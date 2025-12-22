FIFA rưng rưng cảm xúc vì U.22 Việt Nam giành HCV, thầy Kim nói những điều tuyệt hay…

'U.22 Việt Nam hãy tận hiến hết mình, để không có gì phải hối tiếc'

Trang FIFA World Cup vừa đăng tải một loạt hình ảnh ấn tượng về U.22 Việt Nam sau khi đánh bại U.22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Kèm dòng trạng thái ngắn gọn mà vô cùng ý nghĩa: Cảm xúc vẹn nguyên.

Còn HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ đầy cảm xúc: "Trước kia, tôi cũng từng nghe những câu chuyện rằng bóng đá Việt Nam thường căng cứng, gặp vấn đề tâm lý khi gặp Thái Lan. Đầu năm vừa qua, khi đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2024, tôi nói cầu thủ rằng đừng nghĩ mình đá với Thái Lan, mà cứ nghĩ mình đá với đối thủ bất kỳ.

Tôi muốn cả đội tập trung vào mục tiêu chiến thắng là được. Còn lần này, tôi so sánh U.22 với đội tuyển, rằng các anh làm được thì các bạn cũng có thể. Tôi muốn kích thích tâm lý để họ tự tin. Nhờ vậy, U.22 Việt Nam rất vững vàng khi gặp U.22 Thái Lan, nên chúng tôi đã thắng. Tất nhiên, chúng tôi đã có thời gian căng thẳng, khó nhọc trước U.22 Thái Lan trong hiệp 1. Lúc đó, tôi chỉ truyền động lực cho học trò, rằng hãy thi đấu hết mình đi, để sau này nhìn lại chẳng có gì phải tiếc nuối hết".





FIFA đăng trên fanpage vào tối 22.12 Ảnh: FIFA

Và ông Kim cũng nói ngay về giải đấu quan trọng mà thầy trò ông sắp đương đầu. Tại VCK U.23 châu Á, không có đối thủ nào là dễ bị đánh bại nhưng U.23 Việt Nam sẽ làm hết sức có thể. Đó là nhận định thẳng thắn nhưng đầy tự tin của HLV Kim Sang-sik khi nói về hành trình sắp tới của U.23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, sự tự tin mà U.23 Việt Nam đang có không phải đến một cách ngẫu nhiên, mà được tích lũy qua các giải đấu đã qua, đặc biệt là từ những thành công gần đây. "Tôi tin, U.23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt. Mục tiêu của chúng tôi là đá tốt ở vòng bảng và tiến sâu vào vòng trong", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo ông Kim, hai chức vô địch gần đây đã mang lại cho các cầu thủ trẻ không chỉ danh hiệu mà còn là những bài học và kinh nghiệm quý giá. "Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á vào tháng 1 năm 2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục", ông nói.

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sự chăm chỉ của các học trò. Theo ông, đây là yếu tố then chốt giúp U.23 Việt Nam duy trì sự tiến bộ và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. "Các cầu thủ sẽ không được dừng lại tại đây, mà phải chơi tốt ở các giải đấu đỉnh cao hơn", ông nhấn mạnh.

Tại VCK U.23 châu Á sắp tới, U.23 Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh. Ban huấn luyện vì vậy đặc biệt chú trọng công tác phân tích chiến thuật, mổ xẻ từng điểm mạnh – yếu để kịp thời điều chỉnh. "Thông qua các buổi họp phân tích chiến thuật, chúng tôi sẽ cải thiện thiếu sót để đá tốt hơn nữa tại các giải trước mắt", HLV Kim Sang-sik cho biết.



