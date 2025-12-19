Lại Văn Sâm, Nguyễn Văn Chung mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Game 33

Tối 18.12, đội tuyển U.22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam thuộc khuôn khổ SEA Games 33. Trong lần đối đầu này, các cầu thủ nước bạn dẫn trước với tỉ số 2-0. Tuy nhiên sau đó, dàn học trò của HLV Kim Sang-sik đã có màn trình diễn ấn tượng ở hiệp 2 và hiệp phụ, giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam vỡ òa khi vô địch SEA Games 33 Ảnh: TL

Dàn sao vỡ òa trước chiến thắng của U.22 Việt Nam

Ngay sau trận đấu, hàng ngàn người hâm mộ quê nhà ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ như MC Lại Văn Sâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương… cũng bày tỏ niềm tự hào trước thành tích của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là khi họ giữ được sự bản lĩnh để giành chiến thắng dù bị dẫn trước.

Trên trang cá nhân, nhà báo Lại Văn Sâm đăng tải bài viết: “Chúc mừng bóng đá nam, nữ của Việt Nam. Chúng tôi yêu các bạn, tự hào vì các bạn. Tự hào Việt Nam”. Trong khi đó, Tùng Dương dù đang bận biểu diễn vẫn hướng sự quan tâm đến các cầu thủ nước nhà trong trận đấu quan trọng. Anh viết: “Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào”.

Nhà báo Lại Văn Sâm gửi lời đến các cầu thủ bóng đá nam và bóng đá nữ: "Chúng tôi tự hào về các bạn" Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hoàng Bách là người đam mê bóng đá, thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Trước chiến thắng tại chung kết SEA Games, anh chia sẻ: “Đang bị dẫn 0-2 thì bị gọi ra sân khấu diễn, diễn xong bước vào phòng chờ thì mấy anh em báo là 2-2 rồi, tưởng là mơ chứ. Rồi về đến khách sạn, tranh thủ nghỉ chờ hiệp phụ, vào tắm nghe bình luận viên la ầm ầm, lại ăn ngược Thái 3-2 rồi. Không được xem trực tiếp bàn nào, mà vẫn sướng. Việt Nam vô địch”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc hòa cùng niềm vui chung của mọi người khi đội tuyển nước nhà nâng tỉ số trận đấu lên 3-2. Bên cạnh đó, tác giả Nhật ký của mẹ bày tỏ niềm tự hào trước sự thể hiện của các học trò ông Kim Sang-sik. "Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hóa phi thường. Thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hòa 2-2 và chốt hạ 1 bàn ngay hiệp phụ. Không còn gì tuyệt vời hơn", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung dành lời khen cho màn lội ngược dòng của đội tuyển U.22 Việt Nam Ảnh: FBNV

Diễn viên Tiến Luật dù ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam cũng không quên nhắc nhở: “Nhà mình đi sớm về sớm, không phóng nhanh vượt ẩu nha”. Hoàng Rapper chia sẻ lại khoảnh khắc hồi hộp khi theo dõi trận đấu cùng với đông đảo người hâm mộ. Nói về kết quả này, anh bày tỏ đây là một chiến thắng “vẻ vang, thuyết phục, xứng đáng và trả món nợ cho tuyển nữ Việt Nam”.

Diễn viên Mạc Văn Khoa vỡ òa trước thành tích vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trên trang cá nhân, sao phim Út Lan: Oán linh giữ của nhận định: Một tấm huy chương vàng trên đất Thái, một màn lội ngược dòng nức lòng người hâm mộ. Đứng thẳng, hiên ngang mang huy chương vàng về thôi nào”. Trong khi đó Việt Trinh chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại sân vận động, hòa cùng niềm vui chiến thắng với các cổ động viên khác. Sao nữ bày tỏ: “Việt Nam vô địch”.