Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier

U.22 Việt Nam thắng nhờ 'chìa khóa' Thái Sơn

Trận chung kết SEA Games 33 của U.22 Việt Nam có thể chia thành hai nửa. Hiệp 1 bị lấn lướt, khi U.22 Thái Lan áp đảo và dẫn chóng vánh 2-0. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu diễn ra theo chiều ngược lại. U.23 Việt Nam lấy lại thế trận, ghi liền 3 bàn, không cho người Thái cơ hội chống đỡ.

Chiếc chìa khóa nằm ở tuyến giữa. Nửa đầu trận đấu, HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào bộ đôi Nguyễn Xuân Bắc - Nguyễn Thái Quốc Cường. Trong khi Xuân Bắc là tiền vệ con thoi "cày ải" để luân chuyển bóng, Quốc Cường được kỳ vọng là người cầm nhịp, điều tiết lối chơi.

Thái Sơn có trận chung kết tuyệt hay trước U.22 Thái Lan ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kế hoạch ban đầu của ông Kim "phá sản", khi Quốc Cường bị ngợp ở chung kết. Anh tranh chấp bất thành, chuyền hỏng nguy hiểm khiến nhịp triển khai của U.22 Việt Nam bị gãy đổ.

Song, HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra vấn đề rất nhanh. Quốc Cường rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Thái Sơn, mẫu tiền vệ cơ bắp với tính chiến đấu cao hơn. Đây cũng là quyết định đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ khi Thái Sơn góp mặt trên sân ở phút 36, U.22 Việt Nam đã không còn để U.22 Thái Lan có thêm bất cứ thời không nào để kiểm soát cuộc chơi.

Bởi Thái Sơn, như một "động cơ" bền bỉ, đã pressing và tranh chấp cực nhiệt để cùng Xuân Bắc khóa chặt bộ ba tiền vệ Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton của U.22 Thái Lan.

Tiền vệ từng chạy tới 11 km mỗi trận dưới thời HLV Philippe Troussier "phủ" toàn bộ tuyến giữa, có mặt ở từng điểm nóng và thắng phần lớn các pha đấu tay đôi. Chính Thái Sơn khiến tuyến giữa U.22 Thái Lan tê liệt, buộc đối thủ phải tấn công biên, vốn không phải sở trường của "Voi chiến".

Không chỉ thủ giỏi, Thái Sơn còn công hay. Tiền vệ sinh năm 2003 là tác giả đường chọc khe để Đình Bắc băng xuống, trước khi bị phạm lỗi để mang về quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thái Sơn cũng tung đường chuyền quyết định cho Văn Thuận dứt điểm, rồi Nguyễn Thanh Nhàn ập vào đá bồi ấn định chiến thắng 3-2.

Công lao đảo ngược cục diện trận đấu của Thái Sơn đã chứng minh: tuyến giữa đóng vai trò cốt lõi trong thành công của U.22 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik dùng người cao tay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở SEA Games 30 cách đây 6 năm, U.22 Việt Nam "san phẳng" giải đấu với sức mạnh áp đảo nhờ bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Hoàng Đức, trong đó Hùng Dũng dự giải với tư cách cầu thủ quá tuổi.

Đến SEA Games 31, ông Park Hang-seo dành nguyên 2 suất quá tuổi cho Hoàng Đức và Hùng Dũng để gia cố tuyến giữa. U.22 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại và sạch lưới.

Triết lý đề cao sự chắc chắn, an toàn của ông Kim cũng cần những tiền vệ giỏi. Và khi không còn quyền "trợ giúp" gọi cầu thủ quá tuổi, HLV người Hàn Quốc phải liệu cơm gắp mắm. Ông Kim đã thừa hưởng một báu vật được phát hiện và chăm chút bởi cả hai HLV giỏi, đó là Velizar Popov và Philippe Troussier.

HLV Velizar Popov là người phát hiện ra tài năng để bồi dưỡng Thái Sơn, khi anh mới 20 tuổi.

Trong cuộc trẻ hóa CLB Thanh Hóa, chiến lược gia người Bulgaria mạnh dạn đặt niềm tin vào một tiền vệ tuy nhỏ người, nhưng cực "máu", không ngại va chạm và có thể chạy liên tục ở cường độ cao.

Sau ông Popov, đến lượt HLV Philippe Troussier nhìn thấy tiềm năng của Thái Sơn. Tiền vệ sinh năm 2003 có vé dự SEA Games phút cuối, rồi lên thẳng đội tuyển Việt Nam chỉ sau đó 1 tháng.

Thái Sơn (áo đỏ) lên tuyển ở tuổi 20 ẢNH: MINH TÚ

HLV Troussier đã bảo vệ đến cùng chính sách trẻ hóa đội tuyển nhờ niềm tin vào Thái Sơn, Thanh Nhàn hay Đình Bắc. Dù ông phải trả giá bằng chiếc ghế của mình, khi những học trò năm nào bị "ngợp" bởi lối chơi phức tạp và tấm áo quá rộng, nhưng không thể phủ nhận, mắt nhìn người của HLV người Pháp dành cho Thái Sơn, Đình Bắc là chuẩn xác.

Dưới bàn tay chăm bẵm và tạo cơ hội của những người thầy, Thái Sơn đã không phụ lòng tin. Anh vươn lên mạnh mẽ, và không còn là tiền vệ "chạy nhiều nhưng không biết chạy đến đúng nơi" như lời nhận xét của một cựu HLV.

Thái Sơn đã biết xuất hiện đúng điểm nóng, cải thiện tư duy và chất lượng đường chuyền. Một tiền vệ năng nổ khi thực sự đá bằng nhãn quan sắc bén, sẽ còn tiến xa hơn nữa.