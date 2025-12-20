Chào đón những người hùng kiêu hãnh trở về

U.22 VN và đội tuyển futsal nữ VN cùng hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 45 ngày 19.12, sau khi trải qua hành trình bay kéo dài 2 tiếng từ Bangkok về Hà Nội. Cả hai đội tuyển trở về với vinh quang chói lọi, cùng tâm trạng thoải mái, hân hoan sau "trái ngọt" ở Thái Lan.

U.22 VN khép lại năm 2025 đại thành công với thành tích toàn thắng 11 trận trên mọi đấu trường (lần đầu trong lịch sử), trong đó màn ngược dòng mãn nhãn với tỷ số 3-2 trên sân Rajamangala của Thái Lan xứng đáng trở thành điểm kết cho hành trình đáng nhớ, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định vị thế số 1 trên bản đồ bóng đá trẻ Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ VN cũng lần đầu vô địch SEA Games nhờ chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia ở chung kết, qua đó đăng quang với thành tích toàn thắng.

HLV Kim được chào đón nồng nhiệt

U.22 VN hân hoan trở về sau chiến thắng ở SEA Games 33 ẢNH: TUẤN MINH

Chào đón những người hùng môn bóng đá có lãnh đạo ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cùng đông đảo người hâm mộ. Phó cục trưởng Cục TDTT VN Lê Thị Hoàng Yến bày tỏ, U.22 VN đã mang lại niềm tự hào cho đất nước, thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, vượt qua khó khăn trên đất Thái (khi bị dẫn 0-2) để đoạt lại tấm HCV SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Đây là thành tích minh chứng cho sự vững vàng của bóng đá trẻ VN, tạo tiền đề cho lứa U.22 kế cận đàn anh ở đội tuyển và bước ra biển lớn châu Á, trước mắt là vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đội tuyển futsal nữ VN cũng mang lại niềm tự hào, dù còn nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn lực lượng hay tập huấn. Với tấm HCV SEA Games 33 cùng hạng 11 thế giới, futsal nữ VN sẽ hướng tới ngôi cao ở châu Á cùng mục tiêu tối thượng: đoạt vé đi World Cup. Đây là đích ngắm khả thi, nếu Trần Thị Thùy Trang cùng đồng đội được định hướng đúng đắn.

Lê Văn Thuận có một kỳ SEA Games xuất sắc Ảnh: Tuấn Minh

Sau thành công ở SEA Games 33, U.22 VN có 3 ngày nghỉ ngơi. Ngày 23.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá VN (VFF) để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2026, nơi các cầu thủ nằm cùng bảng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Nhận định tính chất quan trọng của giải châu Á, nơi U.23 VN đã lọt vào tứ kết ở 2 giải gần nhất (2024 và 2022), thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào quá trình chuẩn bị chu toàn, với chuyến tập huấn và giao hữu tại Qatar để làm quen với thời tiết và điều kiện thi đấu (do Qatar có nhiều nét tương đồng với Ả Rập Xê Út, nơi tổ chức vòng chung kết U.23 châu Á 2026). Dù đã vô địch SEA Games 33, song các cầu thủ phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện lối chơi, bởi "biển lớn" U.23 châu Á rõ ràng ở đẳng cấp rất khác, khốc liệt và gian nan hơn, đòi hỏi U.23 VN phải nhanh, khỏe và hay hơn nữa.

Đình Bắc quá hay

Hiểu Minh tuyệt vời

Do đó, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng bổ sung thêm nhân sự để tăng tính cạnh tranh và nâng cấp lối chơi. Ông sẽ cùng học trò có thời gian phân tích, nhìn nhận lại điểm được và chưa được ở SEA Games 33. Thể lực là yếu tố hàng đầu mà U.23 VN cần cải thiện, khi 2 trong 3 đối thủ cùng bảng đến từ Tây Á, vốn rất khỏe trong các cuộc đua sức. Ở 2 vòng chung kết U.23 châu Á gần nhất, U.23 VN đều dừng bước ở tứ kết, trước các đội Tây Á khi thua U.23 Iraq 0-1 và thua U.23 Ả Rập Xê Út 0-2. Khả năng chống phản công, phối hợp trung lộ… cũng cần tốt hơn. Ngoài ra, sức nóng ở vùng Trung Đông cũng mang đến thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, thầy trò ông Kim đã chứng minh khả năng thích nghi và đương đầu với nghịch cảnh, khi tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu lớn nhỏ. Với lứa cầu thủ bản lĩnh và cứng cỏi, U.23 VN đã sẵn sàng vượt thác đến châu Á.