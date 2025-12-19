Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau tấm HCV lịch sử, HLV Đình Hoàng nói lời gan ruột

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/12/2025 13:29 GMT+7

Sáng nay 19.12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường về nước, khép lại hành trình SEA Games 33 đầy cảm xúc bằng tấm HCV thuyết phục.

Thùy Trang cùng các đồng đội xuất hiện rạng rỡ tại sân bay. Toàn đội đều phấn chấn và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, futsal nữ Việt Nam lên ngôi hậu ở đấu trường SEA Games.

Trong trận chung kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước 5-0 Indonesia. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu cũng như sự tuân thủ chiến thuật của các học trò.

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau tấm HCV lịch sử, HLV Đình Hoàng nói lời gan ruột- Ảnh 1.

Toàn đội futsal nữ lên đường về nước sáng nay

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường về nước

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau tấm HCV lịch sử, HLV Đình Hoàng nói lời gan ruột- Ảnh 2.

Thùy Trang (bìa phải) gặt hái thành công với cả bóng đá 11 người và futsal

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau tấm HCV lịch sử, HLV Đình Hoàng nói lời gan ruột- Ảnh 3.

HLV Nguyễn Đình Hoàng (bìa phải) rạng rỡ ở sân bay

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tận dụng lợi thế từ vòng bảng

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết việc từng chạm trán Indonesia ở vòng bảng đã giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu và kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị. "Chúng tôi đã gặp Indonesia trước đó nên có thêm thông tin cần thiết. Trước trận chung kết, toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật để đối đầu với họ. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tự tin và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, và các em đã thể hiện điều đó rất tốt", HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau tấm HCV lịch sử, HLV Đình Hoàng nói lời gan ruột- Ảnh 4.

Thành tích quá xuất sắc của futsal Việt Nam với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Indonesia ở chung kết

Đội tuyển fulsat nữ Việt Nam ăn mừng sau tấm HCV quý giá

Theo đánh giá của ban huấn luyện, các cầu thủ đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp được đề ra, thi đấu tập trung và bản lĩnh, qua đó tạo nên chiến thắng xứng đáng. "Các em đã phát huy tối đa khả năng của mình và thực hiện rất tốt yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện, từ đó mang về tấm HCV cho đội tuyển", HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Hướng tới giải futsal nữ vô địch quốc gia 2025

Sau SEA Games 33, các cầu thủ sẽ trở về địa phương và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn trước khi quay lại cùng CLB để chuẩn bị tham dự giải futsal nữ vô địch quốc gia 2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.

Highlight chung kết futsal nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: HCV đẳng cấp

HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: "Thay mặt toàn đội, tôi xin cảm ơn chân thành tất cả các cổ động viên đã luôn theo dõi, ủng hộ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Chính sự cổ vũ đó là nguồn sức mạnh lớn giúp chúng tôi giành chức vô địch SEA Games lần này. Trong thời gian tới, futsal nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, cải thiện nhiều mặt về chuyên môn để thi đấu ngày càng tốt hơn".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

