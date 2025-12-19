Tối qua triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 của U.22 Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ cảm xúc vỡ òa khi U.22 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2, giành huy chương vàng SEA Games 33. Lan Anh cho biết cô đã theo dõi từng pha bóng đầy căng thẳng của trận đấu.

Một đêm vui mừng của cổ động viên Việt Nam

"Khi Việt Nam ghi bàn quyết định, tôi không thể kìm được cảm xúc, vừa vui mừng vừa hạnh phúc", Lan Anh chia sẻ.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của nhiều người khi U.22 Việt Nam thắng U.22 Thái Lan ẢNH: MINH HIẾU

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Lan Anh cùng bạn bè đã nhanh chóng xuống phố hòa vào không khí mừng chiến thắng. "Không khí thật náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ và hô vang Việt Nam vô địch", cô nói thêm.

Lan Anh cho biết cô đã dõi theo từng đường bóng của U.22 Việt Nam trong suốt trận chung kết.

"Mỗi pha bóng, mỗi khoảnh khắc đều khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và vui mừng tột độ khi Việt Nam chiến thắng. Đặc biệt là khi U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng SEA Games 33, tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc dâng trào trong trái tim mình", Lan Anh chia sẻ.

Ngay khi trận đấu kết thúc, cô cùng bạn bè lập tức xuống phố tham gia vui mừng. "Cảm giác được hòa mình trong không khí chiến thắng, mọi người đều vui vẻ, nhảy múa và chia sẻ niềm vui chung. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên", Lan Anh vui mừng nói.

Cổ động viên tiếc nuối các pha bóng của U.22 Việt Nam khi sút không thành công ẢNH: MINH HIẾU

Một đêm thật là vui ẢNH: MINH HIẾU

Nhiều người cùng theo dõi trận đấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM) ẢNH: MINH HIẾU

Nhiều người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng

Đỗ Thị Ngọc Huệ, ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng, TP.HCM (trước đó là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), cũng không giấu nổi niềm tự hào khi U.22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

"Thật sự, tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ. Khi U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2, tôi không thể ngồi yên mà ngay lập tức xuống phố tham gia vui mừng chiến thắng", Ngọc Huệ bày tỏ.

Chứng kiến cảnh người dân từ khắp mọi ngóc ngách đổ ra đường, cô và bạn bè đã hòa cùng dòng người đông đúc, hò reo, chúc mừng chiến thắng. "Mọi người cầm cờ, hô vang Việt Nam vô địch để cổ vũ cho U.22 Việt Nam, một cảm giác thật tuyệt vời và khó quên", Ngọc Huệ xúc động chia sẻ.



