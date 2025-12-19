Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier

Hồng Nam
Hồng Nam
19/12/2025 12:23 GMT+7

Khi HLV Kim Sang-sik thay Thái Sơn vào sân, U.22 Việt Nam không còn cho U.22 Thái Lan bất cứ cơ hội nào để kiểm soát tuyến giữa.

U.22 Việt Nam thắng nhờ 'chìa khóa' Thái Sơn

Trận chung kết SEA Games 33 của U.22 Việt Nam có thể chia thành hai nửa. Hiệp 1 bị lấn lướt, khi U.22 Thái Lan áp đảo và dẫn chóng vánh 2-0. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu diễn ra theo chiều ngược lại. U.23 Việt Nam lấy lại thế trận, ghi liền 3 bàn, không cho người Thái cơ hội chống đỡ.

Chiếc chìa khóa nằm ở tuyến giữa. Nửa đầu trận đấu, HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào bộ đôi Nguyễn Xuân Bắc - Nguyễn Thái Quốc Cường. Trong khi Xuân Bắc là tiền vệ con thoi "cày ải" để luân chuyển bóng, Quốc Cường được kỳ vọng là người cầm nhịp, điều tiết lối chơi.

HLV Thái Lan xin lỗi, chỉ rõ nguyên nhân thua ngược U.22 Việt Nam

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier- Ảnh 1.

Thái Sơn có trận chung kết tuyệt hay trước U.22 Thái Lan

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kế hoạch ban đầu của ông Kim "phá sản", khi Quốc Cường bị ngợp ở chung kết. Anh tranh chấp bất thành, chuyền hỏng nguy hiểm khiến nhịp triển khai của U.22 Việt Nam bị gãy đổ. 

Song, HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra vấn đề rất nhanh. Quốc Cường rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Thái Sơn, mẫu tiền vệ cơ bắp với tính chiến đấu cao hơn. Đây cũng là quyết định đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ khi Thái Sơn góp mặt trên sân ở phút 36, U.22 Việt Nam đã không còn để U.22 Thái Lan có thêm bất cứ thời không nào để kiểm soát cuộc chơi.

Bởi Thái Sơn, như một "động cơ" bền bỉ, đã pressing và tranh chấp cực nhiệt để cùng Xuân Bắc khóa chặt bộ ba tiền vệ Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton của U.22 Thái Lan. 

Tiền vệ từng chạy tới 11 km mỗi trận dưới thời HLV Philippe Troussier "phủ" toàn bộ tuyến giữa, có mặt ở từng điểm nóng và thắng phần lớn các pha đấu tay đôi. Chính Thái Sơn khiến tuyến giữa U.22 Thái Lan tê liệt, buộc đối thủ phải tấn công biên, vốn không phải sở trường của "Voi chiến". 

Không chỉ thủ giỏi, Thái Sơn còn công hay. Tiền vệ sinh năm 2003 là tác giả đường chọc khe để Đình Bắc băng xuống, trước khi bị phạm lỗi để mang về quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-2. 

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Thái Sơn cũng tung đường chuyền quyết định cho Văn Thuận dứt điểm, rồi Nguyễn Thanh Nhàn ập vào đá bồi ấn định chiến thắng 3-2. 

Công lao đảo ngược cục diện trận đấu của Thái Sơn đã chứng minh: tuyến giữa đóng vai trò cốt lõi trong thành công của U.22 Việt Nam. 

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik dùng người cao tay

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở SEA Games 30 cách đây 6 năm, U.22 Việt Nam "san phẳng" giải đấu với sức mạnh áp đảo nhờ bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Hoàng Đức, trong đó Hùng Dũng dự giải với tư cách cầu thủ quá tuổi.

Đến SEA Games 31, ông Park Hang-seo dành nguyên 2 suất quá tuổi cho Hoàng Đức và Hùng Dũng để gia cố tuyến giữa. U.22 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại và sạch lưới. 

Triết lý đề cao sự chắc chắn, an toàn của ông Kim cũng cần những tiền vệ giỏi. Và khi không còn quyền "trợ giúp" gọi cầu thủ quá tuổi, HLV người Hàn Quốc phải liệu cơm gắp mắm. Ông Kim đã thừa hưởng một báu vật được phát hiện và chăm chút bởi cả hai HLV giỏi, đó là Velizar Popov và Philippe Troussier.

Tiếp nối 

HLV Velizar Popov là người phát hiện ra tài năng để bồi dưỡng Thái Sơn, khi anh mới 20 tuổi. 

Trong cuộc trẻ hóa CLB Thanh Hóa, chiến lược gia người Bulgaria mạnh dạn đặt niềm tin vào một tiền vệ tuy nhỏ người, nhưng cực "máu", không ngại va chạm và có thể chạy liên tục ở cường độ cao. 

Sau ông Popov, đến lượt HLV Philippe Troussier nhìn thấy tiềm năng của Thái Sơn. Tiền vệ sinh năm 2003 có vé dự SEA Games phút cuối, rồi lên thẳng đội tuyển Việt Nam chỉ sau đó 1 tháng. 

Đòn quyết định giúp U.22 Việt Nam vô địch: Phải cảm ơn HLV Popov và cả ông Troussier- Ảnh 3.

Thái Sơn (áo đỏ) lên tuyển ở tuổi 20

ẢNH: MINH TÚ

HLV Troussier đã bảo vệ đến cùng chính sách trẻ hóa đội tuyển nhờ niềm tin vào Thái Sơn, Thanh Nhàn hay Đình Bắc. Dù ông phải trả giá bằng chiếc ghế của mình, khi những học trò năm nào bị "ngợp" bởi lối chơi phức tạp và tấm áo quá rộng, nhưng không thể phủ nhận, mắt nhìn người của HLV người Pháp dành cho Thái Sơn, Đình Bắc là chuẩn xác. 

Dưới bàn tay chăm bẵm và tạo cơ hội của những người thầy, Thái Sơn đã không phụ lòng tin. Anh vươn lên mạnh mẽ, và không còn là tiền vệ "chạy nhiều nhưng không biết chạy đến đúng nơi" như lời nhận xét của một cựu HLV.

Thái Sơn đã biết xuất hiện đúng điểm nóng, cải thiện tư duy và chất lượng đường chuyền. Một tiền vệ năng nổ khi thực sự đá bằng nhãn quan sắc bén, sẽ còn tiến xa hơn nữa. 

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

'Người hùng' Thanh Nhàn của U.22 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy!

'Người hùng' Thanh Nhàn của U.22 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy!

2 năm trước, Thanh Nhàn từng phải ôm đầu tiếc nuối khi U.22 Việt Nam gục ngã trước U.22 Indonesia, dẫn đến tan vỡ tham vọng bảo vệ ngai vàng SEA Games.

Màn ngược dòng lịch sử đưa U.22 Việt Nam trở lại ngai vàng

Lịch thi đấu U.23 châu Á mới nhất của U.23 Việt Nam: HCV SEA Games, mơ kỳ tích mới

Khám phá thêm chủ đề

U.22 Việt Nam Thái Sơn Troussier Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận