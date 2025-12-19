SEA Games ngọt ngào của Nguyễn Thanh Nhàn

Thanh Nhàn biến trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội U.22 VN và Thái Lan diễn ra vào tối qua 18.12 trên sân Rajamangala thành sân khấu của riêng mình. Anh không được đá chính, chỉ được tung vào sân đầu hiệp 2, thời điểm đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chơi bế tắc, đang bị dẫn 0-2 và chịu rất nhiều áp lực.

Thanh Nhàn viết dòng trạng thái trên trang cá nhân, gọi buổi tối vô địch là 'điên rồ' Ảnh: FBNV

Vì thế, cá nhân chân sút thuộc biên chế CLB PVF-CAND được đặt trọng trách phải tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, Thanh Nhàn đã thi đấu với đôi chân cực kỳ thanh thoát. Ngay từ những cú chạm bóng đầu tiên, anh cho thấy sự ăn ý với những Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Thuận, góp công mang về quả phạt đền cho U.22 VN. Tiếp theo đó, tiền đạo quê Tây Ninh tiếp tục làm khó hàng thủ đối phương bằng thể lực, sức mạnh và một cú vô lê uy lực. Ngoài ra, anh còn chịu khó lùi về giữa sân, tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Highlight U.22 Việt Nam 3-2 U.22 Thái Lan: Chiến thắng cảm xúc, HCV SEA Games xứng đáng

Thanh Nhàn (phải) tỏa sáng rực rỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến phút 96 của hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn đã tỏa sáng đúng lúc. Sau cú dứt điểm rất khó của Văn Thuận, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra xa. Ngay lập tức, Thanh Nhàn ập vào rất đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho U.22 VN và đòi lại tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam. Trước đó, ở trận bán kết với Philippines, Thanh Nhàn cũng lập công với một cú đá phạt đẹp mắt.

'Gà son' của thầy Kim - tiền đạo Thanh Nhàn (trái)

Thanh Nhàn như một chiếc lò xo bị nén chặt và đã bung hết cỡ. Anh được ông Kim cho đá chính trong trận mở màn gặp Lào nhưng chưa thể hiện thật tốt nên phải ngồi dự bị ở 3 trận liên tiếp. Chắc chắn, trong những ngày này, cầu thủ sinh năm 2003 vốn luôn khát khao thể hiện, đã chịu rất nhiều áp lực. Nhưng rồi anh đã biến áp lực đó thành động lực, và mỗi khi vào sân anh luôn biết cách tỏa sáng.

Cách đây 5 tháng, khi U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á trên đất Indonesia, Thanh Nhàn không được đeo tấm huy chương nào trên cổ. Bởi lẽ, anh dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu, trở thành khán giả bất đắc dĩ. Nhưng tại xứ chùa vàng, anh có lẽ không còn chút tiếc nuối nào nữa khi sắm vai người hùng của U.22 VN, là nhân vật chính trong một cuộc lội ngược dòng quá đỗi kịch tính và ngọt ngào.