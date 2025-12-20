Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33: 86 HCV, tốp 3 khu vực

Nhiều môn trọng điểm đạt chỉ tiêu

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, đoàn thể thao VN đặt mục tiêu giành 90 HCV, tiếp tục góp mặt trong tốp dẫn đầu. Tính đến ngày hôm qua (19.12), chúng ta tiệm cận được cột mốc này khi các VĐV ở môn vật, bắn súng, quyền anh, đua thuyền… nâng tổng số HCV giành được lên con số 86. Đoàn thể thao VN vững vàng ở vị trí thứ 3, bỏ khá xa các đoàn phía sau như Malaysia, Singapore. Trong hôm nay (20.12), chúng ta có thể chạm đến 90 HCV.

Các VĐV điền kinh giành đến 12 HCV cho đoàn thể thao VN ẢNH: NHẬT THỊNH

Quan trọng hơn, ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic, các VĐV VN thể hiện khá tốt, chiếm tỷ lệ hơn 80% HCV. Đáng chú ý, đội tuyển bắn súng VN thành công rực rỡ. Sau khi Mộng Tuyền - Tâm Quang giành HCV ngay ngày đầu tiên ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp, các xạ thủ liên tiếp giành thêm 6 HCV ở các nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang), 10 m súng ngắn hơi cá nhân nữ (Trịnh Thu Vinh), 25 m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang), 25 m súng ngắn hơi cá nhân nữ (Trịnh Thu Vinh), 25 m súng ngắn bắn nhanh nam (Hà Minh Thành), 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam (Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu) và 50 m súng trường 3 tư thế đồng đội nam (Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân). Như vậy, bắn súng VN khép lại SEA Games 33 với 8 HCV và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games.

Tương tự, điền kinh và bơi lội VN cũng hoàn thành chỉ tiêu khi lần lượt giành 12 HCV và 6 HCV. Chưa dừng lại ở đó, nhiều VĐV trẻ tiềm năng cũng được "trình làng", cho thấy 2 bộ môn này đủ sức duy trì thành công ở đấu trường khu vực, hướng đến việc chinh phục thành tích cao hơn ở ASIAD hay Olympic. Những nhân tố nổi bật Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Bùi Thị Ngân (chạy 1.500 m), Dương Văn Hoàng Quy, Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi lội)…

Bóng đá, bộ môn được chú ý nhất, được đánh giá là thành công. Các đội tuyển VN vào chung kết đến 3 trong tổng số 4 nội dung (bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ), đều có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng và giàu cảm xúc, giành được 2 HCV.

Những điều tiếc nuối

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng đưa ra phân tích thẳng thắn về những khó khăn tại kỳ đại hội lần này. Việc các quốc gia láng giềng tăng cường nhập tịch ngoại binh (như Thái Lan ở môn điền kinh) và những vấn đề về công tác trọng tài cũng tạo nên áp lực lớn. Một điều nữa, nước chủ nhà SEA Games cắt rất nhiều nội dung thế mạnh của VN. Chúng ta cũng có nhiều khoảnh khắc kém may mắn khi thua đối thủ chỉ vài phần trăm giây, hay các khoảnh khắc đáng tiếc ở trận chung kết bóng chuyền nữ.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua vì sai sót lớn của trọng tài

Ông Minh nhấn mạnh các VĐV VN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn để chiến thắng được những yếu tố khách quan đó. Như vậy, chúng ta mới hướng đến được việc cạnh tranh huy chương ở sân chơi lớn hơn như ASIAD và Olympic. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng một số VĐV thi đấu không đúng phong độ, dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu ở một số môn như bắn cung, xe đạp, cử tạ, judo…

Nhìn lại toàn cảnh kỳ đại hội, dù còn đó những nốt trầm đáng tiếc, nhưng không thể phủ nhận SEA Games 33 tương đối thành công khi thể thao VN vẫn duy trì vị thế trong tốp đầu khu vực.

Song song với đó, ngành thể thao sẽ đầu tư chuyên sâu cho những VĐV "mũi nhọn" trẻ tuổi vừa lộ diện, nhằm thu hẹp khoảng cách với trình độ châu lục. Những trải nghiệm quý giá tại Thái Lan không chỉ là bài học về chuyên môn mà còn là động lực để toàn đoàn quyết tâm đổi mới, sẵn sàng cho cuộc chinh phục những đỉnh cao mới tại ASIAD và Olympic trong tương lai.