Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới

U.23 Việt Nam chuẩn bị ra 'biển lớn' châu Á

U.23 Việt Nam đã chinh phục tấm HCV SEA Games thứ ba trong lịch sử, khi lội ngược dòng đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số nghẹt thở 3-2 ở chung kết.

Dù bị dẫn 0-2 trong hiệp 1, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik lật ngược thế cờ trong những phút đầu hiệp 2 do công của Đình Bắc và 1 bàn phản lưới của đối thủ để san bằng cách biệt. Đến hiệp phụ, Thanh Nhàn tỏa sáng với pha đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng ngọt ngào bậc nhất trong các trận chung kết SEA Games của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với danh hiệu số một đạt được tại Thái Lan, U.23 Việt Nam đã lấy lại vị thế thống trị ở Đông Nam Á. Giờ là lúc thầy trò ông Kim tiến bước ra châu Á, với thách thức mang tên vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi cả đội nằm ở bảng A cùng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình chinh phục giải U.23 châu Á 2026 bằng trận mở màn với đối thủ U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium. Đến trận thứ hai vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan vẫn trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium, nhưng vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026.

Đến trận cuối cùng vòng bảng, được xem là "chung kết" cho cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển đến thi đấu trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium nằm ở phía Đông Nam của TP.Jeddah để so tài U.23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là đoạt vé vượt qua vòng bảng, như những gì đã làm được vào các năm 2018, 2022 và 2024.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á ẢNH: VFF

Ở lần gần nhất đá vòng chung kết U.23 châu Á (năm 2024), U.23 Việt Nam đã đứng nhì ở bảng đấu có U.23 Uzbekistan, U.23 Malaysia và U.23 Kuwait. Ở tứ kết, đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã dừng bước trước U.23 Iraq với trận thua 0-1.

Với lực lượng hiện tại, U.23 Việt Nam có quyền mơ xa. Đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik đã thắng 11 trận liên tục để vô địch SEA Games, U.23 Đông Nam Á và vượt vòng loại U.23 châu Á 2026.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

U.23 Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Qatar trước khi tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với đối thủ phù hợp.

Chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế tại Qatar được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, thể lực và tâm lý, qua đó sẵn sàng hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Chính những trận đấu giao hữu (tại Trung Quốc) trước U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan đã tôi rèn bản lĩnh cho U.23 Việt Nam, để Đình Bắc cùng đồng đội trở lại ngai vàng Đông Nam Á ngay tại Thái Lan. Lần này, cũng với quá trình chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik hứa hẹn làm nên chuyện tại sân chơi châu Á.



