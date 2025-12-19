Đánh bại U.23 Thái Lan ngay tại Bangkok, U.22 Việt Nam 'đòi nợ' ngọt ngào sau 22 năm

U.22 Việt Nam đòi nợ Thái Lan ở SEA Games 2025 sau 22 năm chờ đợi

22 năm trước thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Phan Văn Tài Em, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thế Anh, Lê Quốc Vượng, Đặng Thanh Phương, Nguyễn Duy Hoàng, Phan Thanh Bình... dù chơi rất hay tại SEA Games 2003 tổ chức trên sân nhà Hà Nội, nhưng cuối cùng lại để thua đáng tiếc trước Thái Lan 1-2 trong trận chung kết. Bàn thua cũng xảy đến trong hiệp phụ đã làm đau đớn biết bao con tim người hâm mộ Việt Nam.

Chủ tịch VFF được tung hô ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik trở thành người hùng giúp U.22 Việt Nam đòi nợ Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhưng 22 năm sau, thế hệ đàn em, có đến 12 người, tức là hơn một nửa đội hình, sinh đúng năm 2003 là năm mà chúng ta đã để vuột HCV đã hiên ngang giành lại trên đất Thái. 12 gương mặt khi đó vừa mới chào đời như thủ môn Trung Kiên, Lý Đức, Xuân Bắc, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Lê Vicktor, Quốc Việt và đặc biệt là Thanh Nhàn có lẽ cũng không ngờ được rằng chính mình đã giúp thế hệ đàn anh "đòi nợ" một cách ngoạn mục.

Tập thể U.22 Việt Nam với nhiều cầu thủ sinh năm 2003, đúng năm mà Việt Nam bị vuột ngôi vô địch về tay Thái Lan, giờ đã hiên ngang chiến thắng lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính họ chứ không ai khác đã làm tan chảy con tim người hâm mộ bằng một lối chơi quả cảm, một tinh thần và ý chí vô cùng mạnh mẽ, chứng tỏ thần kinh thép và sự lì lợm trên đất Thái. Chính cách thể hiện dũng mãnh đó làm cho chủ nhà từ chỗ tưởng như thuận lợi nhất khi đã dẫn trước đến 2 bàn, nhưng lại bị đánh gục trong hiệp phụ bởi thái độ không bao giờ từ bỏ của Việt Nam. Thế hệ hôm nay đã đòi lại những gì đã mất ngay tại Bangkok hệt như cách mà Thái Lan đã tước trên tay các bậc đàn anh ở Hà Nội 22 năm trước.

Niềm vui của HLV Kim Sang-sik ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuộc đời vốn dĩ luôn có sự công bằng, câu nói "quân tử 10 năm trả thù chưa muộn" có lẽ đang rất ứng với đội tuyển U.22 Việt Nam. Những gì mà thế hệ trước đã không làm được, đã phải nhìn người Thái hớt "vàng" trên sân nhà, giờ đây các học trò của HLV Kim Sang-sik đã đòi lại toàn bộ ở Rajamangala. Chiến thắng ngày hôm nay còn giá trị hơn gấp bội lần khi là một chiến thắng của niềm kiêu hãnh, chiến thắng của bản lĩnh và sự ngoan cường, điều mà còn thiếu ở lớp đàn anh 22 năm trước. Nó còn hơn một nỗi đau, như xát muối vào lòng U.22 Thái Lan. Thật tự hào với đội tuyển U.22 Việt Nam đã viết lại lịch sử một cách oai hùng.

