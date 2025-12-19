Trọng tài điều hành hay thế nào ở chung kết siêu kịch tính, cả U.22 Thái Lan và Việt Nam đều thích!

Trọng tài điều hành rất tốt, quyết định chính xác

Các sai sót của trọng tài trong trận chung kết môn bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines đã không xảy ra ở trận chung kết môn bóng đá nam. Các trọng tài đã làm việc rất tập trung và đưa ra các quyết định chính xác. Chắc chắn bộ phận quản lý trọng tài của AFC đã có quán triệt và làm công tác tư tưởng cho tổ trọng tài sau sai sót của trận chung kết nữ.



Trọng tài chính người Iran điều hành tốt Ảnh: Nhật Thịnh

Các pha xử lý tình huống của trọng tài đều chuẩn chỉnh, công tâm, nghiêm minh. Phối hợp tốt với các trợ lý. Các thẻ phạt hợp lý, đủ sức răn đe mà không khiến trận đấu trở nên nặng nề không cần thiết. Giải quyết tốt các pha va chạm giữa cầu thủ 2 đội. Các pha giơ cờ của trợ lý trọng tài Ildorom Alireza (Iran) và Bang Giy-yeol (Hàn Quốc) đều chính xác.

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Xử lý dứt khoát, công bằng

Trợ lý trọng tài Bang Giy-yeol không để lại tranh cãi

Trọng tài nghiêm minh

Trợ lý trọng tài Ildorom Alireza

VFF mô tả trận đấu như sau: "U.22 Việt Nam giữ nguyên đội hình như trận bán kết, trong khi Thái Lan có một số thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện của Kamyok Kakana ở khu vực giữa sân. Là chủ nhà nhưng Thái Lan nhập cuộc chậm rãi như thể họ là đội bóng chiếu dưới.



Điều đó giúp cho U.22 Việt Nam chơi có phần chủ động hơn trong 15 phút đầu, nhưng hệ thống phòng ngự của U.22 Thái Lan do trung vệ đội trưởng Rartree Seksan chỉ huy đã đảm bảo được sự an toàn cho khung thành đội nhà, cho dù đôi lúc cũng mắc một vài lỗi để đoàn quân ông Kim Sang-sik cướp bóng ngay trong vòng cấm. Sự xuất hiện của Kamyok Kakana đã đem đến sự khác biệt lớn cho đội chủ nhà. Tiền vệ giữa này thể hiện khả năng cầm chịch rất hiệu quả. Đội bóng xứ Chùa vàng rất lợi hại ở những tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước vòng 16,50 m. Khi sở hữu một cây sút phạt thần sầu thì U.22 Thái Lan chủ ý tìm cách để mang về những quả đá ở tình huống cố định ấy. Phút 19, Quốc Cường phạm lỗi ngay trước vòng 16,50 m sau pha đi bóng của Kamyok Kakana. Burapha Yotsakon tiếp tục chứng tỏ khả năng sút phạt siêu phạm bằng cú cứa lòng vào cột xa, khiến thủ môn Trung Kiên phải vào lưới nhặt bóng.





HLV Kim Sang-sik không phàn nàn về chất lượng tổ trọng tài trận chung kết

Bàn thua khiến cho U.22 Việt Nam mất tinh thần, chơi lúng túng nhiều hơn. Hệ thống phòng ngự mất đi sự gắn kết trước những pha lên bóng nhanh, mạnh và tốc độ của đối phương. Trong một pha đánh chớp nhoáng từ pha phản công nhanh ở phút 31, trung vệ Ratree Seksan bứt tốc rất nhanh để thoát xuống trước khi tung cú sút sệt, ghi bàn thắng thứ hai cho U.22 Thái Lan. Tình huống tấn công đáng nhớ nhất của U.22 Việt Nam trước khi khép lại hiệp 1 là pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của Viktor Lê ở cuối hiệp. Đó cũng là dấu ấn duy nhất của chân sút này trước khi rời sân ở đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Thanh Nhàn. Ngay sau khi có mặt trên sân, Thanh Nhàn đã ghi dấu ấn bằng đường chuyền để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm, buộc thủ môn Phosoman Sorawat phải phạm lỗi, dẫn đến quả 11m. Đình Bắc đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp 2.



Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

Cái kết ngọt ngào

Bàn thắng như một chất xúc tác để U.22 Việt Nam tự tin hơn. Trong lúc đó, U22 Thái Lan tỏ ra lúng túng. Chính sự tương phản về tinh thần thi đấu ấy đã mang về bàn quân bình tỷ số 2-2 khi trong một tình huống phạt góc, Lý Đức tạo áp lực rất lớn khiến Wairs phải đá phản. Sáu phút sau, Xuân Bắc tung cú sút ở cự ly 3m nhưng rất tiếc, lại trúng thủ môn Phosoman Sorawat. Phút 71, Hiểu Minh khiến thủ môn của U.22 Thái Lan đứng nhìn sau quả đánh đầu cận thành nhưng rất tiếc, bóng lại dội cột dọc. Sau đó Nhật Minh, Thanh Nhàn còn có những cơ hội ngon ăn khác nhưng không thể tận dụng thành công đành phải đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Phút 95, Thanh Nhàn lao vào đệm bóng cận thành để lần đầu tiên đưa U.22 Việt Nam vươn lên dẫn điểm và đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu Cuộc lội ngược dòng không tưởng của U.22 Việt Nam trước Thái Lan đã mang về tấm HCV SEA Games 33 cho đoàn thể thao Việt Nam!".

