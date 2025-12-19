Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đẹp Myanmar, khép lại hành trình tại SEA Games 33

Văn Trình
Văn Trình
19/12/2025 21:12 GMT+7

Chiều 19.12, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng chiến thắng 4-2 trước Myanmar.

Những nỗ lực đáng khen của đội tuyển futsal nam Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nam Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua huy chương. Tuy nhiên, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và cống hiến, chủ động đẩy cao đội hình, pressing liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Dù vậy, lối chơi này cũng khiến đội tuyển futsal Việt Nam không ít lần chao đảo trước những pha phản công nhanh và giàu tốc độ của Myanmar. Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co và khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đẹp Myanmar, khép lại hành trình tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thi đấu hết mình ở trận cuối của SEA Games 33

ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tăng tốc ngay từ đầu và tạo ra sự khác biệt ở phút 25. Từ một tình huống xử lý khéo léo trong vòng cấm, Đa Hải dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, Myanmar nhanh chóng đáp trả khi gỡ hòa 1-1 ở phút 32.

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam không để đối thủ lấn át thế trận. Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với cú đá đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Công Đại và Ngọc Ánh lần lượt lập công, giúp đội tuyển futsal Việt Nam gia tăng cách biệt và khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.

Với kết quả này, cơ hội cạnh tranh HCĐ đối với thầy trò HLV Diego Giustozzi là rất thấp do bất lợi về hiệu số bàn thắng bại so với Indonesia, đối thủ sẽ đá trận cuối gặp Thái Lan vào 19 giờ cùng ngày.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đẹp Myanmar, khép lại hành trình tại SEA Games 33- Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam có trận thắng đẹp

ẢNH: VFF

Hy vọng những trải nghiệm tại SEA Games sẽ là bài học hữu ích cho toàn đội để hướng đến VCK futsal châu Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ 27.1 đến 7.2.2026 sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Futsal đội tuyển Việt Nam Myanmar HCĐ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận