Báo Indonesia: Bóng đá Việt Nam chứng minh sức mạnh, lập cú hat-trick vô địch lịch sử

Bóng đá Việt Nam thành công ở các cấp độ đội tuyển

Chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 của đội tuyển U.22 Việt Nam vừa đoạt được ngày 18.12 ngay tại sân Rajamangala, trước kình địch Thái Lan sau cú lội ngược dòng kinh điển thắng tỷ số 3-2, đã tô điểm cho một năm 2025 thành công đầy ấn tượng của bóng đá Việt Nam, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Giành HCV SEA Games 33, bóng đá Việt Nam có một năm 2025 với cú hat-trick vô địch lịch sử Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, vào đầu năm 2025, hồi tháng 1, cũng trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã hạ đẹp đối thủ Thái Lan cũng với tỷ số 3-2 ở trận chung kết lượt về (chung cuộc là tỷ số 5-3) để vô địch AFF Cup 2024.

Vào tháng 7, tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á, đội U.23 Việt Nam đã làm nên lịch sử với lần thứ 3 liên tiếp vô địch, khi đánh bại chính đội U.23 Indonesia chủ nhà ở trận chung kết với tỷ số 1-0 do cầu thủ Nguyễn Công Phương lập công.

Và nay là đội U.22 ở SEA Games 33 lên ngôi, giành lại chiếc HCV mà trước đó 2 kỳ liên tiếp (năm 2019 và 2021 thi đấu năm 2022) họ đã sở hữu, CNN Indonesia liệt kê.

"Một điều thú vị và đáng để bóng đá khu vực phải nể nang, đó là trong cú hat-trick vô địch lịch sử của bóng đá Việt Nam, cả 3 đội tuyển đều do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Qua đó, đã cho thấy tài nghệ và sự quản lý xuất sắc của vị HLV người Hàn Quốc này, khi điều hành và dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đạt được những thành tích cao nhất ở cả cấp độ đội tuyển và U.23", CNN Indonesia bày tỏ.

Sự thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, dù chỉ ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, nhưng đã cho thấy nền bóng đá nước này đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tiếp theo ở tương lai.

Sau khi thất bại ở vòng loại World Cup 2026 (dừng bước ở vòng loại thứ hai), bóng đá Việt Nam ngay lập tức tập trung nguồn lực cho mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027. Bên cạnh đó là đầu tư trọng điểm vào lứa cầu thủ U.23 hiện nay để chuẩn bị cho khả năng dự Asian Cup 2027, và kế đến là vòng loại World Cup 2030.

Đội U.23 Việt Nam bên cạnh thành tích vừa đoạt HCV SEA Games 33, vô địch U.23 Đông Nam Á, còn giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 6 đến 24.1.2026 tại Ả Rập Xê Út).

HLV Kim Sang-sik, người đã dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đạt được những thành tích cao nhất ở cả cấp độ đội tuyển và U.23 Ảnh: Ngọc Linh

Chiến lược đúng đắn và phù hợp của bóng đá Việt Nam

Trong khi đó, bóng đá Indonesia tăng cường nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc ngoại từ Hà Lan, nhưng vẫn không thành công tại vòng loại thứ ba World Cup 2026. Hiện đội tuyển Indonesia vẫn chưa có HLV mới, và chưa rõ hướng đi tiếp theo ra sao, dù tạm thành công với suất dự Asian Cup 2027 đoạt được ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Nguyễn Xuân Son là cầu thủ nhập tịch gốc ngoại của đội tuyển Việt Nam, sắp tới sẽ có thêm Đỗ Hoàng Hên được triệu tập Ảnh: Ngọc Linh

Với đội U.23 xứ vạn đảo, họ cũng được bổ sung nhiều cầu thủ gốc Hà Lan để thi đấu tại SEA Games 33. Qua đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) muốn xác lập mục tiêu lựa chọn các cầu thủ nhập tịch còn trẻ và hứa hẹn, để bổ sung cho đội tuyển dự Asian Cup 2027.

Thế nhưng, dự định này thất bại toàn tập, khi các cầu thủ nhập tịch thể hiện quá yếu kém, dẫn đến đội U.23 Indonesia sớm chia tay ngay vòng bảng. Trước đó, đội tuyển trẻ nước này cũng bị loại ở vòng loại U.23 châu Á 2026 dù được thi đấu ngay sân nhà.

Bóng đá Thái Lan cũng rơi vào cảnh gần như tương tự, phải sa thải HLV Masatada Ishii và bổ nhiệm HLV Anthony Hudson để tiếp tục nuôi hy vọng cho khả năng dự Asian Cup 2027.

Trong khi, đội tuyển trẻ nước này gây thất vọng lớn khi để mất HCV SEA Games 33 ngay sân nhà lần đầu tiên sau 58 năm. Họ chỉ an ủi với suất dự U.23 châu Á, sau khi cũng thất bại ở giải U.23 Đông Nam Á (chỉ đoạt hạng 3).

Năm thành công của bóng đá Việt Nam còn chứng kiến đối thủ Malaysia, từng tuyên bố thách thức mọi đối thủ trong khu vực và châu Á, đã rơi vào thảm cảnh bị FIFA vạch trần và trừng phạt vì gian dối trong chiến lược nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại. Họ sẽ sớm bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua các trận sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

"Bóng đá Việt Nam phát triển bằng nội lực, họ có nguồn cầu thủ dồi dào và đào tạo cực tốt, nhờ chiến lược đào tạo cầu thủ bài bản và dài hạn. Không chỉ bóng đá nam, mà cả bóng đá nữ Việt Nam ở mọi cấp độ. Tất nhiên, bóng đá Việt Nam không đứng ngoài xu thế nhập tịch các cầu thủ có gốc gác hoặc gốc ngoại đủ điều kiện.

Cho đến nay, họ đã nhập tịch khoảng 2 cầu thủ gốc ngoại (Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên) và nhiều cầu thủ có gốc gác cha mẹ hoặc ông bà là người Việt Nam, như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm. Nhưng trên hết, bóng đá Việt Nam vẫn đặt trọng tâm dựa vào nội lực là phát triển các cầu thủ bản địa, không phải nhập tịch cả một đội tuyển. Điều này đã duy trì sự thành công của bóng đá nước này trong nhiều năm qua ở mọi cấp độ đội tuyển", bình luận viên và là cựu cầu thủ Singapore, ông Rhysh Roshan Rai đánh giá.

Rhysh Roshan Rai cũng tranh luận quyết liệt với nhiều người trên mạng xã hội X, về quan điểm ủng sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay, so với một số nước khác trong khu vực chỉ quan tâm nhập tịch mà bỏ qua việc phát triển bóng đá trong nước.