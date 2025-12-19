Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á

U.22 Việt Nam tươi cười chào đón người hâm mộ

Dù trải qua hành trình 2 tiếng, cộng với thể trạng mệt mỏi sau trận chung kết với U.22 Thái Lan, nhưng U.22 Việt Nam vẫn có tâm lý thoải mái cùng nụ cười rạng rỡ khi đáp chuyến bay VN614 xuống sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội) lúc 18 giờ 40 hôm nay 19.12.

U.22 Việt Nam đã giành lại HCV SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Các học trò của HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 4 trận, khi lần lượt hạ U.22 Lào (2-1), U.22 Malaysia (2-0), U.22 Philippines (2-0) và U.22 Thái Lan (3-2).

Khoảnh khắc U.22 Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài

Chị Trần Hương Trà - cán bộ truyền thông của CLB CAHN và Phạm Lý Đức

HLV Kim Sang-sik cùng học trò trở về an toàn để nghỉ ngơi sau kỳ SEA Games 33 căng thẳng. ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik có năm 2025 đáng nhớ với 3 chức vô địch cùng bóng đá Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik cùng U.22 Việt Nam khép lại năm 2025 vô tiền khoáng hậu, khi thắng trọn vẹn 11 trận chính thức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.22 Việt Nam đạt tỷ lệ thắng 100% ở giải đấu chính thức trong một năm dương lịch.

Đồng hành cùng chuyến bay còn có đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Các cô gái "kim cương" lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games khi đánh bại Indonesia 5 bàn không gỡ trong trận chung kết tại Thái Lan. Futsal nữ Việt Nam cũng vô địch futsal Đông Nam Á 2024 nhờ chiến thắng trước Thái Lan, qua đó khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

"Tôi hạnh phúc khi được đông đảo CĐV chào đón. Toàn đội U.22 Việt Nam đã nỗ lực hết mình và tự hào với thành quả giành được. Với tôi, đây là thành quả để bản thân có thêm niềm tin và cố gắng hơn nữa", tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ.

Mẹ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến con trai cùng đồng đội vượt qua thử thách để bước lên đỉnh cao SEA Games. “Khi thấy đội bị dẫn trước, tôi lo lắm, chỉ biết cầu mong các con vững vàng, chân cứng đá mềm. Khi U.22 Việt Nam lội ngược dòng, cả gia đình vỡ òa. Chúng tôi rất tự hào về các cầu thủ”, bà nói.



Những người hùng trở về ẢNH: TUẤN MINH

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cũng hạnh phúc trước sự tiếp đón của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài. Nói về khoảnh khắc bị thủ môn U.22 Thái Lan từ chối bàn thắng trong những phút cuối, chân sút 22 tuổi khẳng định anh bất ngờ khi cú sút bị cản lại, nhưng đã cùng đồng đội cố gắng tuân thủ chiến thuật để có thành quả ngọt ngào.

U.22 Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào tuần tới (23.12) để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik tham dự với các tên U.23 Việt Nam.

Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang Sik khẳng định chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo. “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm 2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”, HLV Kim Sang-sik nói.



Ngày 23.12, U.23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á.



