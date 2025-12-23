Nghe thầy Kim kể chuyện 'ma thuật' SEA Games

N Ỗ LỰC CẦU THỦ MỚI CHÍNH LÀ PHÉP MÀU

Năm 2025 là mốc son chói lọi khi đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup, còn U.22 VN đoạt HCV SEA Games 33 sau khi bảo vệ thành công ngôi vương U.23 Đông Nam Á (với tên đội là U.23 VN) và đoạt vé dự VCK U.23 châu Á. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá VN đoạt 3 danh hiệu trong 1 năm. Đáng khen hơn, các danh hiệu đều được thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt được trên sân khách, nhờ quật ngã các chủ nhà như Thái Lan, Indonesia.

HLV Kim Sang-sik (trái) và PV Hồng Nam trong cuộc trao đổi sáng 22.12 tại trụ sở VFF Ảnh: TUẤN MINH

Chỉ sau hơn 1 năm cầm quân, ông Kim đã đưa các cấp độ đội tuyển bóng đá nam VN bước sang trang mới. Đội tuyển VN đứng dậy từ "tro tàn" thất bại thời người tiền nhiệm để trở lại đỉnh cao Đông Nam Á với kỷ lục thắng nhiều nhất lịch sử trong một kỳ AFF Cup. U.22 VN cũng vượt qua nỗi buồn thất bại ở bán kết SEA Games 32 để trở thành đội đầu tiên sau gần một thập niên vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á với thành tích toàn thắng. Không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, ông Kim còn tạo nên tập thể đoàn kết và không buông bỏ đến những giây cuối cùng. Màn ngược dòng kinh điển trước U.22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 đã kết tinh nhuệ khí Kim Sang-sik, khi dù bị dẫn 0-2 nhưng các cầu thủ vẫn quật khởi vùng lên với 3 bàn thắng để biến Rajamangala một lần nữa trở thành sân khấu nâng cúp.

Nhiều người bắt đầu nhìn nhận, thành công của ông Kim là một phép màu. Chiến lược gia người Hàn Quốc tạo nên cỗ máy bách chiến bách thắng dẫu sở hữu lực lượng không vượt trội người tiền nhiệm, lại chỉ có quỹ thời gian hạn chế để huấn luyện và truyền tải triết lý. Chia sẻ với Thanh Niên sau SEA Games 33, ông Kim bất ngờ khi được nhận xét là có... ma thuật. "Trong thể thao, những thứ như kỳ tích hay phép màu hiếm khi xảy ra lắm. Dù sao, tôi cũng rất vui khi được khen như vậy, đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng", ông Kim nói.

Thành công vang dội của HLV Kim Sang-sik khiến người hâm mộ VN trân trọng và tự hào Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chiến thắng của U.22 VN không đến từ cá nhân ông. Dù đã có đủ nhiều vinh quang để có thể nói về mình mà chẳng ai có thể phản bác, nhưng cựu thuyền trưởng CLB Jeonbuk (Hàn Quốc) không một lần nhận công trạng. Ông nói bản thân mình chỉ làm đúng việc cần làm, còn thứ người khác vẫn nói là ma thuật của U.22 VN, thực chất đến từ nỗ lực của cầu thủ. "Thành tích lần này của U.22 VN là nhờ cống hiến, mồ hôi nước mắt của cầu thủ đổ xuống mới có được. Tôi tin điều đó mới thực sự là ma thuật", ông Kim đúc kết ý niệm giản dị. Có một câu nói nổi tiếng trong thể thao, rằng "Chiến thắng thuộc về kẻ ngoan cường nhất". May mắn hay kỳ tích chỉ đến với những người đủ cố gắng, vững vàng và kiên trì dẫu sóng gió bủa vây. Thầy trò ông Kim thấy "sóng cả" mà chẳng "ngã tay chèo", U.22 VN đã đến bến bờ kỳ vọng.

U.22 Việt Nam PHẢI TỐT HƠN NỮA

Sau SEA Games 33, thầy trò ông Kim sẽ bước vào hành trình mới tầm châu Á với những thử thách lớn hơn rất nhiều. Có vé đến VCK U.23 châu Á 2026 với đội hình mang tên U.23 VN, các chiến binh trẻ tiếp tục ôm trong tim hoài bão lớn. U.22 VN đã chơi đủ hay ở Đông Nam Á rồi, vậy các chiến binh trẻ ấy có chinh phục được núi cao châu Á hay không? Điều này còn tùy vào cố gắng của cả đội. Song chắc chắn, ông Kim không cho học trò tự thỏa mãn.

Ông Kim nói: "Trước mỗi buổi tập, tôi luôn nhắc nhở rằng ai nỗ lực cống hiến sẽ có cơ hội, nên tôi muốn họ bung hết sức mình trong mỗi buổi tập lẫn thi đấu để đóng góp cho tập thể. Trong bóng đá, các cầu thủ phải nỗ lực tiến bộ từng ngày. Với những gì còn thiếu sót, chúng tôi sẽ gắng cải thiện thể lực, tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi".

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 VN đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Trong khi Kyrgyzstan là ẩn số, hai đối thủ Tây Á còn lại đều rất mạnh. U.23 VN chưa từng thắng Ả Rập Xê Út và Jordan ở bất cứ giải đấu nào. Cả hai lần gần nhất bị loại ở tứ kết U.23 châu Á, U.23 VN đều thua các đội Tây Á, như Iraq (năm 2024) và Ả Rập Xê Út (2022). Ông Kim Sang-sik hiểu mình và học trò sắp phải đối mặt với điều gì, nơi cái nóng "ngộp thở" ở Ả Rập Xê Út đang chực chờ. Đoạn thác ghềnh từ Đông Nam Á ra châu Á từng đè bẹp giấc mơ của nhiều nền bóng đá như Thái Lan, Indonesia. Muốn tạo ra khác biệt, bóng đá VN phải chuẩn bị kỹ chiến thuật và thể lực. Cả hai yếu tố này đều đòi hỏi khả năng phá vỡ giới hạn bản thân của học trò, nơi ông Kim chỉ có thể định hướng, chứ không làm thay cầu thủ được.

"Với sự cố gắng, chăm chỉ của cầu thủ, tôi tin U.23 VN có kết quả tốt. Các cầu thủ không được dừng lại tại đây, mà phải chơi tốt ở các giải đấu đỉnh cao. Tại VCK U.23 châu Á, U.23 VN sẽ gặp đối thủ mạnh. Thông qua các buổi họp phân tích chiến thuật, chúng tôi sẽ cải thiện thiếu sót để đá tốt hơn nữa tại các giải trước mắt. Trước khi đi SEA Games, các cầu thủ đã gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan. Họ đã thể hiện tốt. Do đó, tôi tin U.23 VN sẽ chơi ổn tại giải U.23 châu Á 2026", ông Kim trải lòng.

Chính thầy Kim từng nếm trải sự khắc nghiệt khi phải đối đầu các đội mạnh hơn, khi ông từng cùng đội tuyển Hàn Quốc chạm trán Pháp tại vòng bảng World Cup 2006... Trước những đối thủ đẳng cấp, trung vệ Kim Sang-sik không nao núng. Ông lao vào cuộc chiến với tinh thần thép, cái đầu lạnh cùng ý chí sắt đá. Chính ngọn lửa của những cầu thủ như ông Kim đã giúp Hàn Quốc hay các nước châu Á nói chung từng bước khẳng định giá trị tại World Cup. Và đến khi làm thầy, ông Kim cũng muốn điều tương tự ở học trò. Có thể thắng hoặc thua, nhưng nhất định không cúi đầu, bởi "chúng ta phải nghĩ đến mục tiêu xa hơn, World Cup là ví dụ. Phải có mục tiêu thì mới cố gắng được. Trong khi đó, bóng đá trẻ VN sẽ nỗ lực đào tạo trẻ, nuôi dưỡng những tài năng triển vọng để phục vụ đội tuyển quốc gia".

HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng cùng bóng đá VN mơ những giấc mơ khó tin nhất.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG Ngay sau SEA Games 33, Cục TDTT VN đã trình đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 304 VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao VN giành HCV đại hội, trong đó có HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý người Hàn Quốc. Chí Đạt