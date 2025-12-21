Mới vô địch SEA Games 3 ngày, người hùng U.22 Việt Nam đã xỏ giày đá tiếp

Trụ cột U.22 Việt Nam 'chạy sô' thi đấu

U.22 Việt Nam đã trở về nước sau thành công vang dội tại SEA Games 33, với tấm HCV giành được trên đất Thái Lan. Dự kiến vào tuần tới, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng có thể tận dụng quãng nghỉ cuối tuần để "sạc" năng lượng.

Hiểu Minh đá chính trong trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel, chỉ 3 ngày sau khi đá trọn trận chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiểu Minh, Thanh Nhàn và Anh Quân đều được xếp đá chính ẢNH: PVF-CAND

Trong số các nhân tố U.23, có Hiểu Minh và Thanh Nhàn để chuẩn bị ra sân vào tối nay (21.12), khi cùng PVF-CAND đối đầu Thể Công Viettel tại cúp giao hữu Tứ hùng, diễn ra tại Thái Nguyên. Trong khi đó, tiền vệ Xuân Bắc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu này.

Đối thủ Thể Công Viettel của PVF-CAND cũng có những nhà vô địch SEA Games 33, đó là Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Biển quyết định không xếp cả hai đá chính. Cầm quân thay ông Velizar Popov ở giải này, ông Biển ưu tiên thử nghiệm các nhân tố mới của Thể Công Viettel.

Trước đó, HAGL đã thắng 4-1 trước Hà Nội ở trận ra quân cúp Tứ hùng. Thủ môn Trần Trung Kiên không ra sân, mà nhường suất cho Vũ Khang.

CLB Hà Nội cũng thử nghiệm nhân sự, với trung vệ Lê Văn Hà (người bị loại ngay trước thềm SEA Games 33) đá chính. Song, đó là thử nghiệm bất thành khi Hà Nội thua rất đậm.

Sau khi hoàn thành trận đấu ở giải giao hữu, các nhân tố U.23 sẽ hội quân vào tuần tới để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026.