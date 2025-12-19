Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
19/12/2025 11:57 GMT+7

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Hồng Minh khẳng định các VĐV đã thể hiện được ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, đúng như lời dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bóng đá rất thành công

Sáng 19.12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đang tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam. Cùng chủ trì buổi gặp mặt báo chí có hai Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao và ông Lê Thanh Hà - Phó phòng Thể thao thành tích cao - Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VH-TT-DL).

Ông Nguyễn Hồng Minh đưa ra nhận xét về một số môn thi đấu tại SEA Games 33. Trong đó, ấn tượng bậc nhất là môn bóng đá. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ: "Chúng ta hoàn thành mục tiêu khi có 3 đội tuyển góp mặt ở trận chung kết. Nếu không có sự cố trọng tài, chúng ta đã giành được 3 HCV. Như vậy, bóng đá, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là tấm HCV của đội tuyển U.22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng".

Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa) đánh giá cao nỗ lực của VĐV

ẢNH: BÙI LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, trước khi lên đường, đoàn thể thao Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; phấn đấu giành khoảng 90 HCV, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Thứ ba là xây dựng hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ- Ảnh 2.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tại SEA Games 33

Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá đoàn thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, dù còn một số tiếc nuối khi chưa đạt được thành tích tốt ở một số môn. Khi đang có 73 HCV, chúng ta cũng có thể hoàn thành mục tiêu 90 HCV khi còn nhiều nội dung thế mạnh chưa thi đấu.

Tổng kết hành trình thi đấu tại SEA Games 33, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định đoàn thể thao Việt Nam đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đó là "giữ vững ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu", để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tin liên quan

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33

Giữa biển người cuồng nhiệt tại Rajamangala (Thái Lan) tối 18.12, U.22 Việt Nam đã đánh bại U.22 Thái Lan để bước lên ngôi vô địch, giành tấm HCV danh giá. Một chiến thắng của bản lĩnh, kỷ luật và khát khao, khép lại hành trình đầy tự hào.

Thống kê kinh ngạc về thất bại của U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam làm điều không tưởng

SEA Games 33 sáng 19.12: Bắn súng giành 2 HCV đồng đội

Khám phá thêm chủ đề

thể thao việt nam SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận