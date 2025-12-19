Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Live SEA Games 33 sáng 19.12: 'Người sắt' Lâm Quang Nhật bơi - đạp - chạy

Thanh Niên
Thanh Niên
19/12/2025 07:37 GMT+7

Hôm nay (19.12), đoàn thể thao Việt Nam bước ngày tranh tài áp chót ở SEA Games 33 tại Thái Lan với kỳ vọng tạo đột phá thành tích ở các môn bắn súng, quyền anh, triathlon...

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Môn đấu gian khổ nhất tại SEA Games

Lâm Quang Nhật cùng Vũ Đình Duân là 2 tuyển thủ Việt Nam thi đấu sớm nhất trong hôm nay (7 giờ), ở nội dung cá nhân môn triathlon (3 môn phối hợp gồm bơi - đạp - chạy). Đây là nội dung gian khổ, vì thế các VĐV được ví như "ngựa sắt". Trong đó cựu vô địch bơi 1.500 m tự do SEA Games Lâm Quang Nhật được kỳ vọng tỏa sáng. Có sự chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 33 với chuyến tập huấn dài ngày tại Thái Lan, cùng với niềm đam mê, khát khao chinh phục, Lâm Quang Nhật được nhiều người nể phục. 

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: 'Người sắt' Lâm Quang Nhật bơi - đạp - chạy - Ảnh 1.

Lâm Quang Nhật khát khao chinh phục HCV triathlon (3 môn phối hợp)

NVCC

Ở môn vật tự do, sau thành công của các tuyển thủ nữ, từ 10 giờ hôm nay đội tuyển nam nhập cuộc với mục tiêu giành HCV nhiều nhất có thể cho đoàn thể thao Việt Nam. Phạm Như Duy (hạng cân 57 kg), Cấn Tất Dự (74 kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg) là những đô vật sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân của mình.

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: 'Người sắt' Lâm Quang Nhật bơi - đạp - chạy - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Đương tranh HCV quyền anh hạng cân 57 kg với võ sĩ chủ nhà Thái Lan

ẢNH: NVCC

Ở môn quyền anh diễn ra từ 14 giờ, đội tuyển quyền anh Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết gồm Ngô Ngọc Linh Chi (48 kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57 kg nam), Nguyễn Huyền Trân (57 kg nữ), Hà Thị Linh (60 kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (70 kg nữ) và Bùi Phước Tùng (75 kg nam). Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các tay đấm Thái Lan nhưng các võ sĩ Việt Nam cũng hứa hẹn gặt hái thành công.

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: 'Người sắt' Lâm Quang Nhật bơi - đạp - chạy - Ảnh 3.

Xạ thủ Phạm Quang Huy hứa hẹn tỏa sáng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở môn bắn súng, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy dồn hết quyết tâm vào nội dung cuối của mình ở SEA Games 33 là 25 m súng ngắn nhanh cá nhân và đồng đội (cùng với Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu). Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân thi đấu cá nhân, 50 m đồng đội nam súng trường 3 tư thế. Các nội dung của bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn như đua thuyền rowing (từ 9 giờ 30), đấu kiếm (từ 11 giờ 30), triathlon (Lâm Quang Nhật, 7 giờ), aerobic (14 giờ)...

Tin liên quan

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy

Hôm nay (19.12), đoàn thể thao Việt Nam bước ngày tranh tài áp chót ở SEA Games 33 tại Thái Lan với kỳ vọng đoạt HCV ở các môn vật, cờ, quyền anh, bắn súng...

HLV Kim Sang-sik xúc động: 'Tôi tự hào về U.22 Việt Nam, đã không bỏ cuộc dù từng ở thế thua 0-2'

Google chúc mừng HCV SEA Games của U.22 Việt Nam theo cách rất đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Xem trực tiếp SEA Games 33 Lâm Quang Nhật Xạ thủ Phạm Quang Huy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận