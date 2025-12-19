Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng VCK U.23 châu Á

Sau chiến thắng kịch tính trước U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam chính thức đăng quang ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala rực lửa khán giả, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã trải qua những phút đầu đầy áp lực, nhưng càng chơi càng bản lĩnh để hoàn tất màn lội ngược dòng giàu cảm xúc.

Sau khoaanhr khắc đăng quang đầy cảm xúc, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đáng chú ý bên lề với báo chí.

Chiến thắng tại "thánh địa" Rajamangala không phải điểm kết, mà là bước khởi đầu cho hành trình lớn hơn của thầy trò HLV Kim Sang-Sik.