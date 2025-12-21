Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mới vô địch SEA Games 3 ngày, người hùng U.22 Việt Nam đã xỏ giày đá tiếp

Hồng Nam
Hồng Nam
21/12/2025 18:52 GMT+7

Chỉ 3 ngày sau trận chung kết SEA Games, những trụ cột của U.22 Việt Nam như Hiểu Minh, Thanh Nhàn đã trở về CLB PVF-CAND để tiếp tục thi đấu giải giao hữu tứ hùng, diễn ra 19 giờ hôm nay (21.12).

Trụ cột U.22 Việt Nam 'chạy sô' thi đấu

U.22 Việt Nam đã trở về nước sau thành công vang dội tại SEA Games 33, với tấm HCV giành được trên đất Thái Lan. Dự kiến vào tuần tới, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng có thể tận dụng quãng nghỉ cuối tuần để "sạc" năng lượng.

Mới vô địch SEA Games 3 ngày, người hùng U.22 Việt Nam đã xỏ giày đá tiếp- Ảnh 1.

Hiểu Minh đá chính trong trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel, chỉ 3 ngày sau khi đá trọn trận chung kết SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mới vô địch SEA Games 3 ngày, người hùng U.22 Việt Nam đã xỏ giày đá tiếp- Ảnh 2.

Hiểu Minh, Thanh Nhàn và Anh Quân đều được xếp đá chính

ẢNH: PVF-CAND

Trong số các nhân tố U.23, có Hiểu Minh và Thanh Nhàn để chuẩn bị ra sân vào tối nay (21.12), khi cùng PVF-CAND đối đầu Thể Công Viettel tại cúp giao hữu Tứ hùng, diễn ra tại Thái Nguyên. Trong khi đó, tiền vệ Xuân Bắc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu này. 

Đối thủ Thể Công Viettel của PVF-CAND cũng có những nhà vô địch SEA Games 33, đó là Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Biển quyết định không xếp cả hai đá chính. Cầm quân thay ông Velizar Popov ở giải này, ông Biển ưu tiên thử nghiệm các nhân tố mới của Thể Công Viettel. 

U.23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, được AFC đánh giá cao

Trước đó, HAGL đã thắng 4-1 trước Hà Nội ở trận ra quân cúp Tứ hùng. Thủ môn Trần Trung Kiên không ra sân, mà nhường suất cho Vũ Khang. 

CLB Hà Nội cũng thử nghiệm nhân sự, với trung vệ Lê Văn Hà (người bị loại ngay trước thềm SEA Games 33) đá chính. Song, đó là thử nghiệm bất thành khi Hà Nội thua rất đậm. 

Sau khi hoàn thành trận đấu ở giải giao hữu, các nhân tố U.23 sẽ hội quân vào tuần tới để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026. 

Tin liên quan

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại châu Á: Không phải K+, trận quyết định đá lúc... nửa đêm

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại châu Á: Không phải K+, trận quyết định đá lúc... nửa đêm

U.23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026 ở... 3 khung giờ khác nhau, trong đó, trận đấu khó khăn nhất với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

U.23 Việt Nam sẽ còn lợi hại hơn ở giải U.23 châu Á

Chào đón những người hùng kiêu hãnh trở về

Khám phá thêm chủ đề

U.22 Việt Nam Thanh nhàn Hiểu Minh Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận