Màn ngược dòng lịch sử đưa U.22 Việt Nam trở lại ngai vàng

H IỆP 1 ĐÁNG QUÊN

HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận bán kết cho trận thư hùng với U.22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 diễn ra tối qua 18.12. Tuy nhiên, U.22 VN đã tính toán sai ở một chi tiết: so với những bại tướng trước đó như U.22 Malaysia và U.22 Philippines, rõ ràng U.22 Thái Lan có tuyến giữa mạnh hơn nhiều. Đội trẻ xứ chùa vàng vây ráp quyết liệt và ban bật tốc độ, với những tiền vệ thay nhau hoán đổi vị trí như Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton. Lối đá tốc độ và chủ động của U.22 Thái Lan đã thổi bay tuyến giữa mong manh cả về thể hình lẫn sức mạnh của U.22 VN, vốn do Xuân Bắc và Quốc Cường trấn giữ.

U.22 VN trở lại ngai vàng Đông Nam Á Ảnh: Nhật Thịnh

Chính Quốc Cường là người mắc lỗi kéo áo cầu thủ U.22 Thái Lan ở phút 19, mở ra góc sút phạt thuận lợi mà sau đó Yotsakon Burapha đã lập siêu phẩm mở tỷ số. Đến phút 32, lại là tuyến giữa mất bóng, để "Voi chiến" phản công nhanh. Seksan Ratree đã kết thúc hoàn hảo pha phản công 3 đánh 3 để cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho U.22 Thái Lan. Nếu chủ nhà chắt chiu cơ hội, lưới của Trung Kiên đã rung lên nhiều hơn 2 bàn. Bởi bên cạnh 2 lần thủng lưới, hàng thủ U.22 VN chơi mất tập trung trong hiệp 1 với nhiều lần thua tranh chấp, đứng vị trí lỗi, để đối thủ dễ dàng qua mặt.

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng VCK U.23 châu Á

HLV Kim Sang-sik...

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn...

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, lãnh đội của U.22 Việt Nam được... 'tung bay'

Thanh Nhàn (trái) quá hay

So với thế trận tấn công được định hình rõ nét cả về đấu pháp và cách di chuyển của U.22 Thái Lan, U.22 VN chỉ có thể tạt bóng để tìm cơ hội. Cả ba mũi nhọn Văn Khang, Đình Bắc và Lê Viktor bị đối thủ chia cắt gần như hoàn toàn, chỉ có thể đột phá cá nhân. Song trước những pha áp sát (thậm chí chủ động phạm lỗi) quyết liệt của người Thái, U.22 VN bế tắc toàn tập, không có một pha phản kháng rõ nét nào.

P HẦN CÒN LẠI LÀ LỊCH SỬ

Thành công có được từ trước đến nay của HLV Kim Sang-sik với bóng đá VN đến từ khả năng điều chỉnh linh hoạt, mềm dẻo tùy theo diễn biến trận đấu. Khi trận đấu chưa khép lại, chẳng thể nói trước điều gì. Giờ nghỉ giữa hiệp đã trở thành khoảng thời gian quý báu, giúp HLV người Hàn Quốc sửa lại cách chơi.

Ông Kim tung Thái Sơn (cuối hiệp 1), Thanh Nhàn, Văn Thuận (đầu hiệp 2) vào sân và hiệu quả lập tức xuất hiện. Phút 49, Thái Sơn chọc khe chuẩn xác cho Đình Bắc băng xuống đối mặt. Anh va chạm với thủ môn Sorawat trong vòng cấm, mang về quả phạt đền rồi tự mình thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Cách biệt được san bằng ở phút 60, khi Lý Đức và Hiểu Minh cùng ập vào đúng lúc để gây áp lực trong quả phạt góc, buộc đối thủ đốt lưới nhà.

Cả hiệp 1 chơi dưới sức, nhưng U.22 VN chỉ cần 15 phút quật khởi để đòi lại tất cả, đó chính là cái giỏi của ông Kim. Toàn đội tràn lên tấn công ào ạt, gây sức ép nghẹt thở ở trung lộ khiến U.22 Thái Lan choáng váng. Những pha ban bật nhanh và chuẩn xác như những chiếc kim xuyên thủng phòng tuyến hậu vệ U.22 Thái Lan, khiến cầu môn của Sorawat liên tục rơi vào trạng thái báo động. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 67, khi Xuân Bắc đối mặt Sorawat ở cự ly chỉ 4 m, nhưng lại không thể dứt điểm thành bàn bởi thủ môn U.22 Thái Lan băng ra kịp thời. Đến phút 72, Hiểu Minh đánh đầu dội cột dọc. Phút 90+1, Thanh Nhàn dứt điểm một chạm đẹp mắt, song một lần nữa Sorawat lại trở thành người hùng với pha cứu thua không tưởng, giúp U.22 Thái Lan thoát thua trong gang tấc.

Bước vào hiệp phụ, vận may không còn đứng về U.22 Thái Lan được nữa, khi chiến thắng nhất định phải thuộc về đội xứng đáng hơn. Sau pha phát động tấn công của Đình Bắc, Thái Sơn đã chuyền một chạm để Văn Thuận dứt điểm buộc Sorawat phải đổ người cứu thua. Song lần này, Thanh Nhàn đã ập vào đá cận thành đúng lúc, nâng tỷ số lên 3-2. Một cuộc lội ngược dòng lịch sử tại sân Rajamangala, được thực hiện bởi những chiến binh kiên cường, không bỏ cuộc trong từng đường bóng và luôn tin tưởng vào chiến thắng. Đoàn quân ấy được dẫn dắt bởi "chiến tướng" Kim Sang-sik, với tài thao lược và xoay chuyển thế trận mà đến hôm nay, có lẽ không ai nghi ngờ được nữa.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Ngược dòng không tưởng tại Rajamangala, U.22 VN không chỉ gieo sầu cho chủ nhà U.22 Thái Lan, mà lấy lại uy thế đã mất ở sân chơi Đông Nam Á. 1 năm qua, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thắng mọi vật cản để vô địch cả U.23 Đông Nam Á lẫn SEA Games. Dù có những trận thắng chật vật, còn những thiếu sót cả trong tấn công lẫn phòng ngự, nhưng học trò ông Kim không ngừng tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện bản thân. Bóng đá trẻ VN đang có lứa cầu thủ chẳng những toàn diện về kỹ chiến thuật và thể hình, mà còn "máu chiến", sẵn sàng đá sòng phẳng với bất cứ đối thủ mạnh mẽ nào.