HLV Kim Sang-sik: 'Vợ tôi tắt TV khi U.22 Việt Nam bị Thái dẫn 0-2, tôi không biết TV có sao không’

HLV Kim Sang-sik: 'Không biết TV ở nhà còn nguyên vẹn không'

HLV Kim Sang-sik không quên khoảnh khắc khó khăn ở chung kết SEA Games 33, khi U.22 Việt Nam để thua 0-2 trước U.22 Thái Lan trong hiệp 1. Hai bàn thua chóng vánh khiến nhiều người có thể đã nghĩ U.22 Việt Nam sẽ vỡ trận.

"Gia đình, vợ con, bố mẹ luôn động viên cổ vũ tôi, nhưng họ cũng rất lo lắng cho tôi. Sau khi hiệp 1 U.22 Việt Nam thua 0-2, tôi có nghe kể vợ tôi đã tắt TV. Tôi cũng không rõ TV ở nhà còn nguyên vẹn không nữa", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik lo chiếc TV ở nhà bị... hỏng sau hiệp 1 trận chung kết ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik thừa nhận từng cảm thấy khó khăn và cô đơn trong thời gian huấn luyện ở Việt Nam, khi rời xa gia đình.

Ông Kim ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào tháng 5.2024. Đến nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 và Đông Nam Á. Ông thắng 13/15 trận đã đấu cùng đội tuyển quốc gia, cùng 11/11 trận cùng U.22/U.23 Việt Nam. Để đổi lấy thành qua, HLV Kim Sang-sik gần như toàn tâm toàn ý ở Việt Nam, rất hiếm khi về thăm gia đình.

"Gia đình là nguồn khích lệ tinh thần với tôi. Ở Việt Nam, tôi nhờ phiên dịch giúp tôi gắn kết với cầu thủ. Nhờ những hỗ trợ ấy từ phiên dịch cũng như sự giúp đỡ từ VFF, tôi đã tạo nên thành tích tốt trong thời gian qua. Công trạng vĩ đại của HLV Park Hang-seo cũng là động lực để tôi có thể tiếp nối những gì ông đã làm ở Việt Nam", HLV Kim Sang-sik kể lại.

Niềm tự hào về học trò

Trong cuộc phỏng vấn, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "HLV Kim Sang-sik thay người rất mát tay. Đó là nghệ thuật cầm quân của ông?".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đáp lời: "Với tôi và cầu thủ, nếu ghi bàn ở hiệp 1 thì đó là lựa chọn tốt nhất. Song, thường thì chúng tôi ghi bàn trong hiệp 2. Các cầu thủ đã kiên trì tuân thủ đấu pháp nên mới có thể là điều đó.

Đại diện Báo Thanh Niên tặng hoa cho HLV Kim Sang-sik ẢNH: TUẤN MINH

Về tổ chức và thể lực, tôi đánh giá rất cao U.22 Việt Nam so với các đội khác trong khu vực. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của chúng ta đá hay hơn rất nhiều so với cầu thủ dự bị của đối thủ. Đó là sự khác biệt.

Với 2 cầu thủ vào sân thay người như Văn Thuận, Thanh Nhàn, họ đều có xu hướng tấn công và hướng lên trên (di chuyển, chuyền bóng hướng về tuyến trên). Nên khi có cơ hội, họ có thể tạo ra bàn thắng nên mới có kết quả tốt như vậy. Tôi thay người dựa trên sự cạnh tranh giữa các cầu thủ, hoặc phong cách của từng người, rồi tính toán lựa chọn thời điểm để quyết định".

HLV Kim Sang-sik cũng cho rằng trong bóng đá, các cầu thủ phải nỗ lực tiến bộ từng ngày. Với những gì còn thiếu sót, U.22 Việt Nam sẽ gắng cải thiện thể lực, tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi, phải làm sao để tốt hơn nữa.

"Về mặt chiến thuật, sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 chỉ là một phần của bóng đá. Năng lực cầu thủ mới là yếu tố quyết định thành bại của trận đấu. Tôi thường nói cầu thủ rằng nếu cứ nghĩ mình bước ra cuộc chiến, biết mình phải bắn thế này hay bắn thế kia, nhưng nếu không biết bắn ra sao cho chuẩn thì đâu có được. Nên họ phải hoàn thiện kỹ năng, chuyền và dứt điểm thật chuẩn. Cứ bản thân mình phải tốt thì tập thể mới tốt được chứ", HLV Kim Sang-sik nhận định.