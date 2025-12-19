Quá đã hình ảnh U.22 Việt Nam quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala, giành HCV SEA Games 33

Giữa biển người cuồng nhiệt tại Rajamangala (Thái Lan) tối 18.12, U.22 Việt Nam đã đánh bại U.22 Thái Lan để bước lên ngôi vô địch, giành tấm HCV danh giá. Một chiến thắng của bản lĩnh, kỷ luật và khát khao, khép lại hành trình đầy tự hào.
Tuyệt vời U.22 Việt Nam
Ở trận chung kết tối 18.12 trên chảo lửa Rajamangala rực lửa, U.22 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan giữa sức ép nghẹt thở từ bốn phía khán đài. Sau 120 phút căng như dây đàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi một trận quả cảm, lạnh lùng và đầy bản lĩnh, để rồi vỡ òa trong khoảnh khắc bước lên ngôi vô địch SEA Games 33.
Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người tại SVĐ Rajamangala
