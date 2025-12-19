Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tối qua triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 của U.22 Việt Nam

Minh Hiếu
Minh Hiếu
19/12/2025 07:45 GMT+7

Thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết, U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng SEA Games 33. Nhiều người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng.

Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ cảm xúc vỡ òa khi U.22 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2, giành huy chương vàng SEA Games 33. Lan Anh cho biết cô đã theo dõi từng pha bóng đầy căng thẳng của trận đấu.

Một đêm vui mừng của cổ động viên Việt Nam

"Khi Việt Nam ghi bàn quyết định, tôi không thể kìm được cảm xúc, vừa vui mừng vừa hạnh phúc", Lan Anh chia sẻ.

U.22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2: triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của nhiều người khi U.22 Việt Nam thắng U.22 Thái Lan

ẢNH: MINH HIẾU

U.22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2: triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 - Ảnh 2.

ẢNH: MINH HIẾU

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Lan Anh cùng bạn bè đã nhanh chóng xuống phố hòa vào không khí mừng chiến thắng. "Không khí thật náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ và hô vang Việt Nam vô địch", cô nói thêm.

Lan Anh cho biết cô đã dõi theo từng đường bóng của U.22 Việt Nam trong suốt trận chung kết.

"Mỗi pha bóng, mỗi khoảnh khắc đều khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và vui mừng tột độ khi Việt Nam chiến thắng. Đặc biệt là khi U.22 Việt Nam nhận huy chương vàng SEA Games 33, tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc dâng trào trong trái tim mình", Lan Anh chia sẻ.

Ngay khi trận đấu kết thúc, cô cùng bạn bè lập tức xuống phố tham gia vui mừng. "Cảm giác được hòa mình trong không khí chiến thắng, mọi người đều vui vẻ, nhảy múa và chia sẻ niềm vui chung. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên", Lan Anh vui mừng nói.

U.22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2: triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 - Ảnh 3.

Cổ động viên tiếc nuối các pha bóng của U.22 Việt Nam khi sút không thành công

ẢNH: MINH HIẾU

U.22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2: triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 - Ảnh 4.

Một đêm thật là vui

ẢNH: MINH HIẾU

U.22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2: triệu con tim xuống phố mừng ‘vàng’ SEA Games 33 - Ảnh 5.

Nhiều người cùng theo dõi trận đấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM)

ẢNH: MINH HIẾU

Nhiều người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng

Đỗ Thị Ngọc Huệ, ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng, TP.HCM (trước đó là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), cũng không giấu nổi niềm tự hào khi U.22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

"Thật sự, tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ. Khi U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2, tôi không thể ngồi yên mà ngay lập tức xuống phố tham gia vui mừng chiến thắng", Ngọc Huệ bày tỏ.

Chứng kiến cảnh người dân từ khắp mọi ngóc ngách đổ ra đường, cô và bạn bè đã hòa cùng dòng người đông đúc, hò reo, chúc mừng chiến thắng. "Mọi người cầm cờ, hô vang Việt Nam vô địch để cổ vũ cho U.22 Việt Nam, một cảm giác thật tuyệt vời và khó quên", Ngọc Huệ xúc động chia sẻ.


Khám phá thêm chủ đề

U.22 Việt Nam bóng đá Mừng chiến thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận