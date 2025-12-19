Chờ AFC xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam, phạt còn nặng hơn cả bóng đá Timor Leste

AFC có thể hành động sau CAS

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần chuẩn bị cho những trở ngại từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi FIFA đã xử phạt tiếp vụ nhập tịch lậu cầu thủ. FIFA mới đâu đã xử thua các trận của đội tuyển (Malaysia) khi thi đấu giao hữu quốc tế ở cấp độ 1.

Việc FIFA xử phạt tiếp theo này, không gây ngạc nhiên cho tôi, vì họ sẽ làm, do đội tuyển đã sử dụng các cầu thủ mà cơ quan này khẳng định không đủ điều kiện thi đấu trong 3 trận mà họ đã công bố", ông Seri Azzuddin Ahmad nói khi trả lời phỏng vấn trang Stadium Astro ngày 18.12.

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, theo thông báo của FAM ngày 17.12, họ đã nhận một án phạt mới từ FIFA khi xử thua các trận cấp độ 1 giao hữu quốc tế, vì FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) bằng cách sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Bao gồm các trận gặp Cape Verde (ngày 29.5), Singapore (4.9) và Palestine (8.9). Các trận này đều bị xử thua tỷ số 0-3. FAM cũng bị phạt thêm 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng).

FIFA đã ‘xuống tay’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal

"Quyết định mới nhất từ FIFA này, có thể được coi là tín hiệu cho thấy FAM sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc đội tuyển sẽ bị đình chỉ thi đấu, bên cạnh các biện pháp xử lý sau khi bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027 thuộc thẩm quyền của AFC. Nhưng tôi nghĩ rằng, các hành động của AFC có thể diễn ra sau khi vụ kiện ở CAS (Trọng tài Thể thao quốc tế) kết thúc.

FAM đã rất dũng cảm khi tiếp tục theo kiện FIFA lên CAS và kéo dài tiến trình pháp lý, nhưng cơ hội để thắng kiện rất mong manh, thậm chí chứa đựng quá nhiều rủi ro. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn vì như trường hợp bóng đá Timor Leste trước đây, họ cũng nhận hình phạt nặng dù đã thừa nhận sai lầm của mình ngay từ đầu. Còn trường hợp này, FAM coi như đã đối đầu FIFA quyết liệt", ông Seri Azzuddin Ahmad, người từng giữ chức vụ Tổng thư ký FAM năm 2013, nhấn mạnh.

Trước đây, bóng đá Timor Leste cũng vì vụ bê bối nhập tịch lên đến 12 cầu thủ từ Brazil bằng giấy tờ giả mạo. Họ đã bị FIFA trừng phạt nặng năm 2016, sau khi cũng đưa vụ việc lên CAS và rồi phải chấp nhận mọi sai lầm.

Bóng đá Timor Leste bị trục xuất khỏi 2 kỳ Asian Cup và các vòng loại World Cup, bị cấm nhập tịch trong 5 năm, liên đoàn bóng đá nước này bị phạt tổng cộng đến 76.000 USD (khoảng 1,9 tỉ đồng). Tổng thư ký và nhiều quan chức liên quan vụ việc bị cấm tham gia hoạt động bóng đá lên đến 10 năm.

FIFA siết "vòng kim cô" với FAM, làm sao thoát?

Trong khi đó, với vụ việc của FAM gần như tương tự khi nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại không có ai có gốc gác Malaysia, bị FIFA vạch trần mọi gian dối khi làm giả hồ sơ. Ủy ban điều tra độc lập do FAM thành lập, cũng phát hiện những sai sót nghiêm trọng như cuộc điều tra của FIFA.

Thế nhưng, trước các bằng chứng quá rõ ràng, FAM vẫn không nhận thức đầy đủ và hối hận, tiếp tục theo kiện FIFA lên CAS. Việc FIFA tiếp tục công bố án kỷ luật xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia mới đây, được xem là một hành động củng cố pháp lý của cơ quan bóng đá thế giới trước hành động của FAM đưa vụ việc lên CAS, một tổ chức FIFA không kiểm soát được.

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Qua đó, cũng là để củng cố "pháo đài" pháp lý của FIFA, phòng mọi bất trắc FAM có thể "ăn may" ở CAS làm thay đổi một phần nào đó án phạt hiện nay.

Theo dư luận ở Malaysia, việc FIFA hành động như vậy, cho thấy họ rất coi trọng vụ việc kháng cáo của FAM lên CAS, ngăn chặn và siết "vòng kim cô", tránh mọi khả năng dù nhỏ nhất cơ quan này có thể lật ngược phán quyết.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên chỉ trước ngày FAM phải nộp các văn bản đầy đủ lên CAS (hạn chót từ ngày 18.12), FIFA tung thêm đòn trừng phạt nặng và cực sốc, xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia, gây thêm sức ép và áp lực lên cơ quan bóng đá nước này liên quan việc họ đưa vụ việc đến CAS.

Cho đến nay, FIFA đã xử FAM vi phạm 2 điều luật nghiêm trọng của cơ quan này, đầu tiên là Điều 22 (làm giả chứng cứ và xuyên tạc), bây giờ là Điều 19 (sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu). Xem ra, "vòng kim cô" của FIFA đã siết quá chặt, làm sao FAM có cơ hội ở CAS?

Bóng đá châu Á đang chờ AFC ra án phạt, đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal - 2 trận đấu mà Malaysia đều sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, tại vòng loại Asian Cup 2027.