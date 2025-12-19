Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ

Bóng đá rất thành công

Sáng 19.12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đang tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam. Cùng chủ trì buổi gặp mặt báo chí có hai Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao và ông Lê Thanh Hà - Phó phòng Thể thao thành tích cao - Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VH-TT-DL).

Ông Nguyễn Hồng Minh đưa ra nhận xét về một số môn thi đấu tại SEA Games 33. Trong đó, ấn tượng bậc nhất là môn bóng đá. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ: "Chúng ta hoàn thành mục tiêu khi có 3 đội tuyển góp mặt ở trận chung kết. Nếu không có sự cố trọng tài, chúng ta đã giành được 3 HCV. Như vậy, bóng đá, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là tấm HCV của đội tuyển U.22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng".

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa) đánh giá cao nỗ lực của VĐV ẢNH: BÙI LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, trước khi lên đường, đoàn thể thao Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; phấn đấu giành khoảng 90 HCV, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Thứ ba là xây dựng hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tại SEA Games 33

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá đoàn thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, dù còn một số tiếc nuối khi chưa đạt được thành tích tốt ở một số môn. Khi đang có 73 HCV, chúng ta cũng có thể hoàn thành mục tiêu 90 HCV khi còn nhiều nội dung thế mạnh chưa thi đấu.

Tổng kết hành trình thi đấu tại SEA Games 33, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định đoàn thể thao Việt Nam đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đó là "giữ vững ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu", để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.