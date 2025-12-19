3 chị em ruột phi thường của thể thao Việt Nam

Tuy nhiên, để tất cả cùng đạt đến đỉnh cao, cùng bước lên bục vinh quang cao nhất trong cùng một kỳ đại hội là điều hy hữu, tựa như một kỳ tích. Tại SEA Games 33, câu chuyện ấy đã trở nên phi thường hơn bao giờ hết khi không chỉ 2, mà là 3 chị em ruột cùng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nếu trước đây, người hâm mộ đã quen thuộc với cặp đôi lừng danh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang, thì nay cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh mới trình làng đã ngay lập tức tỏa sáng.

3 chị em ruột Mỹ Hạnh - Mỹ Linh - Mỹ Trang cùng giành HCV cho vật VN tại SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA





Tại nơi thi đấu thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan), 3 chị em xứ Huế đã biến thảm đấu môn vật tự do nữ thành sân khấu của riêng mình, bằng những màn trình diễn áp đảo. Chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi) thi đấu với phong thái đĩnh đạc, dễ dàng bảo vệ thành công ngôi hậu hạng cân 62 kg. Cô chị thứ hai Nguyễn Thị Mỹ Trang (24 tuổi) cũng chứng minh đẳng cấp vượt trội ở hạng cân 57 kg để lần thứ 3 liên tiếp đứng trên bục cao nhất. Nhưng bất ngờ thú vị nhất đến từ nhân tố mới Nguyễn Thị Mỹ Linh (20 tuổi). Dù mới lần đầu bước ra đấu trường khu vực, nhưng cô em út không hề bị ngợp mà ngược lại thi đấu đầy bùng nổ, quật ngã các đối thủ sừng sỏ để giành HCV hạng cân 53 kg đầy thuyết phục.

3 chị em ruột 'ẵm' về 3 HCV vật SEA Games cho Việt Nam

Thế nhưng, đằng sau sự mạnh mẽ, quyết liệt trong từng đòn thế vật là những trái tim hiếu thảo đang hướng về quê nhà. 3 tấm HCV rực rỡ ấy không chỉ là thành tích thể thao đơn thuần, mà là món quà tinh thần vô giá mà 3 cô con gái muốn gửi về nhà, nơi người cha thân yêu đang chống chọi với bạo bệnh. Trong khoảnh khắc vinh quang nhất, nén lại niềm vui riêng, cả ba chị em đã nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là chiến thắng mà chúng em dành cho ba. Ba bị bệnh hiểm nghèo và đang mong chờ tin vui từ tụi em mang về và tụi em đã làm được. Ba ơi, hãy chóng khỏe".

Chiến tích của 3 chị em xứ Huế cũng là minh chứng rõ nét nhất cho sự thống trị của vật VN tại đấu trường khu vực. Chỉ sau 2 ngày tranh tài, đội tuyển vật VN đã thâu tóm tới 7 HCV trên tổng số 8 nội dung. Tuy nhiên, "cơn mưa vàng" của môn vật hứa hẹn vẫn chưa dừng lại. Những cái tên như Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy hay Trần Văn Trường Vũ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho vật VN ở ngày thi đấu cuối cùng 19.12.