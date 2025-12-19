Thống kê kinh ngạc về thất bại của U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam làm điều không tưởng

U.22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục nhờ điều kỳ diệu

Báo Malaysia, New Straits Times, đã đánh giá như vậy khi chứng kiến các cầu thủ U.22 Việt Nam bị đội chủ nhà U.22 Thái Lan dẫn trước tỷ số đến 2-0 trong hiệp 1. Nhưng bắt đầu lật ngược thế cờ từ đầu hiệp 2 nhờ một tinh thần thép, và những sự thay đổi người tài tình của HLV Kim Sang-sik.

U.22 Việt Nam đã khiến bóng đá Thái Lan lần đầu tiên sau 58 năm phải nhận thất bại cay đắng ngay sân nhà tại một kỳ SEA Games Ảnh: Nhật Thịnh

Nguyễn Đình Bắc rút ngắn tỷ số 1-2 từ quả phạt đền ở phút 49, trước khi sức ép quá lớn của U.22 Việt Nam buộc hậu vệ Thái Lan Waris Choolthong phải phản lưới nhà phút 60 từ áp lực của trung vệ Phạm Lý Đức, gỡ hòa tỷ số 2-2 và đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Tại đây, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Thanh Nhàn đã ghi bàn quyết định phút 96 giúp U.22 Việt Nam hoàn tất cú ngược dòng không tưởng để thắng chung cuộc 3-2 giành HCV cực kỳ xứng đáng, New Straits Times mô tả lại cục diện trận đấu.

"Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc lịch sử khi đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân của đối phương trong một trận đấu chính thức ở cấp độ U.22/U.23", New Straits Times nhấn mạnh.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Bóng đá Thái Lan đã giành được 16 HCV ở môn bóng đá nam SEA Games - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác – nhưng họ chưa nếm trải hương vị chiến thắng trở lại một lần nào kể từ kỳ SEA Games ở Kuala Lumpur 2017.

"Thất bại thật sốc trước U.22 Việt Nam tối 18.12 trên sân Rajamangala cũng khiến bóng đá Thái Lan ở cấp độ SEA Games phải nhận một kết cục rất buồn, đó là lần đầu tiên sau 58 năm họ không thể giành HCV môn bóng đá nam khi là nước chủ nhà. Lần gần nhất Thái Lan nhận thất bại ở môn bóng đá nam tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á là từ hồi năm 1967, khi đó cũng được tổ chức ở Bangkok.

Chưa hết, việc không thể giành HCV ở SEA Games 33, cũng khiến bóng đá trẻ Thái Lan đang chịu đựng chuỗi thất bại dài nhất, lên đến 4 kỳ liên tiếp kể từ năm 2017, khi ở năm 2019 họ bị loại ở vòng bảng, năm 2021 (thi đấu năm 2022), 2023 và 2025 chỉ an ủi với HCB", GOAL Indonesia thống kê.

Bóng đá Việt Nam chứng minh chiến lược đào tạo bằng nội lực là đúng đắn

Trong khi đó, bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian này nổi lên là một thế lực mới, với 3 lần đoạt HCV tại SEA Games, gồm năm 2019, 2021 (thi đấu năm 2022) và 2025. Đặc biệt, tính ở giai đoạn khi bóng đá SEA Games áp dụng cấp độ cầu thủ U.22 thi đấu từ năm 2017 đến nay, bóng đá trẻ Việt Nam hoàn toàn thống trị với 3 HCV, Thái Lan và Indonesia chỉ có 1 HCV.

Bóng đá Việt Nam phát triển bằng nội lực Ảnh: Nhật Thịnh

Cựu cầu thủ nổi tiếng người Singapore, ông Shasi Kumar đánh giá: "Xem U.22 Việt Nam thi đấu chung kết với U.22 Thái Lan, tôi tự hỏi làm sao bóng đá Singapore hoặc các nước khác trong khu vực đến khi nào mới có thể đạt được trình độ như thế này! Trước hết, như bóng đá Singapore, không thể cạnh tranh với cường độ này".

Trong khi đó, bình luận viên và cũng là cựu cầu thủ, Rhysh Roshan Rai bày tỏ: "Cả bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều luôn sản sinh ra những cầu thủ bản địa có kỹ thuật cực tốt trong nhiều thập kỷ và luôn ở đẳng cấp cao. Tốt nhất trong khu vực. Vì vậy, khi xem họ thi đấu trận chung kết thật sự rất thú vị. U.22 Việt Nam đã có một màn ngược dòng thuộc hàng kinh điển của bóng đá khu vực. U.22 Thái Lan chỉ tự trách mình vì thỏa mãn quá sớm".

Trước đó, Rhysh Roshan Rai cũng lên tiếng về sự cố đội tuyển nữ Việt Nam bị tước bàn thắng oan ức khiến bị mất HCV. Nếu không, bóng đá Việt Nam đã có thể lập cú đúp HCV cả bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.

Rhysh Roshan Rai cũng nhấn mạnh: "Bóng đá Việt Nam phát triển bằng nội lực, họ có nguồn cầu thủ dồi dào và đào tạo cực tốt, nhờ chiến lược đào tạo cầu thủ bài bản. Không chỉ bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam cũng đang giới thiệu nhiều nhân tố mới cực kỳ xuất sắc, họ đã thể hiện qua các màn trình diễn tại SEA Games 33. Trong đó có trận chung kết tuyệt hay trước đối thủ Philippines có quá nhiều cầu thủ nhập tịch".

Sự đánh giá công tâm của Rhysh Roshan Rai đã khiến một số CĐV từ Philippines, Indonesia hay cả từ Malaysia, những nơi đã chạy theo chiến lược nhập tịch, khó chịu và đã công kích bình luận viên này trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, Rhysh Roshan Rai đã đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh rằng bóng đá Việt Nam đúng đắn và vì sao không chạy theo xu hướng nhập tịch. Việc phát huy nội lực bằng nguồn cầu thủ đào tạo nên luôn mang lại hiệu quả. Bằng chứng nữa, đó là chiến thắng vang dội của U.22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.