Việt Nam giành 35 HCV sau 5 ngày: Kém Thái Lan và Indonesia bao nhiêu HCV?

Tính đến 23 giờ 30 giờ ngày 14.12, thể thao Việt Nam giành được thêm 5 HCV, nâng tổ số HCV lên con số 35, tiếp tục xếp thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 33. Trong khi đó, đoàn thể thao Thái Lan áp đảo toàn diện với 131 HCV, đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 2 với 39 HCV. Singapore được 26 HCV đứng thứ tư.

Một số HCV của Việt Nam ngày 14.12

Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bục 1, từ phải sang) giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh lần lượt giành HCB, HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 200 m bơi ếch nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bảng huy chương của Việt Nam ngày 14.12

HCV (35): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam); Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Hoàng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, đối kháng đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (bowling); Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m bơi ếch)

HCB (34 HCB): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55 kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55 kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58 kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400 m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500 m tự do nam); Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp); Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết (cầu mây nữ); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Nguyễn Anh Minh (golf); Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nam); đồng đội nam (bóng bàn).

HCĐ (64): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Duơng (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ tính điểm); Lê Chúc An (golf); Đồng đội nam golf; Quàng Thị Tâm (cử tạ, hạng cân 58 kg); Nguyễn Đức Toàn (cử tạ,hạng cân 71 kg nam); hả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thuý Hiền (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nữ); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, đi bộ): Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon)

Phá kỷ lục SEA Games: Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh), nội dung 400 m nam; Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh), nội dung 4X400 m hỗn hợp nam nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ).



