Môn đấu gian khổ nhất tại SEA Games

Lâm Quang Nhật cùng Vũ Đình Duân là 2 tuyển thủ Việt Nam thi đấu sớm nhất trong hôm nay (7 giờ), ở nội dung cá nhân môn triathlon (3 môn phối hợp gồm bơi - đạp - chạy). Đây là nội dung gian khổ, vì thế các VĐV được ví như "ngựa sắt". Trong đó cựu vô địch bơi 1.500 m tự do SEA Games Lâm Quang Nhật được kỳ vọng tỏa sáng. Có sự chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 33 với chuyến tập huấn dài ngày tại Thái Lan, cùng với niềm đam mê, khát khao chinh phục, Lâm Quang Nhật được nhiều người nể phục.

Lâm Quang Nhật khát khao chinh phục HCV triathlon (3 môn phối hợp) NVCC

Ở môn vật tự do, sau thành công của các tuyển thủ nữ, từ 10 giờ hôm nay đội tuyển nam nhập cuộc với mục tiêu giành HCV nhiều nhất có thể cho đoàn thể thao Việt Nam. Phạm Như Duy (hạng cân 57 kg), Cấn Tất Dự (74 kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg) là những đô vật sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân của mình.

Nguyễn Văn Đương tranh HCV quyền anh hạng cân 57 kg với võ sĩ chủ nhà Thái Lan ẢNH: NVCC

Ở môn quyền anh diễn ra từ 14 giờ, đội tuyển quyền anh Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết gồm Ngô Ngọc Linh Chi (48 kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57 kg nam), Nguyễn Huyền Trân (57 kg nữ), Hà Thị Linh (60 kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (70 kg nữ) và Bùi Phước Tùng (75 kg nam). Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các tay đấm Thái Lan nhưng các võ sĩ Việt Nam cũng hứa hẹn gặt hái thành công.

Xạ thủ Phạm Quang Huy hứa hẹn tỏa sáng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở môn bắn súng, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy dồn hết quyết tâm vào nội dung cuối của mình ở SEA Games 33 là 25 m súng ngắn nhanh cá nhân và đồng đội (cùng với Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu). Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân thi đấu cá nhân, 50 m đồng đội nam súng trường 3 tư thế. Các nội dung của bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn như đua thuyền rowing (từ 9 giờ 30), đấu kiếm (từ 11 giờ 30), triathlon (Lâm Quang Nhật, 7 giờ), aerobic (14 giờ)...