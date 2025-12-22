Chuyện chưa kể về U.22 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik

Sáng nay (22.12), HLV Kim Sang-sik sẽ chia sẻ với Báo Thanh Niên cùng một số đơn vị báo chí, truyền thông về hành trình lịch sử của U.22 Việt Nam tại SEA Games 33, nơi thầy trò ông Kim đã lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U.22 Thái Lan để đoạt tấm HCV thứ ba trong lịch sử.

Dù bị dẫn 2-0 trong trận chung kết tại Rajamangala, nhưng U.22 Việt Nam đã ngược dòng thắng lại 3-2 nhờ hai bàn thắng của Đình Bắc, Thanh Nhàn, cùng một tình huống đối thủ phản lưới. Khả năng ứng biến, xoay xở của ông Kim đã giúp toàn đội vượt khó.

HLV Kim Sang-sik cùng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.22 Việt Nam toàn thắng 11 trận trong năm 2025, đoạt 2 danh hiệu vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games. Với cá nhân ông Kim, năm nay còn đáng nhớ hơn nữa, khi ông cũng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và gần như chắc chắn đoạt vé dự Asian Cup 2027.

"Tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu giành vàng ở SEA Games. Tất cả nhờ vào sự cố gắng, không bỏ cuộc, dù phải thi đấu trong thế trận thua 0-2. Cảm ơn các cầu thủ không bỏ cuộc để tạo ra thành tích này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến CĐV đến trực tiếp cổ vũ cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Tôi cảm thấy rất vui. U.22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đều vô địch.

Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, các cầu thủ đã làm rất là tốt nhưng mà mới đầu vào trận đấu thì các bạn ấy có vẻ hơi bị nặng nề. Cũng có thể lý do là khi thi đấu đông khán giả như vậy nên cũng bị mất chút tự tin. Nhưng các cầu thủ càng chơi càng thể hiện hết mình, càng chơi càng hay nên tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi sẽ lấy sự tự tin này làm tiền đề, tiếp tục cố gắng để giành thành tích tốt ở U.23 châu Á 2026", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Tại SEA Games, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tham dự với tên gọi U.22 Việt Nam. Tuy nhiên, bước đến sân chơi châu Á, đội sẽ mang tên U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam trở lại hội quân khi nào?

Tuần này, U.23 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), rồi lên đường sang Qatar tập huấn cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi các cầu thủ nằm cùng bảng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

Nhận định tính chất quan trọng của giải châu Á, nơi U.23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết ở 2 giải gần nhất (2024 và 2022), thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào quá trình chuẩn bị chu toàn, với chuyến tập huấn và giao hữu tại Qatar để làm quen với điều kiện thi đấu (do Qatar có nhiều nét tương đồng với Ả Rập Xê Út, nơi tổ chức vòng chung kết U.23 châu Á 2026).

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước tới sân chơi châu Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Do đó, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng bổ sung thêm nhân sự để tăng tính cạnh tranh và nâng cấp lối chơi. Ông sẽ cùng học trò có thời gian phân tích, nhìn nhận lại điểm được và chưa được ở SEA Games 33.

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình chinh phục giải U.23 châu Á 2026 bằng trận mở màn với đối thủ U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium. Đến trận thứ hai vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan vẫn trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium, nhưng vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026.

Đến trận cuối cùng vòng bảng, được xem là "chung kết" cho cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển đến thi đấu trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium nằm ở phía Đông Nam của TP.Jeddah để so tài U.23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

Bản quyền phát sóng giải U.23 châu Á 2026 thuộc về K+. Đơn vị này không phục vụ khán giả Việt Nam từ ngày 1.1.2026 nên đã trả bản quyền lại cho AFC. Hiện đã có đơn vị khác tiến hành ký hợp đồng với AFC. Viettel sẽ sở hữu bản quyền giải đấu này trên lãnh thổ Việt Nam, phát trên TV360.