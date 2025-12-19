Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới

Hồng Nam
Hồng Nam
19/12/2025 00:56 GMT+7

Sau tấm HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam sẽ bước tới đỉnh núi tiếp theo mang tên vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam chuẩn bị ra 'biển lớn' châu Á

U.23 Việt Nam đã chinh phục tấm HCV SEA Games thứ ba trong lịch sử, khi lội ngược dòng đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số nghẹt thở 3-2 ở chung kết. 

Dù bị dẫn 0-2 trong hiệp 1, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik lật ngược thế cờ trong những phút đầu hiệp 2 do công của Đình Bắc và 1 bàn phản lưới của đối thủ để san bằng cách biệt. Đến hiệp phụ, Thanh Nhàn tỏa sáng với pha đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng ngọt ngào bậc nhất trong các trận chung kết SEA Games của U.23 Việt Nam. 

Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với danh hiệu số một đạt được tại Thái Lan, U.23 Việt Nam đã lấy lại vị thế thống trị ở Đông Nam Á. Giờ là lúc thầy trò ông Kim tiến bước ra châu Á, với thách thức mang tên vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi cả đội nằm ở bảng A cùng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. 

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình chinh phục giải U.23 châu Á 2026 bằng trận mở màn với đối thủ U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium. Đến trận thứ hai vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan vẫn trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium, nhưng vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026. 

Đến trận cuối cùng vòng bảng, được xem là "chung kết" cho cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển đến thi đấu trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium nằm ở phía Đông Nam của TP.Jeddah để so tài U.23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là đoạt vé vượt qua vòng bảng, như những gì đã làm được vào các năm 2018, 2022 và 2024. 

Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới- Ảnh 2.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á

ẢNH: VFF

Ở lần gần nhất đá vòng chung kết U.23 châu Á (năm 2024), U.23 Việt Nam đã đứng nhì ở bảng đấu có U.23 Uzbekistan, U.23 Malaysia và U.23 Kuwait. Ở tứ kết, đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã dừng bước trước U.23 Iraq với trận thua 0-1. 

Với lực lượng hiện tại, U.23 Việt Nam có quyền mơ xa. Đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik đã thắng 11 trận liên tục để vô địch SEA Games, U.23 Đông Nam Á và vượt vòng loại U.23 châu Á 2026. 

Chuẩn bị kỹ lưỡng 

U.23 Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Qatar trước khi tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út. 

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với đối thủ phù hợp.

Chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế tại Qatar được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, thể lực và tâm lý, qua đó sẵn sàng hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Chính những trận đấu giao hữu (tại Trung Quốc) trước U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan đã tôi rèn bản lĩnh cho U.23 Việt Nam, để Đình Bắc cùng đồng đội trở lại ngai vàng Đông Nam Á ngay tại Thái Lan. Lần này, cũng với quá trình chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik hứa hẹn làm nên chuyện tại sân chơi châu Á. 


Tin liên quan

Quá cảm xúc chiến thắng tuyệt vời của U.22 Việt Nam tại 'thánh địa' Rajamangala

Quá cảm xúc chiến thắng tuyệt vời của U.22 Việt Nam tại 'thánh địa' Rajamangala

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã chơi kiên cường để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ngay tại 'thánh địa' Rajamangala chủ nhà Thái Lan để mang về tấm HCV của môn bóng đá nam SEA Games 33.

Đội tuyển U.22 Malaysia 2-1 U.22 Philippines: 'Mãnh hổ' được an ủi bằng HCĐ SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt nỗi buồn SEA Games: Đoạt vé World Cup trong năm 2026?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Sea games U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận