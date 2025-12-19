Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á

Hồng Nam
Hồng Nam
19/12/2025 21:11 GMT+7

Tối 19.12, U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam hạ cánh an toàn, khép lại hành trình 2 tiếng di chuyển từ Bangkok (Thái Lan).

U.22 Việt Nam tươi cười chào đón người hâm mộ

Dù trải qua hành trình 2 tiếng, cộng với thể trạng mệt mỏi sau trận chung kết với U.22 Thái Lan, nhưng U.22 Việt Nam vẫn có tâm lý thoải mái cùng nụ cười rạng rỡ khi đáp chuyến bay VN614 xuống sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội) lúc 18 giờ 40 hôm nay 19.12. 

U.22 Việt Nam đã giành lại HCV SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Các học trò của HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 4 trận, khi lần lượt hạ U.22 Lào (2-1), U.22 Malaysia (2-0), U.22 Philippines (2-0) và U.22 Thái Lan (3-2). 

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 1.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 2.

Khoảnh khắc U.22 Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 3.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 4.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 5.

Chị Trần Hương Trà - cán bộ truyền thông của CLB CAHN và Phạm Lý Đức

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò trở về an toàn để nghỉ ngơi sau kỳ SEA Games 33 căng thẳng.

ẢNH: TUẤN MINH

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 7.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 8.

HLV Kim Sang-sik có năm 2025 đáng nhớ với 3 chức vô địch cùng bóng đá Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik cùng U.22 Việt Nam khép lại năm 2025 vô tiền khoáng hậu, khi thắng trọn vẹn 11 trận chính thức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.22 Việt Nam đạt tỷ lệ thắng 100% ở giải đấu chính thức trong một năm dương lịch. 

Đồng hành cùng chuyến bay còn có đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Các cô gái "kim cương" lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games khi đánh bại Indonesia 5 bàn không gỡ trong trận chung kết tại Thái Lan. Futsal nữ Việt Nam cũng vô địch futsal Đông Nam Á 2024 nhờ chiến thắng trước Thái Lan, qua đó khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

"Tôi hạnh phúc khi được đông đảo CĐV chào đón. Toàn đội U.22 Việt Nam đã nỗ lực hết mình và tự hào với thành quả giành được. Với tôi, đây là thành quả để bản thân có thêm niềm tin và cố gắng hơn nữa", tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ.

Mẹ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến con trai cùng đồng đội vượt qua thử thách để bước lên đỉnh cao SEA Games. “Khi thấy đội bị dẫn trước, tôi lo lắm, chỉ biết cầu mong các con vững vàng, chân cứng đá mềm. Khi U.22 Việt Nam lội ngược dòng, cả gia đình vỡ òa. Chúng tôi rất tự hào về các cầu thủ”, bà nói.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 9.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 10.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 11.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 12.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 13.

Lộ diện ngày tái tập trung của U.23 Việt Nam, thầy Kim hé lộ mục tiêu ‘khủng’ tại giải châu Á- Ảnh 14.

Những người hùng trở về

ẢNH: TUẤN MINH

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cũng hạnh phúc trước sự tiếp đón của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài. Nói về khoảnh khắc bị thủ môn U.22 Thái Lan từ chối bàn thắng trong những phút cuối, chân sút 22 tuổi khẳng định anh bất ngờ khi cú sút bị cản lại, nhưng đã cùng đồng đội cố gắng tuân thủ chiến thuật để có thành quả ngọt ngào. 

U.22 Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào tuần tới (23.12) để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik tham dự với các tên U.23 Việt Nam. 

Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang Sik khẳng định chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo. “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm 2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”, HLV Kim Sang-sik nói.

Ngày 23.12, U.23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á.


Tin liên quan

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier

Khi HLV Kim Sang-sik thay Thái Sơn vào sân, U.22 Việt Nam không còn cho U.22 Thái Lan bất cứ cơ hội nào để kiểm soát tuyến giữa.

'Người hùng' Thanh Nhàn của U.22 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy!

Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới

Khám phá thêm chủ đề

U.22 Việt Nam Kim Sang-sik bóng đá Việt Nam Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận