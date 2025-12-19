Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
19/12/2025 09:15 GMT+7

Giữa biển người cuồng nhiệt tại Rajamangala (Thái Lan) tối 18.12, U.22 Việt Nam đã đánh bại U.22 Thái Lan để bước lên ngôi vô địch, giành tấm HCV danh giá. Một chiến thắng của bản lĩnh, kỷ luật và khát khao, khép lại hành trình đầy tự hào.

Tuyệt vời U.22 Việt Nam

Ở trận chung kết tối 18.12 trên chảo lửa Rajamangala rực lửa, U.22 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan giữa sức ép nghẹt thở từ bốn phía khán đài. Sau 120 phút căng như dây đàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi một trận quả cảm, lạnh lùng và đầy bản lĩnh, để rồi vỡ òa trong khoảnh khắc bước lên ngôi vô địch SEA Games 33.

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam nhập cuộc giữa sức ép nghẹt thở từ chảo lửa Rajamangala

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 2.

U.22 Việt Nam giữ cự ly đội hình chặt chẽ, sẵn sàng đối mặt sức ép tấn công dồn dập từ chủ nhà Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 3.

Hai bàn thua liên tiếp trước giờ nghỉ khiến cục diện trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều với các cầu thủ U.22 Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 4.

Dấu ấn của HLV Kim Sang-sik xuất hiện sau giờ nghỉ với những thay đổi quyết đoán

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 5.

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Đình Bắc mở ra bước ngoặt, làm thay đổi cục diện trận đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 6.

Cú sút lạnh lùng của Đình Bắc trên chấm phạt đền trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 7.

Chúng ta cân bằng tỷ số 2 đều từ pha phạt góc ở cánh phải của Phi Hoàng, cả Hiểu Minh và Lý Đức đều băng vào gây áp lực. Trước sức ép của đội bóng áo đỏ, thủ môn Sorawat đã chọn sai điểm rơi, sau đó hậu vệ U.22 Thái Lan Waris lúng túng phản lưới nhà

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 8.

Thế trận đảo chiều khi các cầu thủ thi đấu áp đảo, không cho đối thủ cơ hội phản kháng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 9.

Áp lực kinh khủng của trận chung kết không làm lung lay bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 10.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người Rajamangala tiếp sức cho các cầu thủ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 11.

Màn ngược dòng khó tin của U.22 Việt Nam, Thanh Nhàn bùng nổ cảm xúc khi nâng tỷ số lên 3-2 cho U.22 Việt Nam trong hiệp phụ thứ nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 12.

Những cái ôm chặt đầy cảm xúc của Thanh Nhàn trên sân Rajamangala sau khoảnh khắc ghi bàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 13.

Từ những hàng ghế khán đài, cảm xúc bùng nổ khi cổ động viên đồng loạt đứng dậy, hòa vào khoảnh khắc thăng hoa của trận đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 14.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên trên khán đài vỡ òa, ăn mừng chiến thắng bằng những cái ôm và nụ cười trọn vẹn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 15.

Khoảnh khắc các cầu thủ bước lên bục nhận huy chương vàng, kết thúc hành trình đầy nỗ lực và cảm xúc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 16.

Khoảnh khắc đáng nhớ khi HLV Kim Sang Sik trên tay các học trò, niềm vui chiến thắng lan tỏa khắp sân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 17.
Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 18.
Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 19.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người tại SVĐ Rajamangala

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 20.

Khán đài và sân cỏ hòa làm một khi các cầu thủ được người hâm mộ ôm chặt trong khoảnh khắc lịch sử

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 21.

Đình Bắc trong vòng tay người hâm mộ, ánh mắt và nụ cười tràn đầy xúc động và tự hào

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 22.

U.22 Việt Nam hướng về khán đài cùng người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng HCV SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 23.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn hòa mình ăn mừng chiến thắng cùng toàn đội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 24.

Những bức ảnh khắc họa trọn vẹn chiến thắng ngoạn mục cờ đỏ sao vàng tung bay, cầu thủ và toàn đội hòa cùng niềm vui vỡ òa, ánh mắt lấp lánh tự hào và xúc động

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33- Ảnh 25.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tiềm năng, toàn diện về kỹ thuật, chiến thuật và thể hình, tự tin thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ, hứa hẹn trở thành tương lai sáng của nền bóng đá nước nhà và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ

ẢNH: NHẬT THỊNH


 

