Chuyên gia Thái Lan: 'Không trị bệnh mãn tính, bóng đá chúng ta còn thua Việt Nam nhiều lần'

Trên sân Rajamangala, U.22 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi U.22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn chiến thuật và thi đấu với tinh thần rất cao. Hai bàn gỡ liên tiếp của U.22 Việt Nam đã kéo trận đấu vào thế cân bằng, trước khi U.22 Việt Nam hoàn tất màn lội ngược dòng trong hiệp phụ, biến lợi thế sân nhà của U.22 Thái Lan thành áp lực nặng nề. Càng về cuối trận, sự sa sút thể lực của đội chủ nhà lộ rõ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bền bỉ và lì lợm của các học trò HLV Kim Sang-sik

Trong sáng 19.12, ông Jackie đã khiến CĐV và giới truyền thông Thái Lan chú ý với nhận xét: “Thất bại trước U.22 Việt Nam ngay trên sân nhà là điều rất đau đớn cho U.22 Thái Lan. Dù vậy, tôi nghĩ không phải lỗi của một cá nhân nào. Vấn đề nằm ở cách bóng đá Thái Lan chuẩn bị cho đội tuyển suốt nhiều năm qua”.

Theo ông Jackie, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul và các cầu thủ không ai muốn thua, nhưng họ bước vào SEA Games trong tình trạng chuẩn bị chưa đầy đủ. Lịch thi đấu chồng chéo giữa Thai League, SEA Games 33 khiến cầu thủ phải liên tục “chạy show” giữa CLB và đội tuyển.

“SEA Games không nằm trong dịp FIFA Days. FAT không có quyền lực cao nhất, ép buộc các cầu thủ phải có mặt. Ngược lại, các CLB mới là bên nắm quyền quyết định. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng FAT cũng giống như con hổ giấy”, ông Jackie thẳng thắn nhận định.

U.22 Việt Nam đăng quang trước mặt CĐV Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia Thái Lan cũng bất ngờ nhắc lại SEA Games 2013 tại Myanmar – giải đấu mà HLV Kiatisak Senamuang đã thay đổi hoàn toàn cách chuẩn bị. Khi đó, đội U.23 Thái Lan được tập trung cả năm trời, có kế hoạch rõ ràng, chế độ sinh hoạt, di chuyển và tập luyện được tối ưu hóa. Thành quả không chỉ là HCV SEA Games, mà còn là một thế hệ vàng cho bóng đá Thái Lan với Chanathip Songkrasin, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen – những cầu thủ sau đó vô địch AFF Cup và tiến sâu ở đấu trường châu lục.

“Không phải để so sánh HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul với HLV Kiatisak Senamuang, mà để nhấn mạnh rằng thời gian và sự chuẩn bị mới là cốt lõi của thành công. U.22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với kế hoạch dài hơi, lực lượng ổn định và thể trạng được duy trì tốt suốt giải đấu kéo dài 15 ngày. Họ xứng đáng có HCV SEA Games 33. Ngược lại, Thái Lan càng đá càng xuống sức. Chúng tôi may mắn khi dẫn 2-0. Nếu không, có lẽ đã thua ngay trong 90 phút. Việt Nam chuẩn bị tốt hơn – đó là sự thật”, chuyên gia phân tích Jackie thừa nhận.

Theo ông Jackie: “HCB SEA Games 33 không phải thảm họa, nhưng sẽ trở thành bi kịch nếu bóng đá Thái Lan tiếp tục lặp lại “căn bệnh cũ”: chuẩn bị ngắn hạn, thiếu phối hợp giữa FAT và CLB, và đổ lỗi sau thất bại. Trong thể thao đồng đội, trách nhiệm thuộc về toàn bộ hệ thống: liên đoàn, CLB, HLV và cầu thủ. Nếu không giải quyết gốc rễ, chúng ta sẽ còn tiếp tục thua Việt Nam rất nhiều lần nữa”.

Chuyên gia Thái Lan dự đoán bóng đá nước này sẽ tiếp tục thua Việt Nam nếu không thay đổi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG - NHẬT THỊNH

Cũng trên tờ Siamsport, nhà phân tích Buranit Rattanawichien bày tỏ: “Với tư cách là một công dân Thái Lan, bản thân tôi thật đau đớn. Những gì U.22 Thái Lan thể hiện tệ đến mức tôi không thể tin vào mắt mình. Thành thật mà nói, U.22 Thái Lan nên thua ngay trong thời gian thi đấu chính thức”.