Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng VCK U.23 châu Á
Video Thể thao

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng VCK U.23 châu Á

Đồng Nguyên Khang - Tiểu Bảo
19/12/2025 00:22 GMT+7

Vượt qua sức ép nghẹt thở trên sân Rajamangala, U.22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U.22 Thái Lan để đăng quang bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng giàu cảm xúc không chỉ khẳng định bản lĩnh của tập thể trẻ, mà còn mở ra hành trình mới đầy kỳ vọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở sân chơi châu lục.

Sau chiến thắng kịch tính trước U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam chính thức đăng quang ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala rực lửa khán giả, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã trải qua những phút đầu đầy áp lực, nhưng càng chơi càng bản lĩnh để hoàn tất màn lội ngược dòng giàu cảm xúc.

Sau khoaanhr khắc đăng quang đầy cảm xúc, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đáng chú ý bên lề với báo chí.

Chiến thắng tại "thánh địa" Rajamangala không phải điểm kết, mà là bước khởi đầu cho hành trình lớn hơn của thầy trò HLV Kim Sang-Sik.

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt sửng sốt trước màn lội ngược dòng giàu cảm xúc của U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, khi những điều chỉnh chiến thuật cao tay của HLV Kim Sang-sik khiến U.22 Thái Lan chùn bước ngay trên sân Rajamangala, giúp đội bóng áo đỏ giành tấm HCV đầy thuyết phục.

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Highlight U.22 Việt Nam 3-2 U.22 Thái Lan: Chiến thắng cảm xúc, HCV SEA Games xứng đáng

bóng đá nam SEA Games HCV SEA Games 33 Kim Sang-sik bóng đá trẻ Việt Nam U.22 Việt Nam U.22 Thái Lan SEA Games 33 chung kết SEA Games vô địch
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
