm pháo hoa tụ lại, tạo Quốc kỳ Việt Nam rực sáng trên màn hình. Biểu tượng cờ đỏ sao vàng lấp lánh như một lời vinh danh U.22 Việt Nam sau hành trình đầy quả cảm để bước lên bục cao nhất tại SEA Games 33.

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt- Ảnh 3.

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt- Ảnh 4.


