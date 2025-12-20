AFC chính thức lên tiếng về việc xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam sau án kỷ luật FIFA

AFC cần kiểm tra quyết định kỷ luật của FIFA với FAM

Trả lời báo chí Malaysia ngày 19.12, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John xác nhận: "Hiện tại, chúng tôi đang chờ quyết định của CAS (Trọng tài Thể thao quốc tế). Quyết định này vừa mới được FIFA đưa ra (xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia), nên chúng tôi cần kiểm tra trước đã".

AFC cho phép FAM có cơ hội giải quyết các vấn đề của mình tại CAS, bất chấp FIFA vừa xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Việc AFC tiếp tục giữ quan điểm như đã cho biết trước đây, cũng thông qua ông Windsor Paul John, cho thấy cơ quan bóng đá châu Á vẫn thận trọng và áp đặt thời hạn cố định để xử lý rốt ráo vụ bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Theo đó, AFC đã thúc giục các bên liên quan như FIFA và CAS, cần đẩy nhanh các quy trình và các phiên điều trần sự việc FAM kháng cáo càng sớm càng tốt. AFC mong muốn sự việc sai phạm của FAM đã ngày càng rõ và không còn hy vọng thay đổi nào, được giải quyết với hạn chót trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà ở lượt cuối vòng loại thứ ba.

Qua đó, AFC muốn xác định các đội tuyển chính thức tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bao gồm việc xử thua các trận của đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Trong đó, có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, sẽ bị xử thua 0-3. Tương tự là trận Malaysia thắng Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3, cũng bị xử thua 0-3, đều ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sau mốc thời gian cuối tháng 3.2026 khoảng một tuần, AFC xác định 24 đội dự vòng chung kết, không còn xảy ra bất cứ tranh cãi hoặc vụ kiện nào, trước khi tiến hành chia nhóm hạt giống và bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027.

Trong khi đó, mới đây FIFA ra án phạt mới nhất với FAM vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) bằng việc sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu (7 cầu thủ nhập tịch "lậu") trong 3 trận trận giao hữu quốc tế.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định tuyên bố xử thua đội tuyển Malaysia cả 3 trận cùng tỷ số 0-3, bao gồm các trận gặp đội Cape Verde (ngày 29.5), Singapore (4.9) và Palestine (8.9). FAM cũng bị phạt thêm 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng).

FAM cho biết, họ sẽ gửi đơn bằng văn bản để yêu cầu Ủy ban Kỷ luật FIFA giải thích lý do của quyết định trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện trong vấn đề này. Cùng thời điểm, sau thời hạn ngày 18.12, FAM cũng phải nộp các văn bản đầy đủ lên CAS để chính thức hợp thức hóa việc kháng cáo án phạt của FIFA.

Vụ kháng cáo FIFA của FAM lên CAS ra sao?

Mặc dù vậy, cho đến nay (20.12), vẫn chưa có thông tin xác nhận FAM đã gửi các văn bản đầy đủ cho CAS hay chưa, như quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi cho biết gần đây: "Trong tình hình hiện tại, các chuyên gia pháp lý của chúng tôi đang chuẩn bị để gửi tất cả các tài liệu. Vì vậy, tôi tin rằng chúng tôi có thể hoàn tất thủ tục cho CAS đúng thời hạn".

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật của họ Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cũng cho biết thêm, cơ quan bóng đá châu Á sẽ để FAM toàn quyền giải quyết vấn đề của mình tại CAS, trước khi có hành động tiếp theo sẽ được công bố.

Trước đó, báo chí Malaysia lo lắng, việc FIFA đã công bố án phạt xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia, thì AFC cũng sẽ sớm ban hành án kỷ luật của mình xử thua các trận của đội tuyển nước này tại vòng loại Asian Cup 2027.

Mặc dù vậy, AFC đã cho FAM và đội tuyển Malaysia thêm thời gian, nhưng cũng không quá lâu với hạn chót trước ngày 31.3.2026.

Tính đến nay, FIFA đã xử FAM vi phạm 2 điều luật nghiêm trọng của cơ quan này, đầu tiên là Điều 22 (làm giả chứng cứ và xuyên tạc), bây giờ là Điều 19 (sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu).

Vì vậy, cơ hội để FAM lật ngược tình thế ở CAS gần như chỉ là con số 0. Nhưng họ vẫn theo kiện chỉ vì làm cho hết quy trình của tiến trình pháp lý, như quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi thừa nhận.