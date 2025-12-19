* U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam trở về nước

17 giờ 50 hôm nay (19.12), chuyến bay đưa U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình SEA Games 33 mỹ mãn với những tấm HCV của bóng đá Việt Nam.

U.22 Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục trên sân Rajamangala khi thắng U.22 Thái Lan với tỷ số 3-2, nhờ các pha lập công của Đình Bắc, Thanh Nhàn và 1 bàn do đối thủ phản lưới. Đây là tấm HCV thứ ba của U.22 Việt Nam trong lịch sử các kỳ SEA Games, cũng là lần thứ hai trong năm 2025, bóng đá trẻ Việt Nam chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

U.22 Việt Nam làm thủ tục gửi hành lý và xuất cảnh trước khi bước lên chuyến bay trở về nước

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu đoạt tấm HCV SEA Games, khi vượt qua Indonesia với chiến thắng đậm 5-0 ở chung kết. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vô địch với thành tích toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Sau chức vô địch futsal Đông Nam Á 2024, HCV SEA Games tiếp tục là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đội futsal nữ trên đường tiến ra châu lục.

Hòa cùng niềm vui của 2 đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân cả nước, tôi nồng nhiệt chúc mừng ban huấn luyện toàn thể đội U.22 và đội futsal nữ Việt Nam. Các đội tuyển đã thi đấu hết mình, thể hiện bản lĩnh kiên cường, kỷ luật và ý chí quyết tâm cao, xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam và HCV môn futsal nữ tại SEA Games 33. Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình".

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 thành công với chức vô địch AFF Cup, U.23 Đông Nam Á, SEA Games, cùng tấm vé dự vòng chung kết châu Á của 6 cấp độ đội tuyển. Chưa kể, đội tuyển Việt Nam cũng gần như chắc chắn đoạt vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu đăng quang tại SEA Games

Với riêng U.22 Việt Nam, sau SEA Games, toàn đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi, trước khi trở lại tập luyện cho hành trình mới mang tên vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi đội sẽ tham dự với tên gọi U.23 Việt Nam.

Tại giải đấu này, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Mục tiêu của đội là đoạt vé vượt qua vòng bảng, như những gì đã làm được vào các năm 2018, 2022 và 2024.

Ở lần gần nhất đá vòng chung kết U.23 châu Á (năm 2024), U.23 Việt Nam đã đứng nhì ở bảng đấu có U.23 Uzbekistan, U.23 Malaysia và U.23 Kuwait. Ở tứ kết, đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã dừng bước trước U.23 Iraq với trận thua 0-1.

Với lực lượng hiện tại, U.23 Việt Nam có quyền mơ xa. Đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik đã thắng 11 trận liên tục để vô địch SEA Games, U.23 Đông Nam Á và vượt vòng loại U.23 châu Á 2026.



