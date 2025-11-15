Lịch thi đấu Cúp quốc gia mới nhất: Đội của cố vấn Park Hang-seo mở màn loạt trận thư hùng

Những trận đấu sớm căng thẳng, ông Park Hang-seo có thể dự khán

Lúc 17 giờ ngày 15.11, trận đấu sớm nhất của Cúp quốc gia 2025-2026 sẽ được diễn ra giữa CLB Khánh Hòa và Bắc Ninh, 2 ứng viên vô địch giải hạng nhất. CLB Khánh Hòa đang có phong độ cao khi đứng thứ 2 giải hạng nhất, chỉ kém đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, CLB Bắc Ninh, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo thiếu ổn định hơn khi chỉ mới có 10 điểm và đứng thứ 5. Tuy nhiên, CLB Bắc Ninh chính là những người khiến CLB Khánh Hòa chịu trận thua duy nhất, tính đến thời điểm này. Vì thế, đội bóng phố biển khát khao trả món nợ này khi 2 đội tái đấu trên sân 19 Tháng 8.

Đến 18 giờ ngày 18.11, một trận đấu cân bằng khác cũng sẽ diễn ra với sự góp mặt của 2 đại diện V-League là SLNA và CLB Đà Nẵng. Về mặt phong độ, đội bóng xứ Nghệ đang được đánh giá cao hơn, vừa đánh bại CLB Becamex TP.HCM 2-1 ở vòng 11 V-League. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng trải qua chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng.

Cố vấn Park Hang-seo thường xuyên dự khán các trận đấu của CLB Bắc Ninh ẢNH: FPT PLAY

Chờ đợi những "bữa tiệc bóng đá"

Một tuần sau, Cúp quốc gia tiếp diễn, khởi đầu bằng cặp đấu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và đội Hà Tĩnh, diễn ra lúc 18 giờ ngày 22.11 trên sân Bình Phước. Với việc chỉ được sử dụng 1 ngoại binh (do phải thi đấu với đội hạng nhất), sức mạnh của CLB Hà Tĩnh suy giảm đáng kể. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh cần cẩn trọng với CLB Trường Tươi Đồng Nai, đội bóng sở hữu dàn nội binh chất lượng.

Cùng lúc 18 giờ ngày 23.11, CLB Nam Định tiếp đón đội Long An còn CLB Ninh Bình làm khách của đội Hải Phòng. Cuộc đối đầu giữa 2 đại diện V-League hứa hẹn hấp dẫn khi đây là 2 đội bóng có lối chơi kiểm soát, tấn công đẹp mắt.

Đến 19 giờ 15 cùng ngày, 2 trận derby diễn ra là CLB Công an TP.HCM - TP.HCM và CLB Công an Hà Nội - Thể Công Viettel. Trận đấu muộn nhất vòng 16 đội sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 28.11 giữa CLB PVF-CAND và HAGL.

