Giới trẻ

Dân mạng tò mò chiếc áo 'crop top' của Thanh Nhàn U.22 VN tại SEA Games 33

Thanh Nam
Thanh Nam
19/12/2025 11:00 GMT+7

Thanh Nhàn đã chiếm sóng mạng xã hội sau khi trở thành người hùng giúp U.22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 23. Đặc biệt, trong màn ăn mừng đầy cảm xúc, cầu thủ quê ở tỉnh Tây Ninh này đã cởi áo thi đấu, lộ chiếc áo "crop top" gây tò mò.

Chiếc áo của Thanh Nhàn U.22 VN thu hút sự quan tâm

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U.22 Thái Lan diễn ra vào tối 18.12, sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa với tỷ số 2-2, qua đó bước vào hiệp phụ. Thanh Nhàn đã trở thành tâm điểm của hiệp phụ đầy căng thẳng khi ghi bàn thắng quyết định ở ngay phút bù giờ thứ 6. Qua đó, giúp Việt Nam lội ngược dòng với tỷ số 3-2 trong đêm Rajamangala huyền diệu.

Ngay sau khi ghi bàn, Thanh Nhàn đã cởi áo ăn mừng, và để lộ chiếc áo "crop top". Không ít dân mạng đã chụp lại khoảnh khắc này, kèm theo đó là thắc mắc: "Đó là chiếc áo gì vậy? Công dụng là gì?", "Sao giống như áo ngực?"…

Dân mạng tò mò chiếc áo 'crop top' của Thanh Nhàn - Ảnh 1.

Thanh Nhàn có màn ăn mừng đầy cảm xúc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trả lời những câu hỏi này, ông Hoàng Thanh Quý, Công ty Cổ phần thể thao Ánh Bình Minh, P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết chiếc áo này thực chất là một thiết bị thông minh, có tên gọi là Electronic Performance and Tracking System (EPTS, Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử).

Theo ông Quý, chiếc áo "crop top" mà Thanh Nhàn để lộ ra, cũng như các cầu thủ U.22 Việt Nam mặc có gắn chip GPS, ghi lại mọi thông tin cần thiết về cầu thủ như: nhiệt độ cơ thể, quãng đường đã di chuyển, khả năng bứt tốc, tốc độ chạy, nhịp tim, vị trí của cầu thủ trên sân…

"Từ những thông tin có được, hệ thống phần mềm máy tính sẽ phân tích và cho ra bảng thống kê dữ liệu về hiệu suất của mỗi cầu thủ. Và khi đó, ban huấn luyện đội bóng, các chuyên gia sẽ giúp đưa ra phương pháp luyện tập hợp lý, hướng dẫn cầu thủ sửa chữa các lỗi trong tập luyện, thi đấu. Chính chiếc này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các cầu thủ phát triển thể chất, đảm bảo họ hoạt động ở mức tối ưu", ông Quý nói về công dụng thật sự của chiếc áo "crop top" mà Thanh Nhàn mặc.

Cũng theo ông Quý, ngoài việc được các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sử dụng, chiếc áo chuyên dụng này còn dành cho cho các vận động viên chuyên nghiệp ở nhiều môn khác nhau hoặc những người tham gia hoạt động thể thao ở cường độ mạnh. Từ những số liệu thống kê, các chuyên gia sẽ phân tích mức độ tập luyện ảnh hưởng như thế nào đến mỗi cá nhân, đồng thời thay đổi chương trình đào tạo, huấn luyện… nhằm phù hợp với từng trường hợp vận động viên cụ thể.

Dân mạng tò mò chiếc áo 'crop top' của Thanh Nhàn - Ảnh 2.

Chiếc áo "crop top" mà Thanh Nhàn mặc thực chất là một thiết bị thông minh, có tên gọi là Electronic Performance and Tracking System (EPTS, Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thiết bị hỗ trợ thi đấu công nghệ cao quen thuộc

Cần nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ thấy hình ảnh cầu thủ mặc chiếc áo "crop top" như Thanh Nhàn. Rất nhiều cầu thủ trên thế giới như Ibrahimovic (Thụy Điển), Pogba (Pháp)… đã từng mặc và để lộ với khán giả trong các khoảnh khắc ăn mừng.

Với những cầu thủ của Việt Nam, trong trận bán kết gặp U.22 Philippines, sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số (trận đấu U.22 Việt Nam thắng 2 – 0), cầu thủ Văn Thuận cũng có màn ăn mừng tương tự, để lộ chiếc áo là thiết bị hỗ trợ thi đấu công nghệ cao.

Dân mạng tò mò chiếc áo 'crop top' của Thanh Nhàn - Ảnh 3.

Tiến Linh cũng từng để lộ thiết bị Electronic Performance and Tracking System

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hay tại bán kết SEA Games 31, sau khi giúp U.23 Việt Nam vượt qua U.23 Malaysia, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cũng thực hiện động tác cởi áo ăn mừng và khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" với trang phục đặc biệt được mặc bên trong.

Trở lại với trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, ngoài khoảnh khắc ăn mừng của Thanh Nhàn "khoe" thân hình 6 múi và chiếc áo "crop top", còn có không ít hình ảnh ấn tượng khác được dân mạng chia sẻ. Có thể kể như hình ảnh tiền đạo Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng, cũng chính cầu thủ này đã có màn tranh luận với cầu thủ số 16 của Thái Lan với gương mặt cực kỳ hài hước…

Tối qua triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 của U.22 Việt Nam

Tối qua triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 của U.22 Việt Nam

Thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết, U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng SEA Games 33. Nhiều người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng.

