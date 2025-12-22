HLV Park Hang-seo tặng quà quý cho ông Kim Sang-sik, chúc mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Lời chúc của HLV Park Hang-seo

Ngày 22.12, HLV Park Hang-seo đã gửi lời chúc đến U.22 Việt Nam sau tấm HCV thứ ba trong lịch sử tại sân chơi SEA Games. Ông viết: "Dù hơi chậm nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc mừng đến U.22 Việt Nam với tấm huy chương vàng tại SEA Games. Đây là lời khẳng định về tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về phát triển bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của các bạn, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn".

HLV Park Hang-seo chúc mừng U.22 Việt Nam trên trang cá nhân ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết trên sân Rajamangala, tối 18.12. Qua đó, bóng đá trẻ Việt Nam có ba lần đăng quang tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Hai lần đăng quang trước đó đều diễn ra dưới thời HLV Park Hang-seo, lần lượt vào các năm 2019 và 2022.

Năm 2019, U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 với 6 chiến thắng và 1 trận hòa, với hàng công mạnh nhất giải (24 bàn), trong đó có chiến thắng 3-0 trước U.22 Indonesia ở chung kết. Năm 2022, U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV khi thắng U.23 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở chung kết, qua đó vô địch với hàng thủ chắc chắn nhất (không thủng lưới). Cả hai chiến công đều in đậm dấu ấn của HLV Park Hang-seo.

Là chiến lược gia người Hàn Quốc thứ hai trong lịch sử, HLV Kim Sang-sik khẳng định được truyền cảm hứng từ thành công của ông Park Hang-seo. Ở chiều ngược lại, ông Park cũng tặng thầy Kim món quà kỷ niệm với mong muốn hậu bối gặp may mắn.

"Hy vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim sẽ luôn giúp ông bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong giải đấu sắp tới. Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam", HLV Park Hang-seo trải lòng.

Hiện HLV Park Hang-seo đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để điều hành học viện bóng đá quốc tế mang tên mình.

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam sẽ trở lại vào tuần này để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi toàn đội nằm cùng bảng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

Dưới thời ông Park, U.23 Việt Nam giành HCB năm 2018, nhưng bị loại ở vòng bảng năm 2020.