Thể thao SEA Games 33

HLV Thái Lan nói lời cay đắng, xin lỗi vì thua đau U.22 Việt Nam: ‘Tôi chịu trách nhiệm…’

Văn Trình
Văn Trình
19/12/2025 01:44 GMT+7

Sau trận thua U.22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã xin lỗi CĐV nước nhà. Đồng thời, ông thừa nhận U.22 Thái Lan sẽ không có lực lượng mạnh nhất để hướng tới VCK U.23 châu Á.

Trên sân nhà, U.22 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế khi dẫn trước U.22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, ở hiệp hai, các cầu thủ trẻ "Voi chiến" đánh mất thế trận, để U.22 Việt Nam gỡ hòa rồi vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 120 phút thi đấu. Thất bại này khiến U.22 Thái Lan chỉ giành HCB, đồng thời lập nên cột mốc buồn: lần đầu tiên sau 50 năm đăng cai SEA Games, bóng đá nam Thái Lan không thể giành HCV. Lần gần nhất điều này xảy ra đã từ năm 1967.

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul chỉ ra lý do U.23 Thái Lan thua đau

Phát biểu sau trận, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul không giấu được sự tiếc nuối: “Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và ban quản lý vì không thể mang về HCV SEA Games trên sân nhà. Tôi cũng chân thành cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện để các cầu thủ tham gia SEA Games 33".

HLV trưởng U.22 Thái Lan khẳng định, ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này. “Nếu phải chỉ ra nguyên nhân, thì đó là do tôi không thể dẫn dắt đội bóng đạt mục tiêu. Việc dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 xuất phát từ diễn biến trên sân. Chúng tôi mất Chanapat Buaphan, buộc phải thay đổi toàn bộ phương án nhân sự và kế hoạch thi đấu trong hiệp hai. Chúng tôi đã cố gắng giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Tinh thần của họ rất cao, nhưng không thể phủ nhận thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn khi phải thi đấu liên tục cho cả CLB lẫn đội U.22 Thái Lan”, ông phân tích.

HLV Thái Lan nói lời cay đắng, xin lỗi vì thua đau U.22 Việt Nam: ‘Tôi chịu trách nhiệm…’- Ảnh 1.
HLV Thái Lan nói lời cay đắng, xin lỗi vì thua đau U.22 Việt Nam: ‘Tôi chịu trách nhiệm…’- Ảnh 2.
HLV Thái Lan nói lời cay đắng, xin lỗi vì thua đau U.22 Việt Nam: ‘Tôi chịu trách nhiệm…’- Ảnh 3.

U.23 Thái Lan chơi hay trong hiệp 1 nhưng nó là không đủ để giúp họ giành HCV SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo ông Thawatchai Damrong-ongtrakul, bàn thua sớm đầu hiệp 2 đã khiến cục diện trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía U.22 Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh: “Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng cầm cự đến hiệp phụ. Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng tối đa của toàn đội".

Khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul chia sẻ: “Theo hợp đồng, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt U.23 Thái Lan dự VCK U.23 châu Á. Sau đó, quyền quyết định thuộc về ban lãnh đạo liên đoàn".

"Có lẽ sắp tới U.23 Thái Lan sẽ không có lực lượng mạnh nhất để dự giải châu lục, bởi nhiều cầu thủ phải trở lại CLB để thi đấu lượt về của Thai League. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ từ giải U.21 quốc gia", ông Thawatchai Damrong-ongtrakul tiết lộ về kế hoạch cho VCK U.23 châu Á sắp tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

