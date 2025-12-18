Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U.22 và futsal nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 33

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 kết thúc tối 18.12, U.23 Việt Nam ngược dòng, đánh bại U.22 Thái Lan 3-2. Các bàn thắng của U.22 Việt Nam ở trận đấu này được ghi bởi Đình Bắc (phút 49), Waris (phản lưới, phút 60) và Thanh Nhàn (phút 95). Trong khi đó, 2 bàn của U.22 Thái Lan được ghi bởi Yotsakon (phút 20), Seksan (phút 32). Với thắng lợi này, U.22 Việt Nam chính thức giành HCV quý giá ngay trên đất Thái Lan.

Đây tiếp tục là niềm vui lớn của bóng đá Việt Nam trong tối 18.12 khi trước đó, các cô gái của đội tuyển futsal cũng thi đấu xuất sắc, đánh bại đội tuyển Indonesia 5-0, giành HCV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào

Hòa cùng niềm vui của 2 đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân cả nước, tôi nồng nhiệt chúc mừng BHL toàn thể đội U.22 và đội futsal nữ Việt Nam. Các đội tuyển đã thi đấu hết mình, thể hiện bản lĩnh kiên cường, kỷ luật và ý chí quyết tâm cao, xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam và HCV môn futsal nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 - SEA Games 33".

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik và đội tuyển futsal nữ Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33.

Năm 2025 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á vào tháng 1 của đội tuyển nam quốc gia; lần thứ 3 liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á vào tháng 7; Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành HCB SEA Games 33 ngày hôm qua; đội tuyển nữ futsal quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia giành HCV ngày hôm nay tại SEA Games 33. Từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những "Chiến binh Sao vàng" với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tôi đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của BHL và các đội tuyển; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các Đội tuyển của chúng ta.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH-TT-DL tiếp tục tập trung chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tuyển bóng đá nam U. quốc gia và đội tuyển nữ futsal quốc gia nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, BHL và toàn thể các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm, giữ vững niềm tin, tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, tất cả vì màu cờ sắc áo và tình cảm, sự tin yêu của người hâm mộ, của nhân dân cả nước, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Chúc đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia và đội tuyển nữ futsal quốc gia tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới!".