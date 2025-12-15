Việt Nam giành 35 HCV sau 5 ngày: Kém Thái Lan và Indonesia bao nhiêu HCV?

Tính đến 23 giờ 30 giờ ngày 14.12, thể thao Việt Nam giành được thêm 5 HCV, nâng tổ số HCV lên con số 35, tiếp tục xếp thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 33. Trong khi đó, đoàn thể thao Thái Lan áp đảo toàn diện với 131 HCV, đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 2 với 39 HCV. Singapore được 26 HCV đứng thứ tư.
Một số HCV của Việt Nam ngày 14.12
Bảng huy chương của Việt Nam ngày 14.12
HCV (35): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam); Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Hoàng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, đối kháng đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (bowling); Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m bơi ếch)
HCB (34 HCB): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55 kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55 kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58 kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400 m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500 m tự do nam); Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp); Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết (cầu mây nữ); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Nguyễn Anh Minh (golf); Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nam); đồng đội nam (bóng bàn).
HCĐ (64): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Duơng (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ tính điểm); Lê Chúc An (golf); Đồng đội nam golf; Quàng Thị Tâm (cử tạ, hạng cân 58 kg); Nguyễn Đức Toàn (cử tạ,hạng cân 71 kg nam); hả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thuý Hiền (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nữ); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, đi bộ): Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon)
Phá kỷ lục SEA Games: Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh), nội dung 400 m nam; Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh), nội dung 4X400 m hỗn hợp nam nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ).
Bình luận (0)