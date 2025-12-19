Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33

Tuyệt vời U.22 Việt Nam

Ở trận chung kết tối 18.12 trên chảo lửa Rajamangala rực lửa, U.22 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan giữa sức ép nghẹt thở từ bốn phía khán đài. Sau 120 phút căng như dây đàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi một trận quả cảm, lạnh lùng và đầy bản lĩnh, để rồi vỡ òa trong khoảnh khắc bước lên ngôi vô địch SEA Games 33.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam nhập cuộc giữa sức ép nghẹt thở từ chảo lửa Rajamangala ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

U.22 Việt Nam giữ cự ly đội hình chặt chẽ, sẵn sàng đối mặt sức ép tấn công dồn dập từ chủ nhà Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai bàn thua liên tiếp trước giờ nghỉ khiến cục diện trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều với các cầu thủ U.22 Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Dấu ấn của HLV Kim Sang-sik xuất hiện sau giờ nghỉ với những thay đổi quyết đoán

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Đình Bắc mở ra bước ngoặt, làm thay đổi cục diện trận đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Cú sút lạnh lùng của Đình Bắc trên chấm phạt đền trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội ẢNH: NHẬT THỊNH

Chúng ta cân bằng tỷ số 2 đều từ pha phạt góc ở cánh phải của Phi Hoàng, cả Hiểu Minh và Lý Đức đều băng vào gây áp lực. Trước sức ép của đội bóng áo đỏ, thủ môn Sorawat đã chọn sai điểm rơi, sau đó hậu vệ U.22 Thái Lan Waris lúng túng phản lưới nhà ẢNH: NHẬT THỊNH

Thế trận đảo chiều khi các cầu thủ thi đấu áp đảo, không cho đối thủ cơ hội phản kháng ẢNH: NHẬT THỊNH

Áp lực kinh khủng của trận chung kết không làm lung lay bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người Rajamangala tiếp sức cho các cầu thủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Màn ngược dòng khó tin của U.22 Việt Nam, Thanh Nhàn bùng nổ cảm xúc khi nâng tỷ số lên 3-2 cho U.22 Việt Nam trong hiệp phụ thứ nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cái ôm chặt đầy cảm xúc của Thanh Nhàn trên sân Rajamangala sau khoảnh khắc ghi bàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ những hàng ghế khán đài, cảm xúc bùng nổ khi cổ động viên đồng loạt đứng dậy, hòa vào khoảnh khắc thăng hoa của trận đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên trên khán đài vỡ òa, ăn mừng chiến thắng bằng những cái ôm và nụ cười trọn vẹn ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc các cầu thủ bước lên bục nhận huy chương vàng, kết thúc hành trình đầy nỗ lực và cảm xúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc đáng nhớ khi HLV Kim Sang Sik trên tay các học trò, niềm vui chiến thắng lan tỏa khắp sân ẢNH: NHẬT THỊNH

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người tại SVĐ Rajamangala ẢNH: NHẬT THỊNH

Khán đài và sân cỏ hòa làm một khi các cầu thủ được người hâm mộ ôm chặt trong khoảnh khắc lịch sử ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc trong vòng tay người hâm mộ, ánh mắt và nụ cười tràn đầy xúc động và tự hào ẢNH: NHẬT THỊNH

U.22 Việt Nam hướng về khán đài cùng người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng HCV SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn hòa mình ăn mừng chiến thắng cùng toàn đội ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bức ảnh khắc họa trọn vẹn chiến thắng ngoạn mục cờ đỏ sao vàng tung bay, cầu thủ và toàn đội hòa cùng niềm vui vỡ òa, ánh mắt lấp lánh tự hào và xúc động ẢNH: NHẬT THỊNH

Bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tiềm năng, toàn diện về kỹ thuật, chiến thuật và thể hình, tự tin thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ, hứa hẹn trở thành tương lai sáng của nền bóng đá nước nhà và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ ẢNH: NHẬT THỊNH



