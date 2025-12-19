Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đẹp Myanmar, khép lại hành trình tại SEA Games 33

Những nỗ lực đáng khen của đội tuyển futsal nam Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33 , đội tuyển futsal nam Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua huy chương. Tuy nhiên, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và cống hiến, chủ động đẩy cao đội hình, pressing liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Dù vậy, lối chơi này cũng khiến đội tuyển futsal Việt Nam không ít lần chao đảo trước những pha phản công nhanh và giàu tốc độ của Myanmar . Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co và khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thi đấu hết mình ở trận cuối của SEA Games 33 ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tăng tốc ngay từ đầu và tạo ra sự khác biệt ở phút 25. Từ một tình huống xử lý khéo léo trong vòng cấm, Đa Hải dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, Myanmar nhanh chóng đáp trả khi gỡ hòa 1-1 ở phút 32.

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam không để đối thủ lấn át thế trận. Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với cú đá đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Công Đại và Ngọc Ánh lần lượt lập công, giúp đội tuyển futsal Việt Nam gia tăng cách biệt và khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.

Với kết quả này, cơ hội cạnh tranh HCĐ đối với thầy trò HLV Diego Giustozzi là rất thấp do bất lợi về hiệu số bàn thắng bại so với Indonesia, đối thủ sẽ đá trận cuối gặp Thái Lan vào 19 giờ cùng ngày.

Đội tuyển futsal Việt Nam có trận thắng đẹp ẢNH: VFF

Hy vọng những trải nghiệm tại SEA Games sẽ là bài học hữu ích cho toàn đội để hướng đến VCK futsal châu Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ 27.1 đến 7.2.2026 sắp tới.