Thể thao SEA Games 33

17 giờ 50 hôm nay, U.22 Việt Nam và futsal nữ ca khúc khải hoàn về đến quê nhà

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/12/2025 01:22 GMT+7

Cuối giờ chiều nay, sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ được đón cùng lúc 2 nhà vô địch SEA Games 33. Đội U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam ca khúc khải hoàn trở lại quê nhà.

Niềm tự hào của thể thao Việt Nam trở về Tổ quốc

Hai đội tuyển U.22 Việt Nam và futsal nữ Việt Nam – những nhà vô địch SEA Games 33 – sẽ cùng có mặt trên chuyến bay VN614, cất cánh lúc 15 giờ 55 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 50 ngày 18.12, mang theo những tấm HCV lấp lánh và cảm xúc vỡ òa của người hâm mộ.

17 giờ 50 hôm nay, U.22 Việt Nam và futsal nữ ca khúc khải hoàn về đến quê nhà- Ảnh 1.

Đội U.22 Việt Nam giành vinh quang

Ảnh: Nhật Thịnh

17 giờ 50 hôm nay, U.22 Việt Nam và futsal nữ ca khúc khải hoàn về đến quê nhà- Ảnh 2.

Đội nữ futsal Việt Nam cũng lên ngôi hậu

Ảnh: VFF

Tối 18.12, trận chung kết bóng đá nam U.22 đã khiến trái tim người Việt Nam trải qua đủ cung bậc cảm xúc. 

U.22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 2 bàn, đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế bị dồn đến chân tường. Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như khó khăn nhất, bản lĩnh, ý chí và tinh thần Việt Nam đã bùng nổ. U.22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa đầy ngoạn mục rồi quật ngã đối thủ trong hiệp phụ, khép lại trận đấu theo cách không thể kịch tính hơn. Chiến thắng như mơ ấy đã đưa đoàn quân áo đỏ bước lên đỉnh cao, mang về tấm HCV danh giá cho thể thao Việt Nam.

Không kém phần rực rỡ là chiến công của futsal nữ Việt Nam. Cũng trong ngày 18.12, các cô gái vàng của futsal nước nhà đã viết nên lịch sử bằng chiến thắng áp đảo 5-0 trước Indonesia ở trận chung kết. Đó không chỉ là một trận thắng, mà là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, sức mạnh và khát vọng vươn tầm của futsal nữ Việt Nam. Lần đầu tiên bước lên bục cao nhất SEA Games, đội tuyển futsal nữ đã mở ra một cột mốc đáng nhớ, thắp sáng tương lai đầy hứa hẹn cho môn thể thao này.

Những tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực và mồ hôi của các VĐV, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay, thể thao Việt Nam ngẩng cao đầu chào đón những người hùng trở về trong niềm hân hoan và tự hào.


Bình luận (0)

