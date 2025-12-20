U.23 Việt Nam sẽ còn lợi hại hơn ở giải U.23 châu Á

U.23 Việt Nam chuẩn bị leo đèo châu Á

U.23 Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh ở khu vực với cú đúp vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, cùng chuỗi 8 trận toàn thắng trước những đội trẻ mạnh nhất khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia...

Sau khi trở về Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 ngày nghỉ ngơi, rồi trở lại tập luyện vào ngày 23.12. Gần như không có quãng nghỉ, U.23 Việt Nam bắt tay ngay vào chiến dịch mới, với độ khó cao hơn nhiều: vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 thuyết phục ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù lọt tới tứ kết U.23 châu Á ở hai giải gần nhất (2022 và 2024), nhưng U.23 Việt Nam thực tế chỉ thắng 3/8 trận gần nhất khi bước ra "biển lớn", trong đó có hai trận thắng trước U.23 Malaysia (2-0 ở vòng bảng năm 2022 và 2024) và một trận thắng U.23 Kuwait. Còn lại, là các trận hòa trước U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan, cùng thất bại trước U.23 Uzbekistan, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Iraq.

Đó là minh chứng cho thấy, khoảng cách giữa U.23 Việt Nam và nhóm đội mạnh ở châu Á vẫn cần thời gian để san lấp, mà thành công tại Đông Nam Á chỉ mang tính khích lệ tinh thần, chứ không đảm bảo cho thành công bền vững. Ở vòng bảng U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Cả ba đối thủ đều mạnh hơn mặt bằng Đông Nam Á, đòi hỏi U.23 Việt Nam phải nâng cấp thể lực, khả năng đeo bám, tranh chấp, cùng mảng miếng tấn công.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã chuẩn bị cho giải châu Á từ... tháng 3, khi sang Trung Quốc đấu giao hữu quốc tế. Sau 2 giải giao hữu, các cầu thủ đã có 6 trận gặp U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và chủ nhà U.23 Trung Quốc với thành tích chấp nhận được: thắng 1, hòa 3, thua 2.

Các cầu thủ đã được cọ xát để hiểu cường độ, nhịp chơi và kỹ chiến thuật của các cầu thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu. Trước thềm giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Qatar, nơi có điều kiện thi đấu và khí hậu gần giống Ả Rập Xê Út.

Đình Bắc (áo đỏ) là hình mẫu tiêu biểu cho sức trẻ và chất "ngông" của U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Học trò ông Kim có cơ hội đá giao hữu với U.23 Qatar cùng các đội mạnh tại đây để "làm nóng", sẵn sàng cho trận ra quân gặp U.23 Jordan vào ngày 6.1.2026.

Tiếp tục tiến bộ

U.23 Việt Nam sẽ còn lợi hại hơn nữa khi bước ra sân chơi châu Á, khi các cầu thủ được trở về bản ngã phòng ngự phản công và chớp thời cơ khi gặp đối thủ mạnh.

Thành công của U.23 Việt Nam ở giải châu Á trong một thập kỷ qua được xây dựng trên nền tảng phòng ngự, cùng những miếng đánh chớp nhoáng, gọn gàng. Nhờ kỹ năng phòng ngự và thể lực, sức vóc được cải thiện, các lứa trẻ Việt Nam không còn ngán ngại khi gặp những đối thủ Tây Á hay Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sức vóc hiện tại của U.23 Việt Nam, với 8 cầu thủ cao trên 1,8 m cùng chiều cao trung bình 1,74 m, đủ để thầy trò ông Kim chiến đấu sòng phẳng với mọi đối thủ. Còn về tâm lý chiến, màn lội ngược dòng kinh điển tại Rajamangala là minh chứng cho bản lĩnh lì lợm.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam hay hơn nữa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi được đá "cửa dưới" cùng tâm lý thoải mái, U.23 Việt Nam đủ sức gây bất ngờ. Học trò thầy Kim có thể khó áp đặt thế trận, nhưng khi được lùi về phòng ngự như một chiếc lò xo nén, Đình Bắc cùng đồng đội đủ sức bật lên. Quan trọng là, HLV Kim Sang-sik cần tạo dựng đấu pháp tấn công biến hóa và đa dạng hơn, không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của cá nhân Đình Bắc hay những miếng đánh biên quen thuộc.

Trận chung kết với U.23 Thái Lan cho thấy, U.23 Việt Nam có thể tấn công trung lộ rất nhuyễn, đồng thời có đầy đủ mảng miếng để pressing và dồn ép đối thủ đến "nghẹt thở". Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có 2 tuần "nhồi" thể lực để U.23 Việt Nam trụ vững trước cái nóng đặc trưng của Ả Rập Xê Út, cùng tính toán gọi thêm nhân tố mới để tăng sức cạnh tranh.

U.23 Việt Nam đã vào guồng trên cả khía cạnh lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu, để có thể càng đá càng hay. Với một lứa cầu thủ không biết sợ, HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã sẵn sàng mơ những giấc mơ hoang đường nhất.