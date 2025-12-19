'Người hùng' Thanh Nhàn của U.22 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy!

Thanh Nhàn trở lại từ nỗi đau

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở thành người hùng của U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở hiệp phụ, đưa đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước lên ngai vàng Đông Nam Á.

Phút 96, khi bóng bật ra từ tay của thủ thành Sorawat sau cú sút của Lê Văn Thuận, có lẽ Thanh Nhàn hiểu rằng khoảnh khắc của mình đã đến. Anh băng vào như một mũi lao, vung chân dứt điểm gọn gàng.

Một bàn thắng mang dáng hình đơn giản: chọn đúng vị trí, di chuyển đúng thời điểm và ra chân quyết đoán.

Người hùng Nguyễn Thanh Nhàn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, đó lại là kết tinh của nỗ lực không ngừng, đến từ một "trái nho" từng bị chín ép dưới áp lực, sau đó đã thầm lặng cố gắng để lấy lại chỗ đứng. Trong màn lội ngược dòng ngoạn mục của U.22 Việt Nam, chính Thanh Nhàn cũng có cuộc lội ngược dòng của riêng mình.

3 năm trước, Thanh Nhàn gây bất ngờ cho tất cả, khi có tên trong danh sách U.23 Việt Nam dự Doha Cup 2023 (giải đấu đầu tiên dưới thời HLV Philippe Troussier), sau đó dự SEA Games 32.

Không nhiều người biết, Thanh Nhàn từng là "ngọc thô" đội trẻ Tây Ninh. Nhờ màn thể hiện ổn ở giải trẻ, tiền đạo sinh năm 2003 lọt vào mắt xanh của HLV Troussier. Chiến lược gia người Pháp đưa Thanh Nhàn ra PVF để đào tạo, rồi đôn luôn trò cưng lên U.23 Việt Nam thời mới tiếp quản.

Sự xuất hiện của cầu thủ với "buồng phổi" cực khỏe, có thể lên công về thủ đều đặn bên hành lang phải đã mang đến làn gió mới cho U.22 Việt Nam tại SEA Games 32. Dù vậy, giải đấu trên đất Campuchia sau cùng lại trở thành nỗi ám ảnh với Thanh Nhàn. Ở tuổi 20, chân sút gốc Tây Ninh nếm trải cảm giác đau đớn, khi U.22 Việt Nam thua ngược 2-3 trước U.22 Indonesia ở phút bù giờ hiệp 2 dù đá hơn người.

Nỗ lực của Thanh Nhàn trở nên vô nghĩa, trong thế trận hỗn loạn của một U.22 Việt Nam khi ấy chưa xong hình thù.

Sau đó, Thanh Nhàn được HLV Troussier đôn thẳng lên đội tuyển Việt Nam, ở trận gặp Iraq diễn ra vào tháng 11.2023 (vòng loại World Cup 2026). Dù vậy, tầm vóc của chàng trai Tây Ninh ngày ấy mới chỉ dừng ở PVF-CAND, ở giải hạng nhất, nhưng phải mặc tấm áo quá rộng.

Thanh Nhàn được tưởng thưởng vì nỗ lực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Và như trái nho bị chín ép, Thanh Nhàn lạc lõng ở đội tuyển Việt Nam. Với cầu thủ ở độ đôi mươi, càng được đá nhiều thực ra là một cơ may. Thế nhưng, cơ may ấy chỉ tròn trịa nếu cầu thủ có lộ trình phát triển rõ ràng. Thanh Nhàn chỉ là miếng ghép trong cuộc trẻ hóa vội vàng mà HLV Troussier đã đặt cược, rồi thua trắng "canh bạc".

Đứng dậy

Chấn thương khiến Thanh Nhàn lỡ hẹn giải U.23 Đông Nam Á 2025, để rồi, chỉ có thể nhìn U.23 Việt Nam nâng cúp qua... màn hình TV.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik luôn xem Thanh Nhàn là nhân tố quan trọng. Bởi chân sút 22 tuổi đã đủ va vấp để trưởng thành, đồng thời nhiệt huyết máu lửa của anh là điều không dễ gặp ở bất cứ cầu thủ nào.

Thanh Nhàn hiểu rõ giá trị của vinh quang, của từng vệt cơ hội anh phải nắm lấy nếu muốn bứt phá trong sự nghiệp.

Thanh Nhàn là một trong bốn cầu thủ hiếm hoi còn lại (cùng Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Quốc Việt) của U.22 Việt Nam lúc này từng ngã gục trước U.22 Indonesia. Ranh giới giữa thành và bại luôn mong manh, chỉ có thể nắm lấy nếu không ngừng nỗ lực. Vậy là, Thanh Nhàn tiếp tục chạy và chạy, như những gì anh từng làm để thuyết phục HLV Troussier và chính ông Kim hiện tại.

Thanh Nhàn sẽ còn tiến xa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chân sút sinh năm 2003 thường đi sau (vào sân từ ghế dự bị), nhưng luôn về trước, khi trở thành chứng nhân của khoảnh khắc quan trọng. Cú sút phạt vào lưới U.22 Philippines ở thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 2-0, hay bàn thắng trước U.22 Thái Lan ở hiệp phụ, là minh chứng của tinh thần không buông bỏ.

Từ CLB đến U.22, Thanh Nhàn luôn bền bỉ cố gắng. Anh hai lần đoạt ngôi vua phá lưới hạng nhất, từng bước lên V-League và bây giờ, tận hưởng trái ngọt đầu sự nghiệp. Ở chính nơi Thanh Nhàn từng vấp ngã.

Sóng gió có thể đè bẹp bất cứ ai yếu đuối, nhưng với những cầu thủ đủ bản lĩnh, thất bại chỉ thuần túy là cây cầu nối đến thành công. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay lứa U.22 Việt Nam đầy cứng cỏi.

Một thế hệ có thể tiến xa, bởi những đôi chân luôn xông lên phía trước bất chấp nghịch cảnh như lòng dũng cảm của Thanh Nhàn.